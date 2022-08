Семестр в США. Студенты из Центральной Азии о преимуществах программы Global UGRAD

Global UGRAD — престижная стипендия, которая финансируется правительством США. Она дает возможность студентам со всего мира провести один семестр в американском вузе. Поговорили со стипендиатами и попросили их поделиться опытом поступления и учебы.





Камила Шакирова, 35 лет, город — Алматы, сертифицированный бизнес и лайф-коуч, Linkedin







О выборе программы

Я с детства любила английский. Занимала призовые места на олимпиадах. Учеба в США была моей мечтой. В школьные годы прошла все этапы программы FLEX, но не была отобрана как финалист. Это мотивировало меня на дальнейшее развитие, и в студенческие годы я стала финалистом программы-эквивалента FLEX для студентов Global UGRAD. Тогда на программу было отобрано 10-13 человек со всего Казахстана.

О Global UGRAD

Global UGRAD — это программа образовательного и культурного обмена государственного департамента США. Она предоставляет грант на обучение в американском университете студентам бакалавриата. Программа сочетает учебу с профессиональным развитием и волонтерской деятельностью.

У программы Global UGRAD много преимуществ



В период моего участия срок программы составлял один академический год. Теперь это один семестр.

Global UGRAD — программа без присвоения образовательной степени. Поэтому я выбирала достаточно предметов, которые могла бы перевести обратно в KIMEP.

Как получить стипендию

Цель программы — дать студентам с потенциалом будущих лидеров возможность познакомиться с системой образования США, расширить знания, изучить культуру и ценности этой страны.

В отборе большой акцент делается на лидерский потенциал. В мотивационных эссе важно отразить свой опыт, способность адаптироваться к новой культуре, впитать лучшее и привнести новое по возращению в родную страну. Рекомендательные письма должны содержать не только общую характеристику, но и конкретные примеры лидерских качеств.

Для поступления на программу я собирала пакет документов, сдавала TOEFL, проходила собеседование. Представители Global UGRAD сами выбирают вуз для участников.

Я попала в University of Vermont. Атмосферой главное здание университета напоминало фильмы о Гарри Поттере как по внешнему виду, так и по винтовой лестнице, которая вела на верх центральной башни.

Вермонт — красивый штат на северо-восточном побережье США по соседству со штатами Нью-Йорк, Массачусетс и Нью-Гэмпшир. Он знаменит живописной природой, горами и лыжными курортами.

Об особенностях

Международный опыт. Я познакомилась с новой культурой, американским образом жизни, встретила людей из разных стран. Расширила кругозор за короткий срок.

Академический опыт. Global UGRAD — отличная возможность почувствовать качество образования в США. Профессора бизнес-школы, в которой я училась, были признанными исследователями в своей сфере и замечательными людьми. Я брала продвинутые предметы по своей специальности. Было не легко, но я закончила все с максимальным GPA 4.0. В дальнейшем это помогло мне при поступлении в магистратуру.

Практический опыт. Прохождение стажировки — одно из требований программы. Ее нужно найти самостоятельно. Во время второго семестра я проходила part-time Internship в CPA & Consulting фирме. Это был мой первый опыт работы в профессиональной среде.

Культурный опыт. Я рада знакомству с американскими семьями. Одна из них приглашала меня на ужин в честь Дня Благодарения. Это уникальная возможность прочувствовать культуру и традиционные праздники.

Опыт через студенческие организации. Я была организатором и президентом Международного клуба в университете. Его идея — создать место поддержки и адаптации для международных студентов. Мы организовывали культурные дни на кампусе, делали презентации по каждой из стран, которые представляли. Во время каникул путешествовали в другие штаты и города. Каждый из них имеет свою уникальную атмосферу.

Community Service. Понравился аспект «службы обществу». Это развито даже в небольших городах и гармонично вписывается в студенческую жизнь благодаря волонтерству. Мне запомнилась программа Pets helping people. Мы брали собак из питомников и ходили с ними в дома престарелых.

Единственный недостаток Global UGRAD — ограничения, которые накладывает виза J-1 после окончания программы.

Чем помогла стипендия

Приобретенный опыт помог мне получить полный грант на магистратуру в Fisher College of Business Ohio State University. После у меня была возможность поработать два года в головном офисе EY в Нью-Йорке.

Global UGRAD — поворотное событие в моей жизни. Программа внесла большой вклад в мое личное и профессиональное развитие, открыла возможности и горизонты для дальнейших достижений.

Шахло Гиясова, 22 года, город — Ташкент, студентка, Linkedin





О выборе программы

Я изучала английский на курсах после школы. Тогда появился интерес к США и учебе за границей. На втором курсе лицея провела две недели в Японии по программе обмена студентами. Меня впечатлили новая культура, высокие технологии, знакомство с людьми из разных стран. Поэтому решила для себя найти новую возможность поехать за рубеж.

Я изучала виды стипендий, ходила на выставки университетов, посещала образовательные клубы, активно занималась волонтерством, работала и стажировалась в разных организациях. Так узнала ребят, которые побывали в США по Global UGRAD. Они же предложили мне подать заявку. Мне понравилось, что программа дает возможность стать частью глобального сообщества выпускников по всему миру.

