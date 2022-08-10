Стипендиаты DAAD о том, как получить одну из самых престижных стипендий мира и учиться в Германии бесплатно

Программа DAAD — отличная возможность для тех, кто хочет учиться в Германии. Поговорили с ее стипендиатами и попросили их поделиться опытом поступления.





Темур Умаров, 25 лет, город — Ташкент, сооснователь маркетингового агентства nextmark.uz, @temurumarov64





О выборе программы

В 2014 году я готовился к поступлению в университет. Тогда узнал, что в Германии иностранные студенты могут учиться бесплатно на программах магистратуры. Появилась цель после бакалавриата поступить в эту страну.

Заинтересовался Германией благодаря другу, который занимался немецким языком. Я тоже изучал его и дошел до уровня Рre-intermediate. В будущем это сыграло свою роль. Члены приемной комиссии видели, что у меня есть интерес к языку и культуре.

В 2016 году узнал о программе DAAD. Понял, что она мне подходит. Подавал только на эту стипендию. Изучал условия, вел переписку с теми, кто прошел.

О DAAD

В рамках DAAD немецкое правительство предоставляет разные возможности для людей со всего мира. Направлений много. У каждого свои критерии и требования. Поэтому важно понять, что нужно именно вам.

Я стал стипендиатом DAAD ERP. Это программа для выпускников специальностей в области экономики и финансов. Спонсируется Министерством финансов Германии. Цель — привлечение молодых талантливых специалистов. Еще один важный аспект — культурный обмен. Иностранные студенты должны привнести что-то новое в университет.

Плюс программы — участники не несут никаких обязательств. После окончания можно вернуться в родную страну или остаться в Германии.

По программе каждый стипендиат получал ежемесячную стипендию в размере 861 €. Этой суммы хватает, чтобы платить аренду, покупать продукты и одежду. Остается даже на путешествия. За два года я посетил 20 стран.

Как получить стипендию

Получить стипендию сложно. Информации много, не сразу становится понятно, что от тебя нужно и куда обратиться. DAAD — это помощь со стороны государства для тех, кто уже поступил. Значит, подать заявку в университет вы должны самостоятельно. Лучше всего делать это параллельно.

В пакет документов входят специальные формы, которые можно заполнить онлайн, CV, мотивационное эссе, рекомендательное письмо — желательно с места учебы. Важный момент — все документы нужно переводить на английский или немецкий языки и нотариально заверять их. Одной копии будет достаточно.

Все документы нужно переводить на английский или немецкий языки и нотариально заверять их

Важно иметь высокий уровень владения языком. Это может быть английский — нужно предоставить сертификат IELTS с результатом не менее 6.5 баллов или немецкий — на уровне В2 или С1.

Конкуренция высокая. Каждый год из Узбекистана проходят 15 человек, а заявки подают около 300-400 студентов. Поэтому нужно понимать, зачем вам DAAD, и описать это в эссе.

Об особенностях

Существует стереотип, что для получения стипендии нужно знать немецкий язык. Это не так. Часть студентов, которые учились со мной, не знали его вовсе.





При поступлении я ошибся. Сначала ждал результатов конкурса и только потом начал поиск вуза. К этому времени прием в топовые университеты закрылся. Поэтому я подавал в учебные заведения среднего уровня. Прошел в Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Обучение проходило на английском языке. Запомнились строгие экзамены. Нам давался час на десять вопросов с шестью вариантами ответа. Каждый ответ — 10% от оценки. Два-три неверных — уже плохой балл.

Между студентом и преподавателями сохраняется дистанция. Коммуникация в основном идет через почту.

Чем помогла стипендия

Учеба в Германии изменила мои мечты. Я понял, что хочу спокойной, гармоничной жизни. Появилась мечта посетить 100 стран.

Германия дает возможность учиться бесплатно. Если у вас есть возможность обеспечить свое проживание самостоятельно, не стоит рисковать и подавать на DAAD. Рекомендую делать это только тем, у кого нет достаточных финансов.

Сымбат Халитова, 23 года, город — Берлин, студентка в Humboldt-Universität zu Berlin, @symbat_khl





О выборе программы

Учеба за границей всегда привлекала меня. Я знала, что после бакалавриата продолжу обучение в другой стране: в США или Европе.

Рассматривала вариант с программой «Болашак», но отказалась от него, так как хотела остаться в стране после учебы и набраться опыта. Рассматривала стипендии Европейских фондов и университетов. По моим критериям идеально подходила программа DAAD.

