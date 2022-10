SUSI. О программе для девушек-студенток, которая позволяет учиться в США

Программа SUSI предназначена для девушек, которые демонстрируют лидерские качества. Выпускницы из стран Центральной Азии рассказали о своем опыте поступления и учебы по ней.





Жәния Каким, 20 лет, город — Астана, проектный менеджер, @finitalajaniya

О выборе программы

Мои старшие сестры принимали участие в программе SUSI. Они предложили мне продолжить эту традицию и подать заявку на поступление.

Мне нравится, что программа фокусируется на женщинах. В этом году главной темой SUSI выступали экологические проблемы. Это близко к моей специальности.

О SUSI

Study of the U.S. Institutes for Scholars финансируется Государственным департаментом США. SUSI предназначена для развития лидерских качеств у женщин.

Финансирование покрывает все затраты: визу категории J-1, перелет, проживание и питание. Выделяется стипендия. Ее размер варьируется от года к году. В моем случае студенты получали по 700 $.

Программа проводится каждый год, летом. Длительность — пять недель. Обычно дедлайн для программы — декабрь, но в этом году прием закрыли в октябре.

Мы были в Green River College в штате Вашингтон. Его главная тема — экология. Колледж находится в лесу, есть доступ к изучению самых разных проблем окружающей среды.

Как получить стипендию

Первый этап подачи на программу — заполнение аппликационной формы. В ней нужно указать свою цель, причины поступления, написать почему вы считаете себя достойным кандидатом. У меня было пять вопросов. На каждый из них нужно составить небольшое эссе объемом в 200-300 слов.

Советую рассчитать все дедлайны

Второй этап — интервью. Со мной разговаривали представители посольств Казахстана и США. Вся коммуникация, в том числе в переписке, проходила на английском языке. Здесь представители комиссии стараются узнать больше о человеке. Обстановка спокойная, можно быть собой, пошутить.

Советую рассчитать все дедлайны. Заполнять заявку не торопясь, уделяя день на каждый вопрос.

Об особенностях

В ходе программы мы одновременно изучали несколько модулей: гендерные науки, историю США, включая историю коренных народов, экологию.





Могу отметить хороший баланс между академическими и развлекательными мероприятиями. Так, мы бывали в «Банке еды», где выдают продукты нуждающимся людям. Ездили по заповедникам, посещали леса и реки. Гид рассказывал об экологических проблемах и решениях, которые сообщество предпринимает, чтобы их устранить.

Посещали и достопримечательности, например, Space Needle или Капитолий.

Участие в программе SUSI позволило мне получить опыт жизни в англоговорящей стране. Понравилось, что было много академических занятий, но с другой стороны, хотелось еще больше лекций, разборов научных материалов и дискуссий.

Чем помогла стипендия

Я подтянула английский язык, узнала больше об истории США и точках соприкосновения между нашими культурами. Все это буду использовать в академических исследованиях.

Провела много времени в женском комьюнити. Рекомендую податься на SUSI девушкам, которые увлекаются феминизмом и продвижением женщин в своей стране. Можно поступить и тем, кто еще не знает, чем интересуется. Социальные активности и мероприятия помогут определиться с направлением.

Алтынай Ельгундинова, 20 лет, город — Астана, студент, тренер Empowerment through self-defense, @yelqondy

О выборе программы

Я мечтала учиться за границей еще со школы. В 2020 году поступила в зарубежный университет, но в связи с карантином не улетела.

О программе SUSI узнала через Instagram от других участниц. Решила попробовать, потому что тема этого года — Environmental Issues, актуальна для меня.

О SUSI

SUSI предлагает пятинедельные курсы в США для женщин-лидеров. В рамках программы идет культурный обмен. Она состоит из академической и развлекательной частей. Многие называют полученный опыт lifechanging — меняющим жизнь.

Темы программы меняются каждый год. Мы фокусировались на вопросах окружающей среды. Ездили по городам, изучали способы решения экологических проблем. Наблюдали, как общество влияет на природу и наоборот.

Программа покрывает все финансовые затраты. Есть компенсация на дополнительные траты: можно назвать ее стипендией, в районе 800 $. SUSI — отличный вариант для тех, кто не может позволить себе траты на учебу.