О Global UGRAD

Global UGRAD — это программа культурного обмена для студентов бакалавриата. Она дает возможность проучиться семестр в одном из вузов США. Полностью покрывает стоимость обучения, перелета, питания, жилья, затрат на книги. Предоставляет стипендию для покрытия небольших расходов.

Это незабываемый опыт



От участников требуется: поддерживать академическую успеваемость, не пропускать занятия и заполнять отчет для координаторов программы. Также нужно выполнить около 20 часов волонтерской работы.

Чтобы подать заявку, вы должны быть очным студентом бакалавриата, иметь хорошую успеваемость, владеть английским языком, постоянно проживать в стране откуда подаете заявку.

Как получить стипендию

Чтобы получить стипендию, нужно заполнить онлайн-заявку. Она включает в себя мотивационное письмо, рекомендации от профессоров, транскрипт с оценками. Второй этап — интервью с представителями программы. Также нужно сдать языковой тест TOEFL.

Участники не выбирают программу обучения, только предметы для изучения. Также нельзя узнать заранее, в какой университет, штат или семестр — осенний или весенний, вас определят.

Мотивационное эссе должно отражать ваше стремление расти и то, как именно программа может вам в этом помочь.

На интервью главное помнить, что приемная комиссия программы хочет лучше узнать вас. Не волнуйтесь, будьте собой. Если не прошли на программу с первого раза, попробуйте еще раз.

Об особенностях

Одно из преимуществ — возможность путешествовать во время каникул, знакомиться с людьми разных бэкграундов и национальностей. Вместе со мной учились испанцы, шведы, поляки, студенты по обмену из Филиппин, Пакистана, Финляндии и Парагвая.

Мне понравилось, что американцы живут в стиле go with the flow — не зацикливаются на неудачах, плывут по течению. Люди вежливы и добры, даже с незнакомцами. Могут бесплатно подвезти до кампуса или магазина.

Обучение в университете построено так, что нужно работать и учиться в течение всего семестра для получения финальной оценки. Много практики и самостоятельных проектов. Интересно видеть студентов разных возрастов на занятиях.

Вне крупных городов, в США общественный транспорт развит слабо, поэтому везде приходится ездить на машине.

Чем помогла стипендия

Помимо Нью-Йорка, я побывала во Флориде, Калифорнии и Мичигане. Это незабываемый опыт. Вы учитесь быть более самостоятельным, планировать поездки и маршрут в другой стране, внедряетесь в местную культуру и быт.

Учеба по Global UGRAD расширяет кругозор человека, учит эмпатии и осознанности. Рекомендую ее всем студентам.

Асхат Карабеков, 21 год, город — Алматы, преподаватель английского языка, Linkedin





О выборе программы

Я давно мечтал об учебе в США. Первую попытку предпринял в девятом классе. Подавал на программу FLEX, но не прошел дальше третьего тура. На первом курсе университета оплатил программу Work and Travel, однако не получил визу.

В 2019 году подал документы на учебу в Венгрию. Выиграл грант, но не полетел из-за эпидемиологической обстановки в стране. В том же году узнал о программе Global UGRAD. Необходимые документы у меня уже были готовы, поэтому сразу подал заявку.

О Global UGRAD

Global UGRAD отбирает студентов со всего мира, дает им возможность окунуться в новую среду, отучиться полгода в американском вузе, познакомиться с людьми из разных стран. В свободное от учебы время можно путешествовать.

М еня наградили медалью Декана за выдающиеся достижения



Программа полностью спонсируется Государственным Департаментом США. Предоставляет ежемесячную стипендию и деньги на покупку нужных книг и материалов.

Как получить стипендию

Процесс поступления состоит из трех этапов:

— заполнение анкеты, предоставление двух рекомендательных писем, мотивационного и тематического эссе на одну из предлагаемых тем

— интервью с членами комиссии

— сдача экзамена TOEFL — он оплачивается программой.

Главное — писать правду. Не нужно быть скромным, но нельзя и перехваливать себя. Активность вне университета и волонтерская деятельность будут плюсами.

Об особенностях

Первым делом мы поехали с друзьями в Саванну, город в штате Джорджия, на побережье Атлантического океана. Впервые искупаться в океане — непередаваемые эмоции.

Посетили Нью-Йорк, где сэкономили на отеле и сняли комнату на четырех человек вместо восьми. Нас быстро разоблачили, но вместо того, чтобы попросить доплатить, бесплатно заменили комнату.

Побывали в Чикаго, опробовали сервис бесплатной аренды жилья CouchSurfing. Хозяин с радостью принял иностранных студентов. Он возил нас по всему городу, показывая достопримечательности. Мне понравились река в Чикаго и небоскребы, на которых были сняты «Трансформеры».

Особенность программы: студентов «привязывают» к американской семье. Не обязательно проводить с ними все время, но всегда можно обратиться за советом.

На День Благодарения все студенты разъезжались по домам. Один из друзей пригласил нас к себе. Мы провели праздник в замечательной семье, пробовали индейку и жарили зефир на костре.

Не забывал я и об учебе — меня наградили медалью Декана за выдающиеся достижения.

Чем помогла стипендия

За полгода обучения по программе я вырос в духовном плане, обрел новых друзей.