Николай Мазенцев о том, какие преимущества дает предпринимательство и почему ценит в людях ум и энергию





О себе





Я предприниматель. Последние 15 лет занимаюсь бизнесом.

Я муж, отец. Люблю свою семью: супругу и сына. Мы много времени проводим вместе: гуляем, путешествуем, веселимся. Еще я сын. Мои родители живут в России, поэтому мы видимся не так часто, как хотелось бы.

Люблю спорт. Бегал на лыжах, играл в пинг-понг, большой теннис, боулинг, футбол. Занимался триатлоном. Поставил перед собой цель и прошел дистанцию Ironman. Теперь три раза в неделю занимаюсь джиу-джитсу. Спорт обязательно должен присутствовать в жизни любого человека. Он делает нас здоровее и дисциплинированнее.

В данный момент передо мной стоит цель — свободно говорить на английском. Поэтому я почти каждый день занимаюсь иностранным языком.

Я трудолюбивый. Бываю занудой: никогда не верю на слово, всегда разбираюсь в сути вещей и могу поспорить, если нужно доказать свою правоту. Еще я настойчивый. Если поставил перед собой цель, добиваюсь ее. Люблю соревнования. Во всем стараюсь быть лучшим.

Я добрый. Так говорят мои сотрудники и друзья.

Люблю вкусно поесть. Мне нравится, как готовит моя супруга. В путешествиях мы всегда посещаем хорошие рестораны со звездами Мишлен, чтобы поближе познакомиться с местной культурой.

Мне нравится общаться, знакомиться с разными личностями, которые думают не так, как я

Люблю людей. Мне нравится общаться, знакомиться с разными личностями, которые думают не так, как я. Каждый человек, которого я встречаю, по-своему уникален.

Я счастливый человек. У меня замечательная семья. Я здоров. Занимаюсь любимым делом вместе с людьми, которые мне нравятся. Знаю, что делаю классный продукт, создаю ценность в обществе. В этом большой плюс предпринимательства.

О жизненных принципах





Мне нравятся ценности, которые пропагандирует Уоррен Баффет:

1. Энергия. Мне нравятся люди, которые понимают, зачем они делают свою работу и какую пользу обществу несут.

2. Ум, интеллект. Это субъективный показатель, но важны общая эрудиция, скорость ума и скорость принятия решений. Например, для меня важно, чтобы люди в команде умели считать. Расчеты помогают принимать верные решения на любой позиции.

3. Порядочность и честность. Нормальные отношения между людьми, партнерами, с клиентами строятся на открытости и взаимном уважении. Не приемлю обман, быстро расстаюсь с такими людьми.





В холдинге одна из основных ценностей — фокус на главном. Мы постоянно к этому стремимся.

Для меня важна открытость. Внутри компании мы практикуем персональное общение с сотрудниками, даем и получаем обратную связь. Раз в месяц устраиваем завтраки внутри команды. Каждый понедельник в 08:00 я приезжаю в кафе рядом с офисом и жду сотрудников, которые могут прийти и пообщаться со мной по любым вопросам. У нас есть открытый микрофон, где директора отвечают на анонимные вопросы. Члены команды могут оценить своего руководителя и коллег с помощью анонимных анкет. Новый инструмент, который мы ввели недавно — когда команда собирается без руководителя и дает друг другу обратную связь.

Трудности в жизни возникают часто. Я отношусь к ним по-философски. Жизнь не стоит на месте, движется по спирали. Поэтому, если сейчас трудно, я понимаю, что все пройдет и завтра будет лучше. Запасаюсь терпением, трудолюбием, упорно работаю, и результат не заставляет себя ждать.

О людях в жизни





Люди в моем окружении стремятся создавать продукты, которые несут ценность для других.

Одна из самых ярких личностей в моей жизни — Рамиль Мухоряпов. Мы познакомились в университете. Он всегда был энергичным, полным энтузиазма. Это потрясающий бизнесмен, который хорошо понимает экономику — кладезь талантов. А я дополняю его в системности и организованности. Мы работаем вместе с 2007 года, постоянно спорим, но ни разу не ссорились.

Люди в моем окружении стремятся создавать продукты, которые несут ценность для других

Еще один важный человек в жизни — моя супруга. Мы вместе строим счастливую семью. Она постоянно дает мне энергию, учит мыслить вне рамок и правил.

Моя мама всю жизнь любила и любит меня безоговорочно. Это важно в жизни каждого ребенка. Папа — строгий военный десантник, привил мне мужественность и другие черты характера.

Есть персонажи книги Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»: Франциско Д'Анкония и Генри Риарден. Я бы хотел быть похожим на них.

О деятельности





Я родился в Узбекистане, в семье военного. Когда мне было пять лет, мы переехали в Россию. В школе у меня была активная жизнь: я играл в кукольном театре, ходил в художественную школу, бегал на лыжах, состоял в школьном совете. В 15 лет поступил в Суворовское военное училище, был командиром отделения. После этого поступил в Финансово-экономический колледж в Шадринске, стал старостой группы, играл в КВН. А после окончания колледжа стал студентом Финансового университета при Правительстве РФ в Москве. Там, в студенческом совете познакомился с Рамилем, который в 2007 году предложил мне сделать совместный проект по созданию выпускных фотоальбомов.





Когда наступила эра купонных сервисов, в 2011 году, Рамиль предложил открыть подобный проект в Казахстане. Так появился Chocolife. А когда сервис начал активно расти, я тоже переехал в Казахстан.

В 2013 году появился Chocotravel, и я управлял этим проектом до конца 2021 года. Затем возглавил команду экосистемы холдинга, а через полгода стал Председателем правления нашей группы компаний.

Помимо наших крупных проектов, мы развиваем новые продукты. Многие из них находятся на начальной стадии. Например, «Ракета», где работает сильная техническая команда. Сервис: «Рядом», которым люди с удовольствием пользуются и рекомендуют другим. Новые сервисы для заведений — проект по автоматизации меню и программа гибкой лояльности. В планах сделать их них такие же большие компании, как Aviata и Chocotravel.

В данный момент мы строим суперапп. Он выгоден и для клиентов, и для партнеров. Ваши данные будут храниться в одном приложении. Каждый из сервисов будет доступен в одном месте и в едином интерфейсе. Мы сможем предлагать объединенную программу лояльности и персональные привилегии, которые будут открывать перед клиентами крутые возможности.

Дело моей жизни — создание устойчивых проектов, которые будут в долгосрочной перспективе создавать ценность для людей.