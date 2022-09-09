Стипендиаты Schwarzman Scholars о том, как провести год в Китае, бесплатно обучаясь в лучшем вузе страны

Программа Schwarzman Scholars дает возможность провести год, обучаясь в лучшем университете Китая. Стипендиаты рассказывают о сильных преподавателях, отличном нетворкинге и классной атмосфере. Узнать подробнее об опыте соотечественников можно в нашем материале.





Магжан Советбек, 26 лет, город — Алматы, директор онлайн школы Dixi School, @soviet.back

О выборе программы

Я окончил университет в области инженерии. После окончания университета хотел сменить направление, поэтому поступил в магистратуру. Для меня были важны перспективы трудоустройства после учебы, в связи с этим выбирал зарубежные программы.

Узнал о Schwarzman Scholars благодаря опыту казахстанца Алибека Нуркеша. Выбрал эту стипендию, так как участие в программе дает возможность устроиться в международные компании. На этот грант поступают студенты из лучших университетов мира.

О Schwarzman Scholars

Schwarzman Scholars — это годичная программа магистратуры, основанная американским миллиардером Стивеном Шварцманом в 2013 году. Он считал, что Китаю не хватает лидеров, которые могли бы стать мостом между этой страной и остальным миром. Задача стипендии — воспитать таких людей.

Каждый год стипендиатами становятся 140 человек. Примерно половина из них — американцы, еще около 35% — представители остальных стран. 20% студентов набираются из Китая.

Программа проходит в рамках Tsinghua University, «Азиатского Гарварда» и лучшего вуза Китая. Он занимает первое место среди университетов Азии и 14 место во всем мире.

В течение года студенты получают знания по разным дисциплинам, учат китайский язык. Schwarzman Scholars дает возможность узнать больше о политической системе Китая, его культуре.

Программа покрывает все расходы: стоимость учебы, перелет в Пекин и обратно, трехразовое питание, поездки во время программы, проживание. Каждый месяц выдается стипендия. В наше время она составляла 300$.

Как получить стипендию

Процесс поступления состоит из двух этапов.

На первом кандидаты подают заявку. В ней должны быть резюме, транскрипты, три рекомендательных письма. Также нужно прикрепить два мотивационных письма. Первое называется Leadership Essay. Программа делает большой упор на лидерские качества участников, поэтому здесь важно показать свой опыт. Не обязательно иметь статус директора. Важнее рассказать историю о том, как вы смогли повлиять на сообщество: студентов или другой группы людей, либо о том как решили какой-то важный вопрос. Второе мотивационное письмо — Statement of Рurpose. Здесь необходимо расписать ваши планы на время магистратуры и после нее. Чем конкретнее, тем лучше.





Приемной комиссии важно подобрать Аccomplished рeople. Поэтому большое внимание уделяется достижениям: стажировкам в крупных компаниях, учебе в топовых вузах, участию в заметных проектах.

На первый этап подается около 4000 заявок. Из них на второй этап — интервью, проходят 10%. Оно проводится в разных локациях. Казахстанцев обычно приглашают в Лондон. Приемная комиссия состоит из пяти человек. Моими собеседниками были главный редактор Financial Times по экономической части, ректор University of Warwick, директор Schwarzman Scholars, преподаватели программы.

К участию отбираются 3% кандидатов, прошедших на второй этап.

Об особенностях

Главная особенность Schwarzman Scholars — сильный элемент нетворкинга. Программа дает возможность создать крепкие связи с другими участниками. Стипендиаты на протяжении года живут в одном здании и становятся лучшими друзьями.

Каждую неделю с выступлениями приезжают интересные люди. Нас посещали бывшие госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, президенты Анголы, Андорры и других стран. Часто спикерами становятся представители крупных компаний. Они дают презентации о возможностях трудоустройства.

Главная особенность Schwarzman Scholars — сильный элемент нетворкинга

Профессора программы набираются из MIT, Stanford University, Princeton University и других топовых учебных заведений по всему миру. Также участники получают доступ к образовательным программам Tsinghua University и мероприятиям вуза.

Минус программы в том, что она не несет глубокой академической цели. Schwarzman Scholars учит конкретным практическим навыкам: как искать работу, делать презентации, создавать нетворкинг.

Чем помогла стипендия

Я построил нетворкинг в международном сообществе. Узнал много о жизни в Китае. Понял, что пока не вижу себя в этой стране. Получил опыт общения с представителями стран со всего мира и нашел новых друзей.





Программа подойдет не всем, поэтому прежде чем подавать, определитесь с целями. Если вам интересен Китай, то Schwarzman Scholars — Place to Go. Программа управляется американцами, в этой связи, если вы задумываетесь о трудоустройстве в США, также советую эту стипендию. Большие возможности открываются тем, кто занимается финансами, бизнесом или консалтингом.

Не думаю, что программа станет большим преимуществом, если планируете строить карьеру в Казахстане. Здесь работодатели не всегда знают о том, что такое Schwarzman Scholars.

Айжан Омирзак, 23 года, город — Алматы, бизнес-аналитик, linkedin





О выборе программы

После учебы в Nazarbayev University я решила продолжить обучение за границей. Хотела расширить кругозор, познакомиться с интересными людьми из разных стран, получить академический опыт в лучших университетах мира.

Рассматривала варианты учебы в США, но выбрала Schwarzman Scholars. Поняла, что хочу побывать в динамичном и быстрорастущем Китае. Экономический, политический и культурный статус страны на мировой арене растет с каждым годом. Для Казахстана важно развивать взаимовыгодные отношения с таким стратегически значимым соседом.

О Schwarzman Scholars

Schwarzman Scholars — это уникальная программа магистратуры в ведущем университете Китая — Tsinghua University. Ее цель — обучить мировых лидеров и познакомить их с китайской культурой.

Академическая программа была разработана совместно с ведущими университетами, а для обучения привлекаются лучшие профессора и специалисты в своем деле.

Как получить стипендию

Поступление состоит из двух этапов. Для начала необходимо заполнить заявку. В нее входит резюме, транскрипт, три рекомендационных письма. Также нужно написать два мотивационных письма. В них важно делать акцент на профессиональные цели, описывать, как программа поможет вам их достичь.

Ценность Schwarzman Scholars — люди, которые обучаются по программе

Второй этап — панельное интервью. Советую быть уверенным в своих достижениях и не бояться о них рассказывать. Приемная комиссия оценивает кандидатов целостно, поэтому главное — красиво преподнести информацию о вас.

Об особенностях

Главная ценность Schwarzman Scholars — люди, которые обучаются по программе. Каждый уникален по-своему, но всех объединяет желание внести вклад в общество.

Для меня недостатком стали ограничения, связанные с пандемией. Они сказываются на программе.

Чем помогла стипендия

Обучаясь по Schwarzman Scholars, я расширила кругозор, открыла новые горизонты. Научилась слышать и взаимодействовать с людьми с разными взглядами на политику, экономику и жизнь в целом.