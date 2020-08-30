Отцы и дети. Гульмира Шажанбаева и Дилара Булатова о том, почему важно мечтать и учить детей достижению целей

О семье
Гульмира. Для меня понятие «семья» имеет больший смысл, чем это принято в современном мире. Моя семья — это весь мой род. Многие события в нашей жизни происходят под влиянием истории рода: рождение, смерть, болезнь, карьера, бизнес.
Дилара. Семья — это самое ценное для человека. Это круг людей, к которым хочется возвращаться после трудного дня, где тебя могут поддержать, дать ценный совет. Это люди, к которым ты будешь прислушиваться. Люди создают семьи, потому что каждый хочет почувствовать себя любимым и сам дарить любовь другому человеку.
Гульмира. Каждый человек нуждается в поддержке, любви и домашнем уюте. Именно поэтому человек ищет надежного партнера, который не покинет его в трудную минуту, с которым будет испытывать душевную радость и близость, с которым можно разделить ответственность и воспитывать детей. А для казахов цель создания семьи — это, прежде всего, продолжение своего рода.
О задачах ребенка и родителя
Дилара. Задача родителей — правильно воспитать ребенка, подарить ему свою заботу и любовь, давать советы и помогать сориентироваться, что правильно, а что нет.
Гульмира. Родители должны напитать ребенка силой и духом. Для этого важно рассказывать детям об их предках: их достижениях, характерах и поступках, которые положительно повлияли на жизнь в целом. Ребенок учится на примерах, и в этом отношении сторителлинг имеет огромную роль в воспитании.
Дети учатся жизни через созерцание. У казахов есть пословица — «Бала көргенін істейді». Поступки, действия и слова, сказанные родителями, близким окружением, имеют огромную роль в формировании психологического и поведенческого стержня ребенка. Поэтому самим родителям важно соответствовать требованиям, которые они ставят перед детьми.
Большое значение имеет окружение ребенка: выбор дома, в котором вы живете, так как соседи — это тоже близкое окружение, выбор школы, своего досуга и досуга ребенка.
Дилара. Все люди стареют, и со временем родители меняются местами с детьми. На детей ложится ответственность за родителей, и мы должны вернуть им ту любовь и заботу, которую они дарили нам, когда мы были маленькими.
Гульмира. Задача ребенка — внимать, созерцать, анализировать, брать для себя то, что поможет ему в формировании силы духа и в построении будущего.
О любви
Дилара. Для меня любовь — это безусловное и бескорыстное чувство, принятие другого человека как самоценность, стремление к эмоциональной сопричастности с ним.
Гульмира. Любовь — великое чувство, которое может сделать человека сильным или слабым. Ради любви мужчины покоряли страны, предавали свою Родину, и женщины совершали не менее сумасшедшие поступки. Есть разные виды любви: любовь к родителям, детям, мужчине, своему делу, родительская любовь, любовь материнская. Они отличаются интенсивностью отдачи и принятия, получения, проявлением заботы и опеки, готовностью совершать большие и малые поступки.
О мечтах
Дилара. Люди должны мечтать, но делать это нужно правильно. Я приравниваю мечты к целям. Нужно ставить перед собой правильные цели и мечтать не о чем-то абстрактном, а о том, что тебе необходимо и пригодится в будущем.
Гульмира. Мечтать нужно обязательно. На своей странице в Instagram я пишу об этом под хештегом #времяделатьмечту. Я мечтатель, и это с детства. При этом я воплощаю свои мечты в реальность и учу этому других, в том числе свою дочь. Поэтому призываю всех мечтать и делать свою мечту! Ведь мы живем в век, когда для этого есть все возможности.
О детстве и взрослении
Дилара. Быть ребенком легко. Ты не задумываешься о глобальных проблемах, не сталкиваешься с ними, не несешь ответственность за других людей.
У меня счастливое детство, потому что родители дают мне все, в чем я нуждаюсь. И они подают мне это правильно. Многие подростки не осознают ценность того, что имеют. Они не видят, как родители работают, не знают, как они устают.
Гульмира. Когда я была ребенком, мне было легко. Меня окружала любовь родителей, бабушек, дядей и тетей. Я всегда чувствовала их поддержку, была смелой и дерзкой, легко преодолевала трудности и не боялась их. Наверное, поэтому выросла уверенной личностью с позитивным сценарием мышления.
Дилара. Быть взрослым нелегко, это совершенно другой мир. Ты становишься умнее, начинаешь думать о своем будущем, принимаешь важные решения, думаешь о том, как будешь развиваться дальше, и самое главное — на тебе лежит ответственность за свою жизнь и других людей, которые от тебя зависят.
Гульмира. Я не боюсь трудностей. У меня есть цель, и я иду к ней, не думая, будет легко или трудно. Для меня главное во взрослой жизни — позитивное мышление, принудительная фильтрация своих мыслей и эмоций. Я игнорирую в себе негатив, привнося позитив с помощью разных техник самокоучинга, а также самовнушения, визуализации последующего позитивного сценария и результата.
Дилара. Определить, что человек стал взрослым, можно по действиям и словам. Ребенок может сделать что-то не подумав. Взрослый человек понимает, что он делает, говорит, как ведет себя при других людях. Я могу назвать себя взрослой, потому что понимаю, что делаю, несу ответственность за свои слова и действия, прежде чем что-то сделать, думаю, советуюсь и потом принимаю решение.
Для меня главное во взрослой жизни — позитивное мышление, принудительная фильтрация своих мыслей и эмоций
Гульмира. Человек становится взрослым, когда берет на себя ответственность за свою жизнь. Невозможно достичь успеха в жизни, финансового благополучия, состояться как личность, не уяснив для себя, что мы сами несем ответственность за события, которые происходят в жизни. Пока человек перекладывает ответственность на государство, обстоятельства, тяжелое детство, родителей, коронавирус, карантин, его жизнь не изменятся. Кто-то из великих сказал: «Обвиняя других, вы отдаете им власть над собой».
О времени
Дилара. Мы с мамой проводим вместе много времени. Потому что хочется быть на одной волне. Стараемся выбираться в кафе, заведения, болтаем, иногда ходим в торговый центр. Когда вы проводите вместе время вне дома, у вас появляются совместные увлечения, темы для разговора. Хотела бы быть с мамой больше времени, но я понимаю, что она занята. Все, что она делает, это для нас, для семьи.
Гульмира. Когда это возможно, беру свою дочь Дилару с собой по делам: на работу — в ресторан или на тренинги, мастер-классы, в гости, на светские мероприятия, благотворительные акции. Даже при закупе стройматериалов и мебели, когда я строила ресторан The Sultans и делала ремонт в квартире. Ребенок учится в том числе через созерцание, через увиденное. Поэтому моя Дилара не по годам практичная, смышленая и рассудительная.
Про будущее
Дилара. В будущем я хотела бы быть успешным и самодостаточным человеком, при этом честной, доброй и делать что-то полезное. Я уже определилась с профессией, хочу стать психологом. Мне нравится помогать людям разбираться с их проблемами, общаться, больше узнавать.
Гульмира. Я хотела бы видеть в Диларе самодостаточную личность. Она уже такая. Хочу, чтобы она была счастлива, успешна в выбранной профессии, могла выдержать любые жизненные обстоятельства. Ведь я не всегда смогу быть рядом и «постелить солому».