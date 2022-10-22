DAAD, Global UGRAD, Türkiye Bursları и еще три программы, чтобы учиться за рубежом

Рассказываем, какие образовательные программы позволяют учиться в Германии, Китае или Турции.





DAAD





Темур Умаров, 25 лет, город — Ташкент, сооснователь маркетингового агентства nextmark.uz @temurumarov64

Global UGRAD





Камила Шакирова, 35 лет, город — Алматы, сертифицированный бизнес и лайф-коуч, Linkedin





Schwarzman Scholars





Магжан Советбек, 26 лет, город — Алматы, директор онлайн школы Dixi School, @soviet.back





Türkiye Bursları





Абай Калимов, 28 лет, город — Стамбул, магистрант Istanbul University, @abay.kalim

Eiffel Scholarship





Тамара Ли, 32 года, город — Париж, координатор по ценообразованию, Nissan Automotive Europe, @tomtom.in.france





SUSI





Жәния Каким, 20 лет, город — Астана, проектный менеджер, @finitalajaniya





Направлений много. У каждого свои критерии и требования. Поэтому важно понять, что нужно именно вам.Это программа для выпускников специальностей в области экономики и финансов. Спонсируется Министерством финансов Германии. Цель — привлечение молодых талантливых специалистов. Еще один важный аспект — культурный обмен. Иностранные студенты должны привнести что-то новое в университет.После окончания можно вернуться в родную страну или остаться в Германии.Этой суммы хватает, чтобы платить аренду, покупать продукты и одежду. Остается даже на путешествия. За два года я посетил 20 стран.Она предоставляет грант на обучение в американском университете студентам бакалавриата. Программа сочетает учебу с профессиональным развитием и волонтерской деятельностью.Теперь это один семестр.Поэтому я выбирала достаточно предметов, которые могла бы перевести обратно в KIMEP.Он считал, что Китаю не хватает лидеров, которые могли бы стать мостом между этой страной и остальным миром. Задача стипендии — воспитать таких людей.Примерно половина из них — американцы, еще около 35% — представители остальных стран. 20% студентов набираются из Китая.Он занимает первое место среди университетов Азии и 14 место во всем мире.Schwarzman Scholars дает возможность узнать больше о политической системе Китая, его культуре.Каждый месяц выдается стипендия. В наше время она составляла 300$.Даже приемная комиссия прилетает в страну, чтобы провести собеседование, а не вызывает студента. Тем, кто не знает турецкого языка, оплачивается обучение. Страховка позволяет пройти через нужные медицинские операции бесплатно.В Стамбуле, Анкаре или Измире на нее прожить сложновато, но в городах средних размеров средств хватает.Ее цель — привлечение иностранных студентов в страну для учебы по программам магистратуры и докторантуры.Для поступления на магистратуру кандидат не должен быть старше 25 лет, на докторантуру — 30 лет.. Если решите снимать самостоятельно, будете получать дополнительно 115 евро. Покрываются расходы на книги и учебные принадлежности до 300 евро.SUSI предназначена для развития лидерских качеств у женщин.Выделяется стипендия. Ее размер варьируется от года к году. В моем случае студенты получали по 700 $.Длительность — пять недель. Обычно дедлайн для программы — декабрь, но в этом году прием закрыли в октябре.Его главная тема — экология. Колледж находится в лесу, есть доступ к изучению самых разных проблем окружающей среды.