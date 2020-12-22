Дети успешных родителей о том, какова главная задача ребенка и родителя в семье

Лаура Галиева, город — Астана, основатель компании-туроператора KAZUNION

Султанали Кадисов, город — Астана, школьник





Султанали. Задача ребенка в семье — чтобы, когда вырастет, он мог обеспечивать себя и своих родителей. Еще он должен продолжить древо семьи, постараться сделать что-нибудь великое, чтобы мир знал об этой семье.

Задача родителей — дать ребенку хороший пример, сделать все, чтобы он нормально развивался. Мотивировать его на великие вещи. Конечно, они должны обеспечить ребенка едой, жильем и одеждой.

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Саясат Нурбек, город — Астана, начальник образовательных программ BTS Digital

Лейла Нурбек, город — Астана





Лейла. Родители должны обеспечить дом, еду, деньги. Еще они должны давать любовь детям. Дети должны знать, что родителям можно доверять и что они всегда будут любить.

Задача ребенка в семье — помогать родителям. Еще важно хорошо учиться. Все это для того, чтобы сделать родителей счастливыми.

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Ильдар Валиуллов, город — Астана, бизнес-тренер

Индизара Валиуллова, город — Астана, школьница





Индизара. Задача родителя в том, чтобы воспитать хорошего человека. Воспитание — главное. А дети должны слушать родителей. Я понимаю, что сама не всегда слушаюсь маму, но мне кажется, что мы друг друга понимаем.

Мне кажется, что благодаря родителям я никогда не была изгоем. Мама всегда подсказывает, как правильно поступить — где промолчать, а где высказаться. Для меня мама — это статус. У нее было много разных моментов в жизни, но она всегда была добрая. Я бы хотела быть похожей на нее, потому что люди ей доверяют и идут за ней. И на папу я бы хотела быть похожей, потому что он помогает людям. Для меня он знаменитость, занятой человек.

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Дияз Байсеитов, город — Астана

Ахмет Байсеитов, город — Астана, школьник





Ахмет. Дети — счастье родителей. И родители обязаны дать детям воспитание и обучение, а дети, когда вырастут, обязаны поддерживать семью.

Родители должны быть хорошим примером, чтобы дети выросли их лучшей версией.

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Арманжан Рузахунов, город — Нур-Султан, чемпион мира, первый обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане, основатель академии ARM JJ, @armanzhanbjj

Джамаль Рузахунов, город — Нур-Султан, школьник





Джамаль. Задача родителей — обеспечивать детей, правильно их воспитывать, следить за тем, чтобы они шли по правильной дороге. А дети должны слушаться родителей, стараться не спорить, хорошо учиться в школе и помогать по дому или на работе.

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Гульмира Шажанбаева, город — Нур-Султан, владелец ресторана национальных деликатесов The Sultans, коуч, бизнес-тренер, @gulmiralab

Дилара Булатова, город — Нур-Султан, школьница





Дилара. Задача родителей — правильно воспитать ребенка, подарить ему свою заботу и любовь, давать советы и помогать сориентироваться, что правильно, а что нет.

Все люди стареют, и со временем родители меняются местами с детьми. На детей ложится ответственность за родителей, и мы должны вернуть им ту любовь и заботу, которую они дарили нам, когда мы были маленькими.

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Зарема Габдильашимова, город — Нур-Султан, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, врач высшей категории, @doctor_zarema_gt

Айдана Беккереева, город — Нур-Султан, школьница





Айдана. Задача ребенка — для своего же благополучия усваивать новое, учиться, получать знания, чтобы в будущем стать полноценным членом общества. Человечество всегда нуждалось и нуждается в детях, чтобы поддерживать и обеспечивать новое поколение. Но это не значит, что в каждой семье должны быть дети.

Задача родителей — воспитать ребенка так, чтобы, повзрослев, он мог жить самостоятельной жизнью. Самый ценный труд — труд родителей. Поэтому можно делать для них небольшие приятности, дарить частичку счастья. Например, можно убраться дома или сделать подарок своими руками.

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Динара Чайжунусова, город — Алматы, общественная деятельность

Алина Чайжунусова, город — Алматы, школьница





Алина. Для меня семья — это отношения. Родными не обязательно могут быть по крови, главное то, насколько вы близки с людьми и как вместе проводите время. Думаю, семьи создают из-за любви. Люди хотят семью, чтобы быть вместе и любить своих детей. Задача ребенка в семье — быть ребенком, наслаждаться временем, стараться быстро не взрослеть и быть в хороших отношениях с родителями.

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