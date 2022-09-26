Жалгас Мусабеков о том, как начинал карьеру плавильщиком, а затем возглавил крупное промышленное предприятие в Казахстане







О себе





Я целеустремленный человек. Не могу спокойно спать, пока не выполню поставленную передо мною задачу. Делаю все, чтобы достичь цели. А по достижении результата сразу берусь за новые. Иначе жить было бы неинтересно.

Именно в моменты, когда я достигаю цели, становлюсь счастливым. А когда нет задач, внутри образуется пустота. Могу месяцами ходить без настроения, пока не появится новый вызов.

Это касается не только работы. В семье тоже стараюсь быть полезным, поддерживать родных. Постоянно пробую новое. Ведь у человека в жизни не бывает только одной высоты.

Для меня наиболее важную ценность имеет семья

Люблю посидеть у берега, порыбачить. Нравится уходить в лес, чтобы привести мысли в порядок. Можно даже просто покричать, чтобы никто не слышал.

Для меня наиболее важную ценность имеет семья. На втором плане стоит авторитет, накопленный годами работы.

О жизненных принципах





Главный принцип — держать свое слово. Если обещал, значит, надо сделать. У нас на заводе есть четвертый плавильный цех, которому нет аналогов в мире по мощности и производительности. Но мало кто знает, какими усилиями мы выводили его на проектную мощность. Иностранная компания, которая работала здесь ранее, не смогла этого достичь. Поэтому проект доверили нам, местным специалистам. После всех капитальных ремонтов, модернизации и подготовительных работ мы вывели цех не только на проектную мощность, но и на сверхпроектную — 75МВт. А уже сегодня наши инженеры проводят испытания, чтобы увеличить этот показатель до 80МВт. Мы с командой сдержали свое слово перед руководством компании, и это дорогого стоит.





В жизни не может все идти гладко. Бывают проблемы и преграды. Но важно преодолевать эти препятствия. Думаю, характер, упорство и вера в победу — главные причины успеха.

О людях в жизни





Для меня примером и первым человеком всегда был отец, который много лет трудился ради своей семьи. Он говорил, что у него нет богатства, которое он может оставить нам в наследство. Но он дал нам самое ценное — образование. Это знание помогло в жизни: мы стали специалистами, профессионалами, каждый в своем направлении. Я благодарен отцу за это.

Мама тоже была образованным человеком, работала учительницей в школе. Она всегда поддерживала наши начинания.

Мне в жизни повезло с наставниками. В школе — классная руководительница, в университете — преподаватели, на работе — отец рационализаторского движения Наум Исакович Эпштейн, новатор Александр Борисович Разин и бывший президент компании «Казхром» Арман Бекетович Есенжулов.

Эти люди — профессионалы своего дела. Благодаря им я стал тем, кем являюсь сейчас. Сам примеряю на себя роль учителя для других, хотя чувствую себя молодым.

Формирую свое окружение просто. Если человек выполняет задачи с желанием и энтузиазмом, а затем приходит и просит новые — нам по пути. А если общая цель не достигается, с такими людьми сложно идти вместе.

О деятельности





В 1997 году я поступил в университет. В 2002 году окончил его с отличием, получив квалификацию «Инженер-металлург». Карьеру начал в плавильном цехе №2 Актюбинского завода ферросплавов в качестве плавильщика ферросплавов. Через год стал мастером. Затем перевелся в производственно-технический отдел инженером. Там работал металлург, генератор идей Наум Исакович Эпштейн. Мне повезло трудиться под его наставничеством. Потом я стал инженером первой категории, ведущим инженером, заместителем начальника производственно-технического отдела.

В 2010 году перевелся в головной офис «Казхрома» главным технологом. С 2011 года был заместителем начальника департамента металлургического производства.





С мая 2018 года я работаю директором Актюбинского завода ферросплавов. Это филиал АО «ТНК «Казхром», который входит в состав ERG. Когда меня назначали на должность, поставили задачу — максимально обновить завод, начиная от внешнего облика зданий и внутренних помещений, заканчивая усовершенствованием технологических процессов.

Мы начали масштабную программу по восстановительным работам санитарно-бытовых помещений. Построили бытовой корпус на 900 мест со всеми удобствами для заводчан. Впервые в Казахстане применили инновационный метод реконструкции большого открытого склада руды. Начали модернизацию плавильных цехов, которые работают с момента пуска завода. После всех работ и изменений нагрузка на окружающую среду уменьшится в разы.

Кроме модернизации оборудования, мы реализуем проект по установке автоматизированной системы мониторинга на источниках выбросов на границах санитарно-защитной зоны.

У казахского поэта Абая есть замечательные слова:

«Будь разборчив в пути своем,

Если ты талантлив — гордись

И надежным лишь кирпичом

В стену строящуюся ложись».

Дело моей жизни — быть важной частью мироздания. Поэтому я постоянно нахожусь в поиске себя.