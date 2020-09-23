Я айтишник. Молодые сотрудники Google, Microsoft и Kolesa Group об условиях работы в разных странах

США





Шыңғыс Әмірқажиев, 25 лет, город — Редмонд, США, Software Engineer в Microsoft, @shynggys_amirkazhiyev

О выборе профессии





Я выбрал для себя сферу IT по рекомендации сестры. Она училась на программиста и говорила, что за этой профессией будущее. Так как знаний в области программирования у меня не было, на первом курсе университета было сложно. Мне помогла система Contester, которая предназначена для спортивного программирования. Я всю жизнь занимался спортом, и мне нравится соревноваться с кем-то, поэтому такой формат меня замотивировал. Постепенно я начал занимать первые места. Понял, что мне это нравится.

Полтора года назад я прошел отбор по программе IITU и приехал в США на стажировку. Сначала работал в рекрутинговой компании, занимался автоматизацией внутренних процессов. В дальнейшем сотрудники этой компании предложили мне попробовать себя в Microsoft.

О развитии IT-сферы в США





Не секрет, что США — первая в мире страна по уровню развития IT-сферы. Именно здесь базируется большинство крупных топ-компаний.

Первое, что бросилось в глаза — местные бизнес-процессы. Никто не следит за твоим рабочим временем, не пытается быть надзирателем. Есть задачи, которые надо выполнить, но ты сам решаешь, во сколько начать рабочий день. Главное, присутствовать на общих встречах и не тормозить команду. Все построено на доверии — если тебя наняли, и ты, и компания понимаете, зачем вы это делаете.

В США ты должен уметь продавать себя, подчеркнуть собственные заслуги. Важно постоянно общаться с людьми и отмечать свои достижения, чтобы получить признание от руководителей. Наша культура не подразумевает восхваление себя, и, чтобы адаптироваться к этому, понадобилось время.

В США ты должен уметь продавать себя, подчеркнуть собственные заслуги





Еще одна особенность — в больших компаниях все процессы идут медленно из-за согласования на разных уровнях. А стоимость жизни в Штатах высокая. Чтобы подыскать хорошее жилье с оптимальной стоимостью, нужно потратить время.

Об условиях работы





Процесс отбора в крупные компании схож, длится довольно долго, а конкуренция высокая. Есть негласные правила: резюме не должно быть больше страницы, все нужно расписать по полочкам. В США сильна система рекомендаций. Если действующий сотрудник рекомендует тебя в команду, ты пропускаешь определенные этапы и попадаешь на интервью.





Я проходил отбор в Amazon, где дошел до последнего этапа, и в Microsoft. Например, в Amazon надо пройти четыре этапа: общение с рекрутером, решение задач, техническое интервью и в заключение еще пять интервью за один день. Большой акцент был на Leadership Principles, которые нужно заучить и понимать. В Microsoft было легче. Сотрудники здесь постарше — 30+. Я чувствовал себя комфортно, когда проходил собеседование с более опытными людьми. Рекрутеры помогли расслабиться и раскрыться.

Если вы хотите попасть в большую компанию в качестве Software Engineer, нужно:

— иметь степень бакалавра в казахстанском университете

— знать data structures и алгоритмы — это основа. Рекомендую решать много задач — 200+ уровня easy и medium

— разбираться в object-oriented design и design system

— развивать навыки коммуникации.

Но, если вы претендуете на другие позиции: Data Science или Machine learning, скорее всего, потребуется наличие американского образования и степени Master. Поэтому обучение в США не обязательно, но будет преимуществом.

Дневной рабочий день — шесть часов





У меня мультинациональная команда. Я занимался разработкой системы при помощи технологий Microsoft. Рабочий день в офисе начинался в 09:00 и заканчивался в 17:00. Дневной рабочий день — шесть часов. Остальное время предусмотрено для твоих потребностей: перекус и отдых. Так как я работал по контракту, у меня было меньше привилегий. Но мы посещали кафе в офисе, имели доступ к бесплатным напиткам, тренажерному залу, баскетбольным площадкам. Для сотрудников есть транспорт до офиса, если ты живешь в другом городе. Также есть проездная карта, которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом. Часто проходят разные ивенты, например, встречи с CEO компании.

Особенность работы в Microsoft — упор на качество кода. Каждый член команды ответственно подходит к работе, постоянно делает поправки, улучшает его. Пока американцы не убедятся в том, что выбранное решение лучшее, будут сомневаться и проводить исследования.

О планах





Мой контракт в Microsoft заканчивается. В планах вернуться в Казахстан и продолжить удаленную работу с рекрутинговой компанией в США. Также мне поступило предложение попробовать себя в Amazon.

Германия





Мейрамбек Омырзак, 23 года, город — Мюнхен, Software Engineer в Google, linkedin





О выборе профессии





В программирование я пришел давно, занимаюсь этим с седьмого класса. Участвовал в олимпиадах, занимался спортивным программированием, достиг хороших результатов, поэтому получил возможность бесплатно учиться в любом вузе Казахстана. Но так как многие друзья учились в Южной Корее в UNIST, я тоже поступил туда.

Через два с половиной года понял, что Южная Корея — это не та страна, где я бы хотел жить и развиваться. Поэтому оставил университет и начал поиск возможностей для реализации себя в качестве программиста. Сначала стажировался в компании «Яндекс» в команде «Алиса». После уехал в Лондон для стажировки в Bloomberg. Параллельно подавался на работу в крупные компании и получил оффер в Google.

О развитии IT-сферы в Германии





Инжиниринг в Германии — топовая отрасль наравне с медициной. IT-индустрия активно развивается, в Берлине и Мюнхене создается много стартапов, которые выстреливают по всей Европе. Инженеры из других европейских стран стремятся работать либо в Нидерландах, либо в Германии, потому что Берлин — второй самый большой IT-хаб в Европе после Амстердама. Еще одно преимущество — страна поддерживает приток сильных инженеров, поэтому визу получить легко.