Чтобы стать профессионалом — нужно учиться у профессионалов. Поэтому Германия, одна из самых развитых экономик мира, стала для меня отличным местом для учебы по специальности «Экономика».

О DAAD

DAAD включает в себя разные виды стипендий: для исследователей, студентов всех направлений, языковые курсы.

Я учусь по DAAD ERP. Это стипендия последипломного обучения для выпускников экономических специальностей.

Финансирование покрывает перелет туда и обратно, медицинскую страховку, ежемесячную стипендию, визовый сбор, а также ежегодные выплаты на расходы, связанные с обучением.

По любым вопросам можно связаться с координатором программы и получить поддержку. DAAD — одна из самых щедрых и привлекательных стипендий в мире.

Как получить стипендию

Дедлайн подачи приходится на конец октября. В феврале становится известно о результатах первого отборочного тура, за которым следует интервью с представителями программы и профессорами. В конце апреля — начале мая приходит письмо о получении стипендии. Весь процесс занимает около шести месяцев.

Главное, чтобы ваша заявка выглядела целостной

Главное, чтобы ваша заявка выглядела целостной. Например, если вы желаете продолжить обучение в области экономики, у вас должны быть связанные с этой сферой образование, достижения и внеучебная деятельность.

Об особенностях

Необходимо поддерживать высокую академическую успеваемость — после первого семестра будет принято решение о продолжении финансирования стипендиата.





В рамках программы разрешается работать не более 20 часов в неделю. Это отличная возможность для подработки и поиска подходящего карьерного пути.

В DAAD нет недостатков. Но если вы выпускник Nazarbayev University, ищите программы без подачи через немецкий сервис Uni-assist, ввиду автономности вуза от государственной системы образования.

Чем помогла стипендия

Я рекомендую подавать на DAAD. Для меня программа стала отличной возможностью получить качественное европейское образование, изучить немецкий язык, стать участником межкультурного общения и путешествий по Германии и другим странам Европейского Союза.

Фатима Тургунбоева, 27 лет, город — Бонн, специалист по связям с общественностью, художница, @fatima_t_i

О выборе программы

Я работала специалистом по связям с общественностью в течение трех лет. Поняла, что моих знаний и опыта недостаточно, чтобы стать высококвалифицированным специалистом. Поэтому приняла решение продолжить обучение.

Выбрала для себя Германию, потому что медиаиндустрия в этой стране — одна из самых развитых сфер. Нашла совместную программу Академии Deutsche Welle, успешного СМИ и международной телекомпании и Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences. Она готовит студентов к карьере в области медиа.

О DAAD

Чтобы не беспокоиться о финансах во время учебы, подала заявку на стипендию DAAD EPOS. Она поддерживает программы магистратуры по вопросам развития и готовит специалистов из развивающихся стран.

Стипендия покрывает среднюю ежемесячную стоимость проживания в Германии, включает в себя обязательное медицинское страхование, аренду жилья, расходы на транспорт и питание.

Как получить стипендию

Сначала я подавала заявку в университет. Затем приемная комиссия вуза выбирала стипендиатов и направляла портфолио комиссии DAAD.

Проведите анализ своих амбиций и найдите программу, которая подойдет вам

Главное в этом процессе — четко описать необходимость обучения и финансирования в мотивационном письме. Нужно знать свои карьерные или научные цели, определить, как данная программа поможет в вашем развитии.

Для меня этот этап был проблемным. Я неверно определяла свои цели, поэтому первые несколько заявок оказались неуспешными. Проведите анализ своих амбиций и найдите программу, которая подойдет вам.

Об особенностях

Благодаря программе я ознакомилась с международной практикой в сфере СМИ. Учеба интересная и познавательная. В ней есть все: теоретическая база, практические воркшопы, глобальные кейсы.





Проживая в Германии, я познакомилась с ребятами из разных частей мира — на моей программе обучаются только иностранцы.

Есть и недостатки: языковой барьер, бюрократия, пробелы в организованности профессоров. Но они незначительны по сравнению с позитивным опытом и впечатлениями.

Чем помогла стипендия

Стипендия DAAD открывает новые двери и предоставляет классные возможности тем, кто не может себе этого позволить в связи с финансовыми ограничениями. Советую всем пробовать поступать и не сдаваться.