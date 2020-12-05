Apple, Google, Amazon, — русскоязычные о работе в топовых IT-компаниях

Apple





Тамирлан Сейдахметов, родной город — Тараз, Data Scientist в компании Apple





Моя первая работа в США была в Чикаго. Мы разрабатывали инновационные проекты с использованием искусственного интеллекта и анализа данных — Artificial Intelligence and Big Data.

Из Чикаго мы переехали в Кремниевую долину. Я устроился в компанию Apple в роли Data science. Мы постоянно анализируем данные, строим статистические модели, работаем с нейронными сетями, занимаемся приложениями для iOS.

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Microsoft

Шыңғыс Әмірқажиев, город — Редмонд, США, Software Engineer в Microsoft, @shynggys_amirkazhiyev





У меня мультинациональная команда. Я занимался разработкой системы при помощи технологий Microsoft. Рабочий день в офисе начинался в 09:00 и заканчивался в 17:00. Дневной рабочий день — шесть часов. Остальное время предусмотрено для твоих потребностей: перекус и отдых. Так как я работал по контракту, у меня было меньше привилегий. Но мы посещали кафе в офисе, имели доступ к бесплатным напиткам, тренажерному залу, баскетбольным площадкам. Для сотрудников есть транспорт до офиса, если ты живешь в другом городе. Также есть проездная карта, которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом. Часто проходят разные ивенты, например, встречи с CEO компании.

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Google





Назерке Калидолда, город — Париж, Software engineer at Google, facebook





Когда я устроилась на работу и впервые осталась допоздна, менеджер сказал мне: «Ты знаешь, сколько часов в неделю ты должна работать? Больше этого времени не положено, иди домой». Я успела поработать в Казахстане, где говорили: «Ты что, уже уходишь домой?» или могли попросить доделать что-то на выходных. Но, с другой стороны, из-за этого здесь все происходит медленно.

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Netflix

Алексей Козятинский, 29 лет, город — Сан-Франциско, Senior Software Engineer





Последние полтора года я работаю в Netflix. Отвечаю за будущее основного приложения. Стараюсь, чтобы людям было приятно смотреть сериалы.

У нас типичный по меркам Кремниевой долины офис. Это оpen space, бесплатные обеды и завтраки. Есть развозка из разных мест до офиса и обратно, за дополнительную плату доступны спортивные тренировки.

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Facebook





Нурсултан Джубатыров, родной город — Актау, Software Engineer в WhatsApp, Facebook, @de_troit23





Я работаю Software Engineer в WhatsApp, Facebook. Чтобы устроиться в Facebook, прошел техническое интервью по Skype, затем три интервью в офисе в Лондоне. Успешно себя показал, к тому же у меня был опыт работы.

Работа в компании имеет карьерный рост. Обычно это new grad engineer, дальше middle software engineer, а затем senior SWE. Для каждого уровня есть требования: умение общаться с другими командами, понимание продукта, технические навыки и другие.

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Booking. com





Алибек Датбаев, 31 год, родной город — Павлодар, тимлид, программист в Booking.com​





Однажды я участвовал в онлайн-соревновании Hackerrank, которое спонсировалось Booking.com. Решил пару задачек, и в ответ со мной связались рекрутеры компании. Так, в феврале 2016 года мы переехали в Амстердам.

В рабочей культуре западных стран есть отличительная черта — оспаривать и подвергать сомнениям решения вышестоящих руководителей. Здесь это нормальная практика. Мне потребовалось некоторое время, чтобы научиться этому и применять данный навык в работе.

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«Яндекс»





Аружан Сайлау, город — Москва, дизайнер





Я получила образование в сфере IT по направлению «информационные системы». Сейчас работаю дизайнером в компании «Яндекс».

Это хорошая возможность для развития. IT — самая перспективная сфера, которая быстро развивается. К тому же это всегда интересная работа и проекты. В Москве IT-специалисты сильно востребованы. В этом городе находятся компании-IT-гиганты, есть большие перспективы для развития.

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Amazon





Alex Lebed, США, Software Developer, @alexanderlebedd





В 2013 году во время обучения в МГУ меня пригласили на стажировку в Facebook. После выпуска я переехал в Кремниевую долину.

В Amazon мне платили около 230 000 $ в год. Во всех компаниях, в которых я работал, я занимался разработкой программного обеспечения. Официально мы работали восемь часов пять дней в неделю. Но часто оставались дольше. Там надо вкалывать.

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