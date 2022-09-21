Что нужно знать о программе Türkiye Bursları: поступление, условия, особенности

Если вам интересна Турция, ее культура и язык, то Türkiye Bursları — отличная возможность получить качественное образование бесплатно и познакомиться со страной поближе.







Абай Калимов, 28 лет, город — Стамбул, магистрант Istanbul University, @abay.kalim





О выборе программы

Я этнический казах из Узбекистана. В 2013 году переехал на историческую родину — в Казахстан. Поступил в Карагандинский государственный университет на факультет «Международные отношения». На третьем курсе поехал в Румынию по программе Erasmus. Учеба за рубежом изменила мою жизнь. Я увидел другой менталитет и познакомился с разными людьми. После этого поступил в магистратуру в другую страну.

На четвертом курсе активно искал стипендиальные программы. Понравилась программа Türkiye Bursları. Мне импонировала Турция как страна обучения. К тому же она предлагала полное финансирование.

Я не прошел с первого раза. На второй год проконсультировался с прошедшими ребятами, выработал алгоритм, тщательно подошел к выбору профессии и университета. Это помогло мне поступить.

О Türkiye Bursları

Türkiye Bursları — одна из немногих стипендий, которая покрывает все расходы: авиабилеты, проживание, питание. Даже приемная комиссия прилетает в страну, чтобы провести собеседование, а не вызывает студента. Тем, кто не знает турецкого языка, оплачивается обучение. Страховка позволяет пройти через нужные медицинские операции бесплатно.

Каждый месяц участники получают стипендию. В Стамбуле, Анкаре или Измире на нее прожить сложновато, но в городах средних размеров средств хватает.

Как получить стипендию

Первый шаг на пути к поступлению — заполнение анкеты на сайте и сдача необходимых документов.

Есть несколько специальностей, поступить на которые сложно: IT, медицина, архитектура, стоматология. Больше всего студентов принимают в гуманитарной и педагогической областях.

Минимальный GPA, с которым стоит подаваться на программу, — 3.0

Минимальный GPA, с которым стоит подаваться на программу, — 3.0. Играют роль активная социальная жизнь и волонтерство.

Поступить на бакалавриат из Казахстана сложно — конкуренция высокая. Магистрантам и докторантам легче.

Об особенностях

В первый год мы учили турецкий язык. С самого начала разговаривали с преподавателями только на этом языке. Было весело. Когда класс что-то не понимал, учитель объяснял с помощью жестов и эмоций.

Я учился по программе «Миграционная политика». На занятиях часто сочетали теорию и практику. Недалеко от университета находится оптовый рынок. Там живет много мигрантов. Мы ходили в национальные кафе — узбекские, кыргызские, пакистанские, обедали там, общались с местными, проводили исследования.





Один из главных недостатков Türkiye Bursları — долгая обработка ответов. Многие программы объявляют результаты в июне-июле. Мы ждали приглашение до середины августа.

Каждый год Türkiye Bursları принимает много студентов. Поэтому может быть неорганизованность. Бывали случаи, что стипендиатов забывали встретить в аэропорту.

Türkiye Bursları, скорее всего, не подойдет тем, кто хочет учиться на английском языке. Англоязычных программ мало, а преподаватели и здесь могут говорить на турецком.

С другой стороны, участников ждет много преимуществ. Создаются все условия, чтобы человек мог спокойно учиться и развиваться.

Чем помогла стипендия

Большая часть моих одногруппников — представители разных стран. Благодаря этому я понял, что мир полон культур, научился ценить их. Благодаря разговорам в интернациональной группе появляется много идей, расширяется кругозор.

Советую всем подаваться на Türkiye Bursları. Не бойтесь выбирать небольшие города, смотрите на рейтинги университетов. Особенно рекомендую эту программу магистрантам и докторантам. Она даст импульс развитию вашей карьеры.

Бану Келерхан, 36 лет, город —business development consultant, @boni_khan





О выборе программы

Я родом из Монголии. В начале 1990 годов моя семья переехала в Казахстан. Я окончила КазНУ имени Аль-Фараби, где проработала несколько лет. В 2012 году начала работу в «Назарбаев Центре» в Астане, а через два года подала документы на программу Türkiye Bursları. Поступила на докторскую программу по специальности «Международные отношения» Marmara University. И переехала в Турцию.

Я выбрала Турцию, так как здесь дружелюбная среда и благоприятный климат. Нравится смешанная культура и многонациональность населения.

Стипендия Türkiye Bursları открывает новые перспективы для студентов. Она покрывает все расходы: проживание и питание, получение вида на жительство, медицинскую страховку, авиабилеты, университетские взносы, годовой курс турецкого языка.

Стипендиаты наравне со студентами-турками получают доступ к программам студенческой мобильности вроде Erasmus Mundus, Mevlana или Work & Travel. А если участник лишается стипендии, программа не обязывает вернуть средства.

О Türkiye Bursları

Türkiye Bursları — государственная стипендиальная программа Турецкой Республики для иностранных студентов. Финансирование выделяется из государственного бюджета.

Стипендия Türkiye Bursları открывает новые перспективы для студентов

Цель стипендии — воспитать будущих лидеров, которые будут поддерживать культурную связь с Турцией. Поэтому помимо образовательных возможностей, участники получают доступ к культурным и социальным мероприятиям.

Как получить стипендию

Процесс отбора стипендиатов состоит из двух этапов. На первом проходит предварительная оценка академической успеваемости, профессиональных достижений и рекомендаций на имя кандидата.

Следующий этап — интервью. После этого приемная комиссия выносит решение по присуждению стипендий.

Об особенностях

Система обучения в Турции отличается от казахстанской. После поступления на PhD необходимо набрать около 60 кредитов, после чего нужно сдать Proficiency Exam — квалификационный экзамен. Его проводит комиссия из пяти человек, двое из которых носят академическое звание профессора. Только после него вы получаете доступ к исследовательской части обучения. До финальной защиты докторант проводит минимум три предзащиты.





Теперь я работаю в международной компании Acıbadem Group и параллельно пишу исследовательскую работу.

Чем помогла стипендия

Türkiye Bursları — это маленькая модель мира, в которой встречаешь представителей разных национальностей, культур, рас и вероисповеданий.

Программа дала мне возможность набраться опыта в международной компании. Здесь корпоративная культура нацелена на рост и развитие сотрудника в профессиональном плане.