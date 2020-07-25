Дети из успешных семей о главных ценностях и воспитании

Зарема Габдильашимова, 41 год, город — Нур-Султан, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, врач высшей категории, @doctor_zarema_gt

Айдана Беккереева, 17 лет, город — Нур-Султан, школьница





Айдана. Семья безопасна и надежна. Семья для меня — значит иметь кого-то, кто любил бы тебя безгранично, несмотря на твои особенности или недостатки. Люди создают семьи, потому что хотят почувствовать себя счастливыми. Сбалансированная семья — основа счастливой жизни.

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Динара Чайжунусова, 33 года, город — Алматы, общественная деятельность





Алина Чайжунусова, 12 лет, школьница







Алина. Для меня семья — это отношения. Родными не обязательно могут быть по крови, главное то, насколько вы близки с людьми и как вместе проводите время.

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Ерлан Аринов, 54 года, город — Нур-Султан, предприниматель, Facebook

Диас Асатай, город — Нур-Султан, школьник





Диас. Семья — это самые близкие люди. Те, кто могут поддержать, помочь в трудную минуту, выслушать. Семьи создают для того, чтобы родители могли передать свой жизненный опыт, знания следующему поколению, тем самым улучшая жизнь всем окружающим.

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Ажар Имашева, 44 года, родной город — Астана, стилист, @azhara_imasheva

Сабина Жолдыбаева, 20 лет, родной город — Астана, эйр-декоратор, маркетолог

Сабина. Семья — это место, где тебя любят, поддерживают любым. Семья — это умение находить счастье в счастье другого человека. Когда ты в кругу семьи — чувствуешь трепет, искренность, любовь.

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Медет Усеров, 35 лет, родной город — Алматы, юрист, коуч, @medetusserov

Маргулан Ералы, 10 лет, родной город — Алматы, школьник





Маргулан. Семья — это поддержка, без которой человеку тяжело. Семья — любимый круг общения — младший брат, папа, мама. Они веселые, добрые, позитивные, помогают другим людям. Ребенок должен помогать родителям, присматривать за братьями и сестрами. Задача родителей — ухаживать за детьми, делать так, чтоб они были счастливыми.

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Людмила Куликова, 41 год, Южно-Казахстанская область, практик-психолог



Ксения Куликова, 17 лет, родной город — Шымкент





Ксения. Семья — это самое главное, что должно быть в жизни. Семья — это те люди, которые поддержат вне зависимости от обстоятельств.

Люди заводят семьи, потому что вместе легче жить. Ты идешь по жизни не один, а с кем-то. В семье любимый человек должен быть надежным.

Роль семьи в обществе — воспитать достойных людей. Именно в семье зарождаются любящие, полноценные, талантливые люди.

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Саясат Нурбек, 37 лет, родной город — Семей, начальник образовательных программ BTS Digital

Лейла Нурбек, 10 лет, родной город — Астана





Лейла. Моя семья — это люди, с которыми я живу под одной крышей и по-настоящему люблю их. Я чувствую счастье, когда нахожусь рядом с ними.

Человеку нужна семья для того, чтобы он мог чего-то добиться. Люди создают семьи, чтобы не чувствовать себя одинокими.

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Ильдар Валиуллов, 37 лет, родной город — Актюбинск, бизнес-тренер

Индизара Валиуллова, 13 лет, родной город — Астана





Индизара. Для меня семья — это одно целое, когда мы рядом и поддерживаем друг друга. Семья — это помощь, взаимопонимание и любовь друг к другу. Мне кажется, в семье невозможно не чувствовать любовь.

Когда человек растет в семье, где его любят, он получает тепло и доброту. Семья нужна, чтобы воспитать в тебе человека, чтобы потом ты смог создать собственную семью.

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Лаура Галиева, родной город — Уральск, основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab, @laura_galiyeva

Султанали Кадисов, 12 лет, родной город — Уральск





Султанали. Можно сказать, что семья — это родственники, люди одной крови. Это те, кто могут поддержать друг друга в любой момент. Задача ребенка в семье — чтобы, когда вырастет, он мог обеспечивать себя и своих родителей. Еще он должен продолжить древо семьи, постараться сделать что-нибудь великое, чтобы мир знал об этой семье.

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