Что дальше. Инна Рей о кризисе в туризме, закрытых границах и отдыхе внутри страны

Как сейчас

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Что дальше

Это процесс, который требует колоссального осмысления и перестройки.Что касается деятельности на рынке выездного туризма, здесь речь идет не о том, что мы больше всех пострадали, мы просто прекратили свое существование.Мы начинаем исследовать новый продукт, внутренний. Хотя внутренним туризмом наша фирма занималась постоянно. Мы никогда не останавливали эту часть бизнеса, несмотря на то, что она была самая хлопотная и малоприбыльная. Сейчас мы развиваемся именно в этом направлении. Наша компания готовит туры по Казахстану.Весь бюджет сейчас тратится на построение онлайн-линейки продуктов. Это требует больших вложений. Тут мы надеемся на собственные средства и на помощь других финансовых инструментов.Мы ищем людей, разбирающихся как в туристической, так и в IT-сферах. Это перестройка, и все делается по-новому.Приехав сюда, я увидела большой туристический потенциал, здесь пахнет туризмом.Поэтому призываю всех в этом году отдохнуть на просторах замечательного Казахстана.