Инжиниринг в Германии — топовая отрасль наравне с медициной





В Германии большое внимание уделяется work-life balance. Люди уважают свою свободу, занимаются не только карьерой, поэтому после пяти-шести часов вечера уходят из офиса.

В крупных городах многие говорят на английском языке. Но твоя социальная жизнь зависит от знания немецкого.

Я живу в Мюнхене. Здесь много экспатов, представительств крупных компаний, высокий уровень жизни и заработных плат.

Об условиях работы





Чтобы стать сотрудником Google, я прошел стандартные этапы отбора. Эта компания — отличное место, если ты начинающий специалист и хочешь развиваться. Здесь работает много крутых специалистов, опыт которых можно заимствовать, создается много разных продуктов, которые расширяют профессиональный кругозор.

Рабочая культура Google сохраняется во всех странах. Компания заботится о сотрудниках, решает большинство их проблем и упрощает жизнь, чтобы они могли сосредоточиться на работе. Заработная плата обеспечивает качественный уровень жизни, в офисе есть бесплатная еда, возможность подремать или получить массаж, если ты устал, пойти в тренажерный зал или игровую комнату, чтобы развеяться. Есть скидки на проживание в отелях, каршеринги, хорошая страховка. Каждый сотрудник обходится компании дорого.

Компания заботится о сотрудниках, решает большинство их проблем, чтобы они могли сосредоточиться на работе





Я занимаю позицию Software Engineer. У нас свободный график, многие работают примерно с 09:30 до 17:00. Главное, выполнять свои задачи и достигать целей. Но на это дается достаточное количество времени и ресурсов. Ты можешь не спеша провести качественное исследование, изучить другие кейсы и выбрать наилучшее решение. На первом месте всегда стоит качество продукта, а уже потом бизнес.

О планах





В планах на начальном этапе стать Senior Engineer в Google. Потом буду думать, в каком направлении развиваться дальше.

Казахстан





Нелля Кебирова, 24 года, город — Алматы, Tech lead, android developer в Kolesa Group





О выборе профессии





В IT я попала случайно. Хотела быть дизайнером, но мама настояла, чтобы я стала программистом. Я поступила в колледж и втянулась. После колледжа дистанционно поступила в университет, чтобы параллельно работать и получать опыт.

О развитии IT-сферы в Казахстане





Интенсивное развитие сферы мобильных приложений в Казахстане началось четыре года назад. Мобильные разработчики востребованы, потому что время использования смартфонов постоянно увеличивается, рынок мобильных приложений быстро растет. Языки, на которых пишутся приложения, тоже развиваются, становятся более удобными, подогревая интерес к отрасли и снижая порог вхождения в профессию.

Как плюс, так и небольшой минус работы в IT-сфере — постоянное развитие технологий. Нужно постоянно следить за трендами, изучать новое, повышать квалификацию.

Как плюс, так и небольшой минус работы в IT-сфере — постоянное развитие технологий





Мой путь в Android-разработке основывается на самообучении. Предметов «Android-разработка» или «Изучение языка программирования Java» не было ни в колледже, ни в университете. Но развиваться в отрасли без посторонней помощи довольно сложно. Рекомендую найти ментора в профессиональных сообществах мобильных разработчиков Казахстана в Telegram.

Многие компании в Казахстане проводят стажировки внутри компании для начинающих специалистов. Именно на такую стажировку я попала в Kolesa Group в 2017 году. А к концу 2019 года доросла до позиции Tech Lead.

Еще один вариант — пройти какие-нибудь курсы. Компания Kolesa Group тоже запускает бесплатные курсы Kolesa Upgrade, где можно будет научиться Android-разработке с нуля.

Об условиях работы





Я Tech Lead команды Android-разработки в компании Kolesa Group. Наша команда пишет мобильные приложения под девайсы, которые работают на операционной системе Android, для продуктов нашей компании — kolesa.kz, krisha.kz, market.kz и avtoelon.kz.

Я отвечаю за рост членов команды и их технические навыки. Занимаюсь коучингом интернов, новеньких и других разработчиков. Формирую планы развития и обучения людей. Вторая часть моей работы — определение технической стратегии развития продуктов и проектов, формирование процессов, ответственность за используемые технологии, изучение и внедрение новых технологий, разработка стандартов разработки, поднятие и решение архитектурных вопросов и многое другое.

Большинство специалистов — 88%, которые работают в разработке, находится в Алматы и Нур-Султане





По данным исследования Kolesa Zerttey, большинство специалистов — 88%, которые работают в разработке, находится в Алматы и Нур-Султане. Множество компаний имеют продвинутый уровень разработки c развитым тестированием, автоматизацией CI/CD и DevOps-практиками. Для дальнейшего развития сотрудников компании формируют четко расписанные требования к знаниям и навыкам в соответствии уровням junior, middle, senior, что облегчает процесс развития сотрудника внутри компании.

Зарплаты напрямую зависят от уровня должности. Стажеры в среднем зарабатывают 145 000 тенге, а технические директора — 1 300 000 тенге. У мобильных разработчиков самые высокие медианные зарплаты — около 450 000 тенге. Специалисты в разработке достигают потолка по уровню зарплаты за шесть лет опыта работы, но наиболее динамичный рост происходит в первые три года.

О планах





Мне бы хотелось быть «человеком в форме T» из книги Тины Силиг. Это такие люди, которые глубоко разбираются хотя бы в одной дисциплине и имеют широкие знания в смежных областях. В моем случае это Android-разработка, а также менеджмент или разработка: iOS, backend.