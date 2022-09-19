«В Узбекистане огромное непаханое поле возможностей», — Бобур Фарманов о деятельности и жизненных принципах









О себе





Я узбек, родился в Фергане. Получил высшее образование в России и вернулся в Узбекистан.

Трудоголик. Люблю сложные проекты. Не люблю отдыхать, во время отпуска быстро начинаю скучать.

Я коммуникабельный, открытый, легко завожу новые знакомства. Мне нравится окружать себя умными людьми, с которыми можно обсудить разные темы, обменяться опытом, помочь друг другу стать лучше.

Я творческий человек. Люблю искусство и все, что с ним связано. Часто хожу на выставки. Был совладельцем галереи современного искусства.

Мне интересны клипы, видеопроекты, фильмы, сериалы. Из жанров нравится фантастическое, документальное, историческое, научно-популярное и арт-хаусное кино. Еще мы с командой снимаем сериал про студенческую жизнь.

Много читаю. В основном художественные произведения, но выбираю и книги для саморазвития, профессиональную литературу.

Одна из главных ценностей — вера в людей

Одна из главных ценностей — вера в людей. Иногда это мешает, потому что я часто даю людям второй шанс, который они не всегда оправдывают. Но считаю, что человек может все, если приложит достаточно усилий и найдет единомышленников. Все зависит от нас самих. Важно ставить перед собой большие цели и идти к ним.

Меня радуют простые вещи: любимая работа, солнце и вкусная еда. Все это есть в Узбекистане. Еще здесь огромное непаханое поле возможностей. Можно делать классные проекты и напрямую влиять на жизнь людей. Это тоже делает меня счастливым. Для меня важно видеть результаты проделанной работы.

О жизненных принципах





Для меня важна честность. Стараюсь говорить людям правду, даже если она может обидеть.





Учусь говорить «нет». С каждым днем объем информации и запросов растет. И если понимаю, что новый проект не связан с основной деятельностью, отказываюсь от него.

Еще один принцип — справедливость. Для меня важно, чтобы все было честно.

Сложности воспринимаю спокойно. Понимаю, что жизнь устроена не только из побед и счастливых дней. Поэтому, когда возникают проблемы, стараюсь не эмоционировать и воспринимать их как квест, пробовать разные решения.

О людях в жизни





Я ценю свою семью. Мои родители — образованные люди. Отец — инженер-механик, а мама — историк, преподает в университете. Они оба строгие, поэтому контролировали каждый мой шаг в детстве. При этом они заложили во мне жизненные установки. Всегда поддерживали, показывали, что я все могу. Поэтому я делаю все, чтобы они мною гордились.

Еще один важный человек — дедушка, мамин папа. У него интересная история жизни. Он вырос в простой семье, был старшим ребенком. Его семья пережила тяжелое послевоенное время, но он всего добился сам, пользовался большим уважением в обществе. В детстве я проводил с ним много времени, слушал разные истории. И именно эти истории сформировали мои главные ценности.

В моем окружении много трудоголиков

В моем окружении много трудоголиков. Это талантливые люди, специалисты в своих областях. Они ставят перед собой цели и идут к ним, умеют объединять вокруг себя единомышленников.

О деятельности





Когда я поступил в университет, сразу занялся волонтерством. Уже через месяц ректор вручил мне благодарственное письмо за помощь в организации экологического форума. На втором курсе я возглавил интернациональный клуб, помогал иностранным студентам в адаптации и реализовывал разные культурные проекты. На третьем курсе мы открыли галерею. Я прошел практику в мэрии, затем работал в общественной организации «Опора России». В магистратуре работал с консульством Республики Узбекистан. Был заместителем руководителя отделения «Опора России» по Новосибирской области, заместителем по медиа в «Молодой гвардии».





В 2019 году я вернулся в Узбекистан, и меня пригласили в команду, которая работала над созданием Фонда развития науки и образования. На первом собрании попечительского совета меня выбрали на пост директора. Сначала я отказывался, потому что еще не наладил профессиональные связи в стране, боялся подвести команду, не понимал местную коньюктуру. Но постепенно влился и начал работу.

Мы трудимся в области развития науки и образования. Основная задача — создать экосистему, куда может обратиться любой молодой человек и найти то, что ищет. Поэтому мы взаимодействуем с несколькими группами людей: абитуриенты, студенты и выпускники. Для каждой из этих трех групп есть свои проекты.

Для абитуриентов: профориентация, знакомство с профессией, Молодежный центр, Консультационный центр, Продакшн-центр. Со студентами мы развиваем выборы, студенческие советы, студенческие СМИ. С молодыми специалистами и учеными — стажировки, практики, участие в конференциях, помощь в написании статей.

Есть и развлекательные форматы: интервью, подкасты, встречи, уикенды, квесты, показы фильмов. Для этого мы создали Молодежный центр со студиями звукозаписи, видеозаписи, коворкинг-зонами, куда может прийти любой желающий.

Мы работаем над тем, чтобы сформировать в Узбекистане кадровый резерв молодых специалистов. Готовы привлекать талантливых ребят, которые не могут реализовать себя, и помогать им. Это не быстрая цель, ее реализация займет несколько лет. Поэтому в данный момент я занимаюсь Фондом и его проектами. В будущем я бы хотел продолжить работу в сфере развития системы образования.