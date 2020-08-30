Отцы и дети. Гульмира Шажанбаева и Дилара Булатова о том, почему важно мечтать и учить детей достижению целей

О семье

О задачах ребенка и родителя

О любви

О мечтах

О детстве и взрослении

Для меня главное во взрослой жизни — позитивное мышление, принудительная фильтрация своих мыслей и эмоций

О времени

Про будущее

Моя семья — это весь мой род. Многие события в нашей жизни происходят под влиянием истории рода: рождение, смерть, болезнь, карьера, бизнес.Это круг людей, к которым хочется возвращаться после трудного дня, где тебя могут поддержать, дать ценный совет. Это люди, к которым ты будешь прислушиваться. Люди создают семьи, потому что каждый хочет почувствовать себя любимым и сам дарить любовь другому человеку.Именно поэтому человек ищет надежного партнера, который не покинет его в трудную минуту, с которым будет испытывать душевную радость и близость, с которым можно разделить ответственность и воспитывать детей. А для казахов цель создания семьи — это, прежде всего, продолжение своего рода.Задача родителей — правильно воспитать ребенка, подарить ему свою заботу и любовь, давать советы и помогать сориентироваться, что правильно, а что нет.Для этого важно рассказывать детям об их предках: их достижениях, характерах и поступках, которые положительно повлияли на жизнь в целом. Ребенок учится на примерах, и в этом отношении сторителлинг имеет огромную роль в воспитании.У казахов есть пословица — «Бала көргенін істейді». Поступки, действия и слова, сказанные родителями, близким окружением, имеют огромную роль в формировании психологического и поведенческого стержня ребенка. Поэтому самим родителям важно соответствовать требованиям, которые они ставят перед детьми.На детей ложится ответственность за родителей, и мы должны вернуть им ту любовь и заботу, которую они дарили нам, когда мы были маленькими.Ради любви мужчины покоряли страны, предавали свою Родину, и женщины совершали не менее сумасшедшие поступки. Есть разные виды любви: любовь к родителям, детям, мужчине, своему делу, родительская любовь, любовь материнская. Они отличаются интенсивностью отдачи и принятия, получения, проявлением заботы и опеки, готовностью совершать большие и малые поступки.Я приравниваю мечты к целям. Нужно ставить перед собой правильные цели и мечтать не о чем-то абстрактном, а о том, что тебе необходимо и пригодится в будущем.На своей странице в Instagram я пишу об этом под хештегом #времяделатьмечту. Я мечтатель, и это с детства. При этом я воплощаю свои мечты в реальность и учу этому других, в том числе свою дочь. Поэтому призываю всех мечтать и делать свою мечту! Ведь мы живем в век, когда для этого есть все возможности.Ты не задумываешься о глобальных проблемах, не сталкиваешься с ними, не несешь ответственность за других людей.И они подают мне это правильно. Многие подростки не осознают ценность того, что имеют. Они не видят, как родители работают, не знают, как они устают.Меня окружала любовь родителей, бабушек, дядей и тетей. Я всегда чувствовала их поддержку, была смелой и дерзкой, легко преодолевала трудности и не боялась их. Наверное, поэтому выросла уверенной личностью с позитивным сценарием мышления.Ты становишься умнее, начинаешь думать о своем будущем, принимаешь важные решения, думаешь о том, как будешь развиваться дальше, и самое главное — на тебе лежит ответственность за свою жизнь и других людей, которые от тебя зависят.У меня есть цель, и я иду к ней, не думая, будет легко или трудно. Для меня главное во взрослой жизни — позитивное мышление, принудительная фильтрация своих мыслей и эмоций. Я игнорирую в себе негатив, привнося позитив с помощью разных техник самокоучинга, а также самовнушения, визуализации последующего позитивного сценария и результата.Ребенок может сделать что-то не подумав. Взрослый человек понимает, что он делает, говорит, как ведет себя при других людях. Я могу назвать себя взрослой, потому что понимаю, что делаю, несу ответственность за свои слова и действия, прежде чем что-то сделать, думаю, советуюсь и потом принимаю решение.Невозможно достичь успеха в жизни, финансового благополучия, состояться как личность, не уяснив для себя, что мы сами несем ответственность за события, которые происходят в жизни. Пока человек перекладывает ответственность на государство, обстоятельства, тяжелое детство, родителей, коронавирус, карантин, его жизнь не изменятся. Кто-то из великих сказал: «Обвиняя других, вы отдаете им власть над собой».Потому что хочется быть на одной волне. Стараемся выбираться в кафе, заведения, болтаем, иногда ходим в торговый центр. Когда вы проводите вместе время вне дома, у вас появляются совместные увлечения, темы для разговора. Хотела бы быть с мамой больше времени, но я понимаю, что она занята. Все, что она делает, это для нас, для семьи.Даже при закупе стройматериалов и мебели, когда я строила ресторан The Sultans и делала ремонт в квартире. Ребенок учится в том числе через созерцание, через увиденное. Поэтому моя Дилара не по годам практичная, смышленая и рассудительная.Я уже определилась с профессией, хочу стать психологом. Мне нравится помогать людям разбираться с их проблемами, общаться, больше узнавать.Она уже такая. Хочу, чтобы она была счастлива, успешна в выбранной профессии, могла выдержать любые жизненные обстоятельства. Ведь я не всегда смогу быть рядом и «постелить солому».