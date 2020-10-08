Отцы и дети. Арманжан Рузахунов о том, как воспитывать чемпионов, и почему важно с юных лет приносить пользу семье и обществу

О семье

Арманжан. Семья — это моя сила, мотивация, то, что движет меня вперед. Каждый раз, когда устаю от дел, мысли о семье и сыновьях дают мне силу, я собираю волю в кулак и продолжаю двигаться вперед. Также моя семья — это мама. Несмотря на то, что она живет в Алматы, мы регулярно общаемся, она играет в нашей жизни большую роль.





Моя профессиональная деятельность тесно переплетена с семьей. Супруга, как и я, работает в нашей академии, помогает вести хозяйственные дела. Она моя правая рука. Дети основную часть времени проводят с нами. Их день выстроен так: школа, тренировки, уроки, английский, опять тренировки. Мы постоянно общаемся, находимся на одной волне.

Джамаль. Семья — это мои родители, братик, мой дом и счастливые воспоминания.

О задачах ребенка и родителя

Арманжан. Родители закладывают фундамент, начало формирования личности. Поэтому роль родителя в жизни ребенка трудно переоценить.

Я считаю, что детей нужно не столько воспитывать, сколько показывать на своем примере. Если вы хотите, чтобы они развивались и узнавали новое, делайте это вместе с ними. Например, мы на карантине проходили курсы по финансовой грамотности, читали книги и разбирали каждую главу.





Джамаль. Задача родителей — обеспечивать детей, правильно их воспитывать, следить за тем, чтобы они шли по правильной дороге. А дети должны слушаться родителей, стараться не спорить, хорошо учиться в школе и помогать по дому или на работе.

Арманжан. У ребенка есть задачи только перед самим собой. Пока дети маленькие, я помогаю им в этом, определяю темп и вектор движения. Дальше они двигаются сами. Во время пандемии одной из задач было читать больше книг. Джамаль прочитал 12-14 книг, и это не просто художественная литература, а полезные хорошие книги, которые помогают формировать характер, разум чемпиона.





Еще одна задача — развиваться физически и улучшать свою технику в джиу-джитсу. И в этом он достиг хороших показателей. В 12 лет стал кандидатом в мастера спорта, двукратным призером чемпионата мира, показывает серьезные результаты на международных и локальных турнирах. За год завоевал 9-10 золотых медалей.

О любви

Джамаль. Думаю, любовь очень важна для человека, именно с ее помощью создаются семьи и воспитываются дети. Это то чувство, когда человек нравится тебе во всех смыслах, и вам хочется проводить вместе время.





Арманжан. Я считаю, что одна из важных составляющих жизни человека — гармония. А в семейной жизни гармония подразумевает любовь. Есть понятие влюбленности, когда ты видишь человека и испытываешь симпатию. Но влюбленность проходит, а любовь, ощущение гармонии, когда вы подходите друг другу, делаете друг друга лучше, сильнее, когда вы смело идете в жизнь и доверяете друг другу — это остается навсегда.

О мечтах

Джамаль. Мечтать можно, но мечты всегда нужно превращать в цели. Например, можно просто смотреть телевизор и мечтать побывать в США. Но лучше сделать из этого цель и действовать, предпринимать усилия, тогда, скорее всего, вы добьетесь того, что хотели. Например, сделать копилку и определенную часть от своего дохода приносить в эту копилку, искать дополнительные источники дохода, чтобы копилка была больше и цель осуществилась быстрее.

Мечтать можно, но мечты всегда нужно превращать в цели



Арманжан. Мечты необходимы человеку, особенно в юном возрасте. Когда я был ребенком, я много мечтал, визуализировал, представлял. И со временем все это превращалось в жизнь. Потому что я постепенно шел к своим мечтам, делал из них цели.

О детстве и взрослении

Джамаль. Ребенком быть нелегко, потому что на тебе лежит большая ответственность, нужно всегда и везде достойно нести фамилию своей семьи, стараться не подвести родителей.





Ребенок взрослеет, когда уже сам хочет зарабатывать деньги, обеспечивать семью или помогать в этом родителям. Когда начинает понимать и принимать всю ответственность за свою жизнь. Возраст в этом плане не имеет значения, потому что даже некоторые взрослые в 20 лет сидят дома, ничего не делают и зависят от родителей. А можно уже в 10-11 лет помогать родителям.

Сейчас я помогаю папе вести тренировки и продвигать нашу академию. Потому что понимаю, как ему нелегко вести свой бизнес, проводить несколько тренировок в день, тренироваться самому и еще уделять время нам.

Я восхищаюсь папой, и именно это чувство привело меня в спорт



Я восхищаюсь папой, и именно это чувство привело меня в спорт. Я видел, как папа любил джиу-джитсу, как у него все получалось, и хотел добиться таких же результатов.

Арманжан. Я занимаюсь тренерской деятельностью 10 лет, сейчас у меня около 2000 учеников. Исходя из моего опыта — у каждого ребенка свое индивидуальное восприятие мира и свое взросление. Есть дети 7-8 лет, у которых такой кругозор и взгляды, что не все взрослые мыслят так. Есть 14-летние ребята, у которых есть достижения в спорте, они продвигают свое имя, стараются зарабатывать, чтобы помогать родителям, и понимают, что такое успех. В наше время самое важное — это быть здоровым и успешным. А быть успешным — значит двигаться вперед и достигать все свои цели. Когда человек это понимает, становится более взрослым.





Некоторые знакомые считают меня жестким родителем. У моих детей строгое расписание, режим на каждый день, свои обязанности. Я рос точно так же. Ребенок с юных лет должен понимать, как важно приносить пользу обществу, своей семье. Мы обсуждаем с детьми наш семейный бюджет, покупки, стратегические цели. Они делают свои предложения, и у них формируется собственное видение. Благодаря этому я вижу, что мои сыновья взрослые не по годам.

О будущем

Джамаль. В будущем вижу себя успешным человеком, развитым духовно, умственно и физически. Я буду профессиональным спортсменом и планирую выступать на турнирах всю жизнь. Также хочу перевести свою семью в другую страну и открыть там для папы академию. Без джиу-джитсу ему будет скучно, это смысл его жизни, и он всегда будет этим заниматься.

В будущем вижу себя успешным человеком, развитым духовно, умственно и физически



Арманжан. Джамаль многогранная и мощная личность. Спорт, в частности джиу-джитсу — это то, что помогает добиваться в жизни целей, держать себя в форме, быть здоровым и быть в тренде. Но я не вижу Джамаля только в спорте, хочу, чтобы он выбрал для себя сферу деятельности и развивался также в ней. Самое главное, что я хочу для него, чтобы он был здоровым, успешным, целеустремленным и результативным человеком.