Подавать могут студентки в возрасте от 18 до 25 лет. Большое внимание уделяется двум вещам: GPA и внеакадемической активности — волонтерству, участию в мероприятиях.

Как получить стипендию

Я узнала о программе за неделю до даты дедлайна — 31 декабря. Сначала нужно заполнить анкету. Она состоит из одного большого мотивационного письма на 500 слов и небольших вопросов, ответ на которые должен уместиться в 150-200 слов.

Далее кандидат проходит интервью. Вопросы были основаны на моей заявке. Просили объяснить некоторые моменты, спрашивали об опыте волонтерства.

Об особенностях

Мы жили в небольшом городе Оберн, на территории хост-университета Green River College. Из каждой страны было по четыре представителя. Быстро познакомились с участницами из Центральной Азии.

Программа состояла из двух частей: академической и культурной.

В выходные путешествовали по штату Вашингтон, посещали Сиэтл и другие города

Пять дней в неделю мы учились. Фокусировались не только на проблемах окружающей среды, но также читали книги и анализировали их, сдавали тесты на выявление сильных сторон и обсуждали, как можем применить их в профессиональной деятельности.





В выходные путешествовали по штату Вашингтон, посещали Сиэтл и другие города. Я впервые увидела океан. Часто проводились Field Trips — исследовательские поездки на природу. Бывало, отправлялись на хайкинг или рифтинг. Изучали местную природу и то, как люди решают экологические проблемы.

Чем помогла стипендия

Программа сильно повлияла на мою жизнь. Один из воркшопов был посвящен самообороне. Приехав в Казахстан, я прошла дополнительные курсы и стала тренером.

Приобрела важные знания по моей специальности — биотехнологии.

SUSI подойдет девушкам, которые хотят добиться большего. Приобрести знания, которые помогут сделать свою страну лучше.

Камила Бисенкулова, 21 лет, город — Астана, студентка, основательница социального проекта Case Key, @seydalina.kamila

О выборе программы

Мне хотелось обучаться за границей еще со школы. Всегда хотела получить знания за рубежом и использовать их в Казахстане. Часто смотрела официальные сайты программ и посольств. Благодаря этому нашла информацию о SUSI.

Понравилось, как программа позиционирует себя. Study of the U.S. Institutes for Scholars предназначена для женщин-лидеров Центральной Азии. Я понимала, что у меня есть подходящий опыт, который я могу указать в заявке, и подала документы.

О SUSI

SUSI — это краткосрочная академическая программа для студенток второго-третьего курса. Подаваться могут девушки с высоким уровнем мотивации, подходящим опытом и желанием использовать знания в родной стране.

Будет преимуществом, если никогда не посещали США. После участия в SUSI вы не можете подаваться на другие программы от американского правительства в течение двух лет.

Как получить стипендию

Для поступления на программу достаточно заполнить заявку. Указать в ней мотивацию, волонтерский опыт. Дополнительные документы не запрашиваются, IELTS не нужен.

Уровень английского языка проверяется на втором этапе — интервью. За полчаса у кандидатов спрашивают: почему им интересна программа и как она будет полезна в развитии.

Самое важное — четко рассказать о мотивации. Абстрактное описание не подойдет. Необходимо подкрепить его фактами или имеющимся опытом.

Об особенностях

Программа разнообразная. Мы учились шесть дней в неделю. До обеда проходили академические сессии. После обеда деятельность была активнее. Участвовали в волонтерских проектах, совершали исследовательские поездки на природу, изучали экологию.

Одно из преимуществ — погружение в англоязычную среду

Большой упор делается на коммуникацию между участницами. Мы обсуждали проблемы, которые существуют в наших странах, и думали, как можно их решить.

Одно из преимуществ — погружение в англоязычную среду. На протяжении пяти недель мы учились воспринимать чужое мнение, знакомились с культурами и ценностями других стран.

При этом участницам дается мало свободы. Они всегда находятся под присмотром координаторов.

Чем помогла стипендия

Обучаясь по программе, я смогла развить личностные качества. Стала спокойнее, научилась решать конфликты.

Нас обучали подавать заявки на гранты: формировать заявку, описывать цель так, чтобы на вас обратили внимание. Показывали и рассказывали, как проводить исследования.

