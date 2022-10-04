Что нужно знать о программе Eiffel Scholarship: поступление, условия, особенности

Eiffel Scholarship — стипендия для тех, кому интересна Франция. Это отличная возможность получить хорошее образование и узнать больше о стране.

​

Тамара Ли, 32 года, город — Париж, координатор по ценообразованию, Nissan Automotive Europe, @tomtom.in.france

​

О выборе программы

Впервые я побывала во Франции в 2013 году. Тогда я училась по Программе обмена между университетами. Мне понравилось здесь. По возвращению в Алматы решила получить магистратуру во Франции. Ходила на образовательные выставки, искала стипендию, которая покроет мои расходы. Думала о «Болашаке», но смутило требование об отработке в Казахстане. Мне хотелось попробовать свои силы и остаться в другой стране.

О программе Eiffel Scholarship услышала во время посещения Campus France. Изучила подробную информацию, поняла, что стипендия покрывает расходы на проживание и не требует отработки. Поэтому подала документы.

О Eiffel Scholarship

Eiffel Scholarship учреждена Министерством иностранных дел Франции. Ее цель — привлечение иностранных студентов в страну для учебы по программам магистратуры и докторантуры.

Для поступления на магистратуру кандидат не должен быть старше 25 лет, на докторантуру — 30 лет.

Программа обеспечивает студента ежемесячной стипендией в размере 1181 евро, оплачивает билеты в обе стороны и страховку. Можно получить место в общежитии. Если решите снимать самостоятельно, будете получать дополнительно 115 евро. Покрываются расходы на книги и учебные принадлежности до 300 евро.

Как получить стипендию

Студент не может самостоятельно подать свою кандидатуру на стипендию. Это должен сделать университет. Поэтому сначала необходимо поступить в вуз и только потом на Eiffel Scholarship.

Начать планирование процесса получения стипендии нужно за год. Обычно в учебное заведение поступают осенью. Далее университет решает, будет ли отправлять ваши документы на Программу. Рассматривается досье, учитываются оценки в транскрипте. В случае положительного решения вам придет анкета. Нужно заполнить данные, приложить документы и эссе. Дедлайн — начало января. Ответ от приемной комиссии Eiffel Scholarship приходит в марте.

В эссе я писала, что хочу поделиться информацией о Программе со своими соотечественниками. Думаю, этот момент сыграл роль в моем поступлении. Важна хорошая успеваемость: после первого и второго семестра офис Программы просит прислать транскрипты.

Об особенностях

Во Франции есть государственные вузы, стоимость обучения в которых составляет около 1000 евро в месяц, и частные бизнес-школы, где год обучения стоит 10 000-25 000 евро. Нужно понимать, что стоимость учебы Eiffel Scholarship не оплачивает, поэтому к выбору учебного заведения стоит подходить осознанно.

Я училась в IÉSEG School of Management в Лилле, который посещала еще в 2013 году. Университет занимает высокие места в рейтингах, аккредитован международными организациями. Привлекла образовательная программа International Business. Она предусматривала год обучения и полгода стажировки.

Нужно понимать, что стоимость учебы Eiffel Scholarship не оплачивает, поэтому к выбору учебного заведения стоит подходить осознанно

Также мне понравилось, как университет строит коммуникацию. Они всегда отвечали на мои письма. Без проблем выдвинули на получение стипендии. Согласились дождаться результатов отбора, когда нужно было оплачивать депозит для того, чтобы мне зарезервировали место в группе. Также я получила 50% скидку на учебу от IÉSEG School of Management.





Лилль — четвертый по величине город Франции. В нем много студентов. Цены дешевле, чем в столице, а расположение отличное. За час-два можно было добраться до Парижа, Брюсселя или Лондона.

Я приехала в конце августа. Сразу началась интенсивная учеба. Занятия проходили с 08:00 до 17:00 с часовым перерывом на обед. Проводилось много групповых проектов. По четвергам были культурные ивенты.

