DAAD, Global UGRAD, Türkiye Bursları и еще три программы, чтобы учиться за рубежом

DAAD
Темур Умаров, 25 лет, город — Ташкент, сооснователь маркетингового агентства nextmark.uz, @temurumarov64
В рамках DAAD немецкое правительство предоставляет разные возможности для людей со всего мира. Направлений много. У каждого свои критерии и требования. Поэтому важно понять, что нужно именно вам.
Я стал стипендиатом DAAD ERP. Это программа для выпускников специальностей в области экономики и финансов. Спонсируется Министерством финансов Германии. Цель — привлечение молодых талантливых специалистов. Еще один важный аспект — культурный обмен. Иностранные студенты должны привнести что-то новое в университет.
Плюс программы — участники не несут никаких обязательств. После окончания можно вернуться в родную страну или остаться в Германии.
По программе каждый стипендиат получал ежемесячную стипендию в размере 861 €. Этой суммы хватает, чтобы платить аренду, покупать продукты и одежду. Остается даже на путешествия. За два года я посетил 20 стран.
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Global UGRAD
Камила Шакирова, 35 лет, город — Алматы, сертифицированный бизнес и лайф-коуч, Linkedin
Global UGRAD — это программа образовательного и культурного обмена государственного департамента США. Она предоставляет грант на обучение в американском университете студентам бакалавриата. Программа сочетает учебу с профессиональным развитием и волонтерской деятельностью.
В период моего участия срок программы составлял один академический год. Теперь это один семестр.
Global UGRAD — программа без присвоения образовательной степени. Поэтому я выбирала достаточно предметов, которые могла бы перевести обратно в KIMEP.
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Schwarzman Scholars
Магжан Советбек, 26 лет, город — Алматы, директор онлайн школы Dixi School, @soviet.back
Schwarzman Scholars — это годичная программа магистратуры, основанная американским миллиардером Стивеном Шварцманом в 2013 году. Он считал, что Китаю не хватает лидеров, которые могли бы стать мостом между этой страной и остальным миром. Задача стипендии — воспитать таких людей.
Каждый год стипендиатами становятся 140 человек. Примерно половина из них — американцы, еще около 35% — представители остальных стран. 20% студентов набираются из Китая.
Программа проходит в рамках Tsinghua University, «Азиатского Гарварда» и лучшего вуза Китая. Он занимает первое место среди университетов Азии и 14 место во всем мире.
В течение года студенты получают знания по разным дисциплинам, учат китайский язык. Schwarzman Scholars дает возможность узнать больше о политической системе Китая, его культуре.
Программа покрывает все расходы: стоимость учебы, перелет в Пекин и обратно, трехразовое питание, поездки во время программы, проживание. Каждый месяц выдается стипендия. В наше время она составляла 300$.
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Türkiye Bursları
Абай Калимов, 28 лет, город — Стамбул, магистрант Istanbul University, @abay.kalim
Türkiye Bursları — одна из немногих стипендий, которая покрывает все расходы: авиабилеты, проживание, питание. Даже приемная комиссия прилетает в страну, чтобы провести собеседование, а не вызывает студента. Тем, кто не знает турецкого языка, оплачивается обучение. Страховка позволяет пройти через нужные медицинские операции бесплатно.
Каждый месяц участники получают стипендию. В Стамбуле, Анкаре или Измире на нее прожить сложновато, но в городах средних размеров средств хватает.
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Eiffel Scholarship
Тамара Ли, 32 года, город — Париж, координатор по ценообразованию, Nissan Automotive Europe, @tomtom.in.france
Eiffel Scholarship учреждена Министерством иностранных дел Франции. Ее цель — привлечение иностранных студентов в страну для учебы по программам магистратуры и докторантуры.
Для поступления на магистратуру кандидат не должен быть старше 25 лет, на докторантуру — 30 лет.
Программа обеспечивает студента ежемесячной стипендией в размере 1181 евро, оплачивает билеты в обе стороны и страховку. Можно получить место в общежитии. Если решите снимать самостоятельно, будете получать дополнительно 115 евро. Покрываются расходы на книги и учебные принадлежности до 300 евро.
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SUSI
Жәния Каким, 20 лет, город — Астана, проектный менеджер, @finitalajaniya
Study of the U.S. Institutes for Scholars финансируется Государственным департаментом США. SUSI предназначена для развития лидерских качеств у женщин.
Финансирование покрывает все затраты: визу категории J-1, перелет, проживание и питание. Выделяется стипендия. Ее размер варьируется от года к году. В моем случае студенты получали по 700 $.
Программа проводится каждый год, летом. Длительность — пять недель. Обычно дедлайн для программы — декабрь, но в этом году прием закрыли в октябре.
Мы были в Green River College в штате Вашингтон. Его главная тема — экология. Колледж находится в лесу, есть доступ к изучению самых разных проблем окружающей среды.
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