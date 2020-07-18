Отцы и дети. Мама и дочь-подросток о том, как и почему важно не потерять связь с взрослеющей дочерью

О семье

Семья безопасна и надежна

О любви

О мечтах

О детстве и взрослении

О времени

Мама — мой лучший друг, она дает советы, направляет

О будущем

Хотя у меня есть интересная, социально значимая работа. Я врач и, кроме того, уже 19 лет работаю в университете, общаюсь с большим количеством людей. Семью ассоциирую с мужем, детьми и родителями. Все, что я делаю — для них.Семья для меня — значит иметь кого-то, кто любил бы тебя безгранично, несмотря на твои особенности или недостатки.Сбалансированная семья — основа счастливой жизни.Во-первых, в нашем обществе не принято рожать детей вне брака. Во-вторых, человеку нужен человек. Ты встречаешь того, к кому испытываешь особые чувства и хочешь быть с ним все время — так и создается семья.Дети — это наше продолжение, надежды, мечты. У ребенка в семье нет никаких задач, функционала. Он родился, потому что этого захотели родители. Его миссия — жить, быть счастливым, быть самим собой и наслаждаться жизнью.Человечество всегда нуждалось и нуждается в детях, чтобы поддерживать и обеспечивать новое поколение. Но это не значит, что в каждой семье должны быть дети.Поэтому можно делать для них небольшие приятности, дарить частичку счастья. Например, можно убраться дома или сделать подарок своими руками.Прежде чем родить ребенка, нужно понимать, что ты сможешь обеспечить его хотя бы базовыми вещами. Дети не должны быть предоставлены сами себе и страдать от беспечности взрослых.Для меня любить — значит отдавать, а не получать. Желание сделать человека счастливым.Любовь к мужчине тоже есть, но к детям и родителям она другая, безусловная. Ты любишь детей, какими бы они ни были. Это твои дети, значит, они ведут себя так, потому что ты не объяснил им, не создал условия. Родители дали жизнь, воспитали тебя, вырастили — поэтому любовь к ним тоже безусловная.Мы взрослые, поэтому не можем мечтать о полете на Марс. Вместо этого мечтаем о реальном, о том, чего можно достигнуть. Поэтому мечты помогают двигаться вперед, строить планы и приближаться к целям.Они способны перенести в любой уголок Земли, даже в космос. В процессе мечтаний человек способен получить приятные эмоции, ощущения, сравнимые с просмотром фильма, когда забываешь обо всем и полностью погружаешься в эту атмосферу.Взрослые всегда находятся в какой-то роли. Дети же непосредственные и везде одинаковые. При этом у детей нет возможности выбирать. Только становясь взрослым, мы обретаем свободу выбора и можем выбирать куда идти, что есть, где работать. Поэтому я рада, что я в зрелом возрасте, свободна в своих решениях и желаниях.У взрослых намного больше обязанностей, есть свобода выбора, больше возможностей. Но при этом бывают проблемы в повседневной жизни, на работе, что приводит к проблемам ментального здоровья. Поэтому быть взрослым тяжело. Себя не считаю взрослой, я все еще ребенок в семье родителей.Но проводим вместе не так много времени в силу того, что я много работаю. Мне нравится смотреть с ней фильмы, гулять, вышивать. Всегда ищу возможность поговорить с дочерью. Она умная, серьезная, любящая семью. Хорошо знает английский и то, чем дышит сейчас молодежь. С ней я открываю другой мир. Вижу ее своим близким другом. Она может давать мне оценку, иногда называет меня по имени.Поэтому я знаю, что с детьми нельзя быть категоричным, ругать и кричать. Когда происходит конфликт, в этом всегда есть процент твоей вины. К любому человеку можно подобрать ключ. Накричав на ребенка, ты только оттолкнешь его от себя и разрушишь вашу связь. А потерять связь с взрослеющим ребенком опасно, особенно если это девочка.. Люблю поболтать с ней. Совместные увлечения — готовка, еженедельные вебинары, просмотр фильмов, вышивание. Это время, проведенное вместе, дает мне возможность лучше узнать ее.Когда стоишь перед выбором или есть вопросы, мама всегда рядом. Скоро мне предстоит выбирать профессию, а сделать это сложно, хочется попробовать все. Интересует медицина, потому что сейчас многие профессии обесценились, и начинаешь понимать, что здоровье важнее всего. У меня доброжелательный характер, хочется помогать людям, быть полезной. В этом я похожа на маму.Хочу, чтобы она обрела хорошую профессию и встретила достойного мужчину, с которым ей будет интересно.Стать по-настоящему хорошим человеком, сконцентрироваться на своем ментальном здоровье. Еще я бы хотела вернуть родителям то, что они мне дали, в пятикратном размере.