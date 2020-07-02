Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/3ff/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/3ffba266212aea6444b00a9e72cf6cb4.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
chto-dal-she-inna-rey-o-krizise-v-turizme-zakrytyh-granicah-i-otdyhe-vnutri-strany
Что дальше. Инна Рей о кризисе в туризме, закрытых границах и отдыхе внутри страны
155
/
/

Сегодня в 14:50

Что дальше. Инна Рей о кризисе в туризме, закрытых границах и отдыхе внутри страны

Инна Рей, предприниматель, основатель туристической фирмы «САЯТ»


Как сейчас
Мы столкнулись с невероятной ситуацией, произошла полная, фактическая остановка сразу всего бизнеса, и мы снова отброшены к началу. Это процесс, который требует колоссального осмысления и перестройки.

Сейчас нам необходимо понять, когда вся страна начнет работать и будет ли у людей возможность выезжать куда-то в ближайшее время. Что касается деятельности на рынке выездного туризма, здесь речь идет не о том, что мы больше всех пострадали, мы просто прекратили свое существование.
Что делать
— исследовать новый турпродукт внутреннего туризма. Мы начинаем исследовать новый продукт, внутренний. Хотя внутренним туризмом наша фирма занималась постоянно. Мы никогда не останавливали эту часть бизнеса, несмотря на то, что она была самая хлопотная и малоприбыльная. Сейчас мы развиваемся именно в этом направлении. Наша компания готовит туры по Казахстану.

— построить онлайн-линейку. Весь бюджет сейчас тратится на построение онлайн-линейки продуктов. Это требует больших вложений. Тут мы надеемся на собственные средства и на помощь других финансовых инструментов.

— искать кадры с навыками в туристической сфере и IT. Мы ищем людей, разбирающихся как в туристической, так и в IT-сферах. Это перестройка, и все делается по-новому.
Что дальше
Я серьезно подошла к процессу передвижения в южную часть нашей страны. Приехав сюда, я увидела большой туристический потенциал, здесь пахнет туризмом.

Тут самый настоящий туризм, который можно сделать идеальным и получить хорошего туриста в страну, если сделать все правильно.

Я думаю, хорошим туристическим продуктом будет Туркестан, Шымкент, Актау, Боровое и Алматы — наш традиционно туристический центр. Поэтому призываю всех в этом году отдохнуть на просторах замечательного Казахстана.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #предприниматель #бизнесмен #чтодальше #кризис
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Предприниматель из Бишкека о том, как работает с зарубежными клиентами в кризис
2378
О том, как в 20 лет стать заместителем декана в IT-университете и зачем молодые предп...
4757
Почему галстук стоит 38 000 тенге, и что такое первый казахстанский люксовый бренд ак...
5989