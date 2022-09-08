Айдай Исмаилова о жизненных принципах, вдохновляющих людях и преобразовании коворкинга SmArt.Point







О себе





Я супруга, мама троих детей, бизнесвумен.

Я жизнерадостная, энергичная. Искренняя, открыта к новым людям и событиям. Добрая в жизни, но достаточно строгая в работе. Мой талант — формировать команды, которые могут решать любые задачи.

Для меня важна моя семья. Я люблю своего супруга и наших детей. Стараюсь качественно проводить с ними время.

Люблю свою работу. С удовольствием провожу большую часть времени, решая различные задачи, общаясь с клиентами и сотрудниками.

С 2018 года активно занимаюсь бегом, состою в клубе J-run. Пробежала три марафона: в Стокгольме, в Сеуле и в Бишкеке. В сентябре бегу марафон в Берлине.

Я учусь расслабляться, замедляться. Мне нравится ходить в горы. Люблю вкусно поесть. Я гурман и ценю качественную еду. Священный ритуал — по утрам выпить чашку капучино.

Еще люблю эстетику и красоту. Стараюсь красиво одеваться, правильно говорить.

Для меня важно реализовать себя в жизни

Ценю честность, открытость и порядочность. Для меня важно, чтобы члены команды работали от всей души, любили то, чем занимаются. Подбираю в команду мотивированных и интересующихся людей.

Для меня важно реализовать себя в жизни. Рада, что могу свободно строить свою карьеру, мечтать и добиваться целей. Стараюсь внести свой вклад в общество. Люблю проекты, которые меняют жизнь людей в лучшую сторону.

Я забочусь о своем здоровье. Ценю все, что делает нас здоровее: физическая активность, правильное питание, своевременные чекапы.

Счастлива, что близкие поддерживают мои начинания и интересы. Радует, когда поставленные задачи успешно реализуются. Путешествия тоже дают новые эмоции и радость. Еще одна важная составляющая счастья — общение с родными и близкими людьми.

О жизненных принципах





На первом месте для меня роль супруги и мамы, а уже потом роль бизнесвуман. Еще я не забываю про себя. Постоянно развиваюсь и уделяю время своим интересам.





Важный принцип — профессионализм. Высоко ценю свои навыки: умение организовать людей, ставить перед командой задачи и добиваться целей. Не боюсь брать на себя ответственность. Всегда работаю в рамках правил и законов. Всегда ставлю интересы компании выше, чем чьи-либо другие.

Трудности бывают всегда и везде. Я не делаю поспешных выводов, беру паузу, чтобы обдумать ситуацию. Провожу некий анализ и решаю вопрос.

О людях в жизни





Родители — важные люди в моей жизни. Они всегда старались честно работать, никого не обманывали. Папа научил быть уверенной, не сдаваться, стремиться к своим желаниям.

Супруг Алмас — мудрый человек, который мотивирует меня, учит новому. Он живет полной жизнью, не прикладывая особых усилий. Всегда находится в потоковом состоянии.

Меня вдохновляют наши дети. Старшая дочь, креативная и творческая, стремится стать био-инженером и системно к этому идет. Я учусь у нее легкости, стремлению к новым знаниям. Старший сын много читает, развивает себя. Младший берет от жизни все. С ним всегда есть о чем поговорить, можно посмеяться.

Также я вдохновляюсь Миргуль Омурзаковой. Она мой друг, ментор, бывший руководитель. У нас много общего.

Меня окружают люди, которые развиваются, учатся новому

Меня вдохновляет родная сестра Жазгуль. Она живет в Швеции, воспитывает дочь, строит карьеру. Благодаря ей я занялась бегом.

Мой руководитель Ринат Касымов — уверенный в себе человек, стратег. Всегда знает, как и куда идти, с помощью каких средств добиваться целей. Я учусь у него смотреть на проекты шире, под другим углом.

Еще один человек, у которого учусь новому, — это тренер по бегу Алексей Гусаров. Он умеет коммуницировать с любым учеником, умеет найти ко всем подход.

Меня окружают люди, которые развиваются, учатся новому. Мне нравится наблюдать за их ростом.

О деятельности





Я окончила Американский университет в Центральной Азии. Год училась в Штатах по программе Фонда «Сорос». По образованию экономист, поэтому начинала карьеру в банке. Затем работала в автоцентре «Бавария». В 2008 году перешла в сферу коммерческой недвижимости, трудилась в компании NG property. Занималась косметическим бизнесом. Работала в Capital Partners, в том числе над крупным зарубежным проектом.





В 2019 году меня пригласили в Mercury Properties. Это самый крупный холдинг в сфере коммерческой недвижимости в Казахстане. Сначала я занимала должность директора по управлению бизнес-центрами, которых на тот момент в стране было 18. В 2020 году я также занялась развитием туристических объектов холдинга. Мы занимались управлением отелей, курортов.

После руководство предложило мне перейти на должность генерального директора коворкинга SmArt.Point. Это самое крупное коворкинг-пространство в Средней Азии, входит в десятку крупнейших в СНГ. Мы работали над улучшением качества сервиса, повышением доходности проекта, модернизацией имеющихся зон и расширением. В конце августа успешно завершили строительство новых зон, привлекли и заселили качественных арендаторов. Теперь это совершенно новый SmArt.Point. Мы ежедневно получаем множество положительных отзывов. Понимаем, что не зря провели такую большую работу.

Мы с семьей живем в Алматы уже 16 лет. Здесь выросли наши дети. Но в этом году у супруга начался большой проект в Бишкеке. И мы приняли решение вернуться на Родину. Поэтому я завершаю свою карьеру в SmArt.Point. Благодарна команде за совместную работу. Рада, что получила такой крутой опыт. В планах создавать подобные комфортные пространства в родном городе. Я в поисках партнеров и инвесторов. Считаю, что рынок Бишкека готов к подобным проектам, а мой опыт поможет их реализовать.

Также планирую делиться знаниями с молодежью. У меня есть две степени в сфере коммерческой недвижимости. Поэтому буду преподавать курсы на эту тему в учебных заведениях Кыргызстана.