Любой опыт учебы за рубежом важен для становления личности. Подавать на SUSI советую тем, кто понимает, что получит от программы и как она поможет в профессиональном развитии.

Фатима Миракилова, 21 год, город — Ташкент, преподаватель английского языка, @fatima_mirakilova

О выборе программы

О SUSI мне рассказал брат, когда я училась на первом курсе. Мне также посчастливилось встретить выпускницу программы Шахину Бахромову, которая по возвращению основала клуб для девушек из Узбекистана WomanUp. Смотря на нее, я чувствовала желание менять мир в положительную сторону и оказывать помощь девушкам в нашей стране.

Мне также хотелось поехать за границу, чтобы познать новую культуру и увидеть мир своими глазами.

О SUSI

SUSI — это программа для девушек от 18 до 25 лет. Она предоставляет отличную возможность раскрыть лидерские качества, найти новые увлечения, познать свои сильные стороны и качества.

SUSI — это программа для девушек от 18 до 25 лет

Во время учебы ты погружаешься в американскую атмосферу, заводишь новых друзей и при этом не переживаешь о финансовой части, потому что программа покрывает все расходы: билеты в обе стороны, проживание, обучение, питание, поездки по штату Вашингтон. Также выплачивается отдельная стипендия на личные траты.

Как получить стипендию

Чтобы поступить на программу, нужно пройти два этапа. Сначала заполнить форму, написать убедительное мотивационное письмо. В нем стоит рассказать личную историю и написать о том, какой вклад ты внесешь по возвращении в родную страну. Далее необходимо пройти интервью с представителями американского посольства и департамента.

Об особенностях

Программа позволяет раскрыть потенциал, проявить лидерские качества и способности. Это отличный шанс познакомиться с американской культурой и обменяться опытом с девушками из других стран.





Также программа включает в себя волонтерство в крупных организациях. Это большой плюс для CV.

Кроме того, участницы могут выиграть грант для реализации проектов в родной стране.

Расписание насыщенное. Придется вставать рано и учиться до вечера.

Чем помогла стипендия

Программа научила меня быть решительной, уверенной в себе. Я начала создавать собственные проекты и воплощать мечты в реальность.

Узнала много нового о культуре США. После лекций и занятий пришло понимание, почему важно заботиться об экологии. Научилась ораторскому мастерству и самообороне.

Жамиля Токтосунова, 21 год, город — Бишкек, студентка





О выборе программы

Я решила поехать за границу, чтобы определиться с профессиональными целями и повидать мир. Планирую поступить на магистратуру в США или Великобританию. И подумала, что краткосрочная программа поможет понять свои желания и амбиции.

О SUSI

SUSI — пятинедельная академическая программа для студентов-лидеров. Она помогает участникам найти свою цель, дает простор для развития и отработки навыков.

Основные требования: быть студентом с первого по третий курсы в возрасте от 18 до 25 лет, демонстрировать лидерские качества в академических занятиях и внеклассных мероприятиях, а также знать английский язык.

Как получить стипендию

Сначала кандидатам дают бланк для указания личных данных. В нем нужно написать эссе по определенной теме. В моем случае был вопрос: «Почему вы выбрали данную программу и данную тему?». Я связала ответ с будущей специальностью — археологией, сделав свой ответ уникальным.

Чтобы вас приняли, нужно быть социально активным



Второй этап — это интервью. Оно проходило онлайн. Готовьтесь к речи, практикуйте английский и не бойтесь.

Чтобы вас приняли, нужно быть социально активным. Пишите статьи, учите детей или ведите блог — все это засчитается.

Об особенностях

Обучение можно разделить на условные четыре части: лидерство, женские права, культура и история США, помощь сообществам.

Мы читали и анализировали документы, проводили дебаты по определенным темам, слушали песни и смотрели фильмы.





Много времени посвятили изучению экологических проблем.

Знания были объемными и нужными. Учиться было сложно. Каждый день с 08:00 до 18:00 мы занимались, ездили на практики, встречи и лекции.

Чем помогла стипендия

Программа научила меня адаптироваться к различным условиям и людям. Но после новых знакомств, знаний и жизни в другой стране ты становишься другим человеком.