Во втором семестре были предметы-элективы. Я сама выбирала дисциплины и составляла расписание. По окончанию учебы нужно было найти стажировку. Университет помогает с этим. У IÉSEG School of Management много компаний-партнеров. Я попала в Decathlon.

Чем помогла стипендия

Обучение за рубежом — совершенно другой опыт. Необходимо выйти из зоны комфорта. Учиться адаптации и гибкости. Я стала принимать вещи легче. Поняла, что результат зависит от приложенных усилий. Появилось много друзей по всему миру.

Я рекомендую всем поступать на Eiffel Scholarship. Здорово, если у кандидата есть опыт работы — на магистратуру, стоит поступать осознанно.

Анель Кассеинова, 35 лет, город — Алматы, специалист по проектам, преподаватель йоги в декрете, @anel.kassein

​

О выборе программы

Я получила степень бакалавра в University of Birmingham в Великобритании по Программе «Болашак». Затем начала подготовку к поступлению в магистратуру. Искала англоязычные программы с возможностью получить стипендию.

Рассматривала разные страны, но во многих из них для получения финансирования нужно знать национальный язык. Однажды в интернете нашла Eiffel Scholarship. Она позволяла учиться на английском языке. Я с детства хотела пожить во Франции, поэтому подала документы на эту Программу.

О Eiffel Scholarship

Eiffel Scholarship — стипендиальная программа, которая финансируется Министерством иностранных дел Франции. Она направлена на студентов, которые хотят получить образование по Программам магистратуры и докторантуры.

Программа оплачивает ежемесячную стипендию, расходы на транспорт, страховку, поездки на культурные мероприятия. Есть возможность получить жилье.

Все продумано до деталей: В аэропорту меня встретил водитель, отвез в офис Программы, где мне вручили ключи от общежития.

Как получить стипендию

Для начала нужно выбрать университет, поступить в него, а затем попросить его выдвинуть вас на получение стипендии Eiffel Scholarship.

Я поступала в Sciences Po. Это институт стратегических исследований, кузница политических и дипломатических кадров. В нем училось много президентов, в том числе и нынешний.

Программа оплачивает ежемесячную стипендию, расходы на транспорт, страховку, поездки на культурные мероприятия

У меня был диплом иностранного вуза, поэтому мне не нужно было сдавать сертификаты на знание английского языка. Я лишь заполнила анкету, загрузила документы, подтверждающие личность, транскрипты и дипломы.

Также я получила внутреннюю стипендию университета — Émile Boutmy Scholarship. Она покрывала 80% расходов на обучение. Теперь совмещать две стипендии нельзя.

Благодаря Eiffel Scholarship мое проживание вышло недорогим. Обычно общежитие в центре Парижа стоит около 700 евро в месяц. Мне оно обходилось в 250 евро. Вне зависимости от гражданства во Франции можно подать на социальные жилищные выплаты. В итоге я оплачивала около 200 евро в месяц.

Об особенностях

Учеба была сложной. Магистратура — совсем другой уровень. Свободного времени почти не оставалось, постоянно нужно было готовиться к занятиям.

Во Франции другая система оценки — по 20 баллам. Сначала было сложно привыкнуть. Не понимала, 14 — это хорошо или плохо. Оказалось, что хорошо.





Мне нравилась учеба в Sciences Po. Часто в стенах университета выступали действующие политики, люди высокого ранга. Мы посещали их лекции, задавали им вопросы.

После первого курса я стажировалась в офисе ООН в Вене, где должна была провести все лето. Спустя месяц мне пришло письмо. Оказалось, что стипендиаты не могут выезжать за пределы Франции во время обучения. Дело в том, что финансирование поступает от правительства Франции. Участники тратят средства внутри страны, которые в виде налогов снова попадают в казну страны. Поэтому выехать за границу не получится.

Чем помогла стипендия

Факт учебы в магистратуре открывает многие двери.

Я получила бесценный опыт, который ни с чем не сравнить. Расширила кругозор, улучшила коммуникативные навыки.

Советую поступать на Eiffel Scholarship всем, у кого хороший уровень французского. Но и те, кто хочет учиться на английском языке, могут получить здесь образование и опыт общения.