Что дальше. Инна Рей о кризисе в туризме, закрытых границах и отдыхе внутри страны

Как сейчас
Мы столкнулись с невероятной ситуацией, произошла полная, фактическая остановка сразу всего бизнеса, и мы снова отброшены к началу. Это процесс, который требует колоссального осмысления и перестройки.
Сейчас нам необходимо понять, когда вся страна начнет работать и будет ли у людей возможность выезжать куда-то в ближайшее время. Что касается деятельности на рынке выездного туризма, здесь речь идет не о том, что мы больше всех пострадали, мы просто прекратили свое существование.
Что делать
— исследовать новый турпродукт внутреннего туризма. Мы начинаем исследовать новый продукт, внутренний. Хотя внутренним туризмом наша фирма занималась постоянно. Мы никогда не останавливали эту часть бизнеса, несмотря на то, что она была самая хлопотная и малоприбыльная. Сейчас мы развиваемся именно в этом направлении. Наша компания готовит туры по Казахстану.
— построить онлайн-линейку. Весь бюджет сейчас тратится на построение онлайн-линейки продуктов. Это требует больших вложений. Тут мы надеемся на собственные средства и на помощь других финансовых инструментов.
— искать кадры с навыками в туристической сфере и IT. Мы ищем людей, разбирающихся как в туристической, так и в IT-сферах. Это перестройка, и все делается по-новому.
Что дальше
Я серьезно подошла к процессу передвижения в южную часть нашей страны. Приехав сюда, я увидела большой туристический потенциал, здесь пахнет туризмом.
Тут самый настоящий туризм, который можно сделать идеальным и получить хорошего туриста в страну, если сделать все правильно.
Я думаю, хорошим туристическим продуктом будет Туркестан, Шымкент, Актау, Боровое и Алматы — наш традиционно туристический центр. Поэтому призываю всех в этом году отдохнуть на просторах замечательного Казахстана.