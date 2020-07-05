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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что дальше. 10 предпринимателей о том, как справляются с кризисом
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05.07.2018

Что дальше. 10 предпринимателей о том, как справляются с кризисом

Инна Рей, предприниматель, основатель туристической фирмы «САЯТ»



Мы начинаем исследовать новый продукт, внутренний. Южная часть Казахстана имеет большой туристический потенциал, здесь пахнет туризмом. Тут самый настоящий туризм, который можно сделать идеальным и получить хорошего туриста в страну, если сделать все правильно.

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Шалкарбек Талипов, предприниматель, председатель правления Orda Invest

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За почти 20 лет работы в строительном бизнесе мы переживаем уже третий кризис. Мне всегда помогает то, что я постоянно нахожусь в общении со своими клиентами: интересуюсь, как они живут, чем занимаются, где хотят жить. Но нынешний кризис не похож ни на один другой, он привел к форсированному развитию технологий, быстрому росту онлайн-продаж.

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Арслан Даримов, основатель образовательной языковой школы Rocket Study



Главная метрика для меня, как для предпринимателя — стоимость моей компании. Мы заходили в карантин с определенными резервами и онлайн-платформой, которую мы начали разрабатывать год-два назад. Это помогло нам плавно перейти в новое пространство, где мы можем взаимодействовать с учителями и комфортно работать удаленно.

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Жани Турысов, директор компании «Этажи» в Нур-Султане

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Наша стратегия останется прежней, будем продолжать идти вперед. Наша задача — быть хорошо представленными в онлайне посредством нашего сайта и в оффлайне благодаря нашим контактам с клиентами. Но мы будем делать акцент на онлайн-продуктах: приложение, сайт, онлайн-договоры и так далее.

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Данияр Аманалиев, родной город — Бишкек, креативная экономика, соучредитель группы компаний ololo

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Мы ждем, потому что с коворкингами не совсем ясно. Есть мнение, что люди будут экономить и предпочтут работать из дома. А есть другое мнение — что коворкинги будут на коне, потому что люди будут уходить от традиционной недвижимости. Если коворкинги окажутся наполовину пустыми, мы займемся онлайн-образованием.

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Зухра Швайко, предприниматель, основатель Prime Mebel Group

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Мы планируем увеличить количество вводных услуг. Например, утилизация мебели, с которой никто не хочет связываться. Прорабатываем стратегию по открытию и развитию интернет-магазина. Сейчас у меня есть возможность делегировать мебельный бизнес и создать новый.

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Ержан Оразбеков, основатель, директор Royal Catering и Royal Bakery by Royal Catering

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Основной вид деятельности моей команды — кейтеринг. В этой области мы максимально оптимизировали расходы. Начиная от экономии на коммунальных услугах и заканчивая тем, что отправили 180 человек в городах Нур-Султан и Алматы в отпуск без содержания. Общая сумма выручки компании упала на 70 %, и мы сейчас живем за счет кулинарий.

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Ерлан Есимсеитов, сооснователь Naimi.kz

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Наш следующий шаг — это внедрение таких специалистов на платформу, которые могут работать удаленно: юристы, психологи, бухгалтеры, HR, маркетологи, SMM. Сейчас наша задача — сделать так, чтобы наши специалисты не сильно ощутили на себе кризис. Потому что, если у нас есть финансовая подушка, у них, скорее всего, нет.

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Анастасия Хо, родной город — Талдыкорган, предприниматель

анастасия хо

Думаем, что после карантина многие не выживут, и останутся только крупные игроки, своеобразная чистка. Закончим разработку сайта, на который не хватало времени,пока все было хорошо в офлайн. Раньше мы делали упор на «ИКСО», теперь решили поменять маркетинг-план и развивать Korean LUXE.

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Лаура Галиева, родной город — Уральск, основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab

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Жизненный цикл у бизнеса становится все короче и короче, и нужно вовремя уметь пересобраться. И главная проблема, которую я увидела — поменять мышление людей. Потому что, когда все нормально, люди не понимают, зачем меняться. А сегодня понятно зачем, и я поставила задачу перед командой — за две недели придумать, что мы будем делать, чтобы выживать. Нужно проверить эти первые идеи и получить результаты.

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#бизнес #предприниматели #бизнесмены #чтодальше #кризис
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