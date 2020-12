8 советов от миллиардеров, чтобы стать успешным и продуктивным

Какие принципы помогут стать успешным





Сундар Пичаи, CEO Google









Пичаи уверен, что его успех заключается в «глубокой страсти и объективности». Он следовал плану, в котором всего два пункта. Но, по словам CEO Google, придерживаясь этих принципов, можно найти свой собственный путь к успеху, независимо от того, хотите вы построить карьеру в компании или открыть собственный бизнес:

1. Найдите свою страсть

2. Следуйте своей страсти, но оставайтесь объективным.

Как быть продуктивным





Илон Маск, предприниматель









Перестаньте проводить крупные совещания и не стесняйтесь с них уходить.

«Уходите со встречи или прекращайте разговор, как только становится очевидно, что вы не добавляете ценности. Уйти — это не грубо. Грубо — заставлять кого-то остаться и тратить время зря».

Прекратите работать в соответствии с вертикалью управления. «Коммуникация должна осуществляться по кратчайшему пути, необходимому для выполнения работы, а не по вертикали управления. Любой менеджер, который пытается навязать коммуникацию в соответствии с иерархией, скоро обнаружит, что работает в другом месте».

Руководитель должен дать сотрудникам в полной мере выполнять свою работу, создавая соответствующую культуру, где каждый остается продуктивен.

Какие книги читать

Уоррен Баффетт, предприниматель





19 лет назад Билл Гейтс спросил у Уоррена Баффетта, какую книгу он любит больше других. Тот в ответ отправил свою копию бестселлера «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит» (Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street) Джона Брукса. По признанию Гейтса, теперь это и его любимая книга о бизнесе.

Баффетт прочитал «Анализ ценных бумаг» Бенджамина Грэхема и Дэвида Лефевра Додда, когда получал образование в Колумбийском университете. «Эта книга и эти люди изменили мою жизнь», — написал он. С тех пор Баффетт всегда следовал инвестиционной стратегии Грэхема и Додда, которая, по его словам, продолжает работать и сегодня.

Как сформулировать миссию и видение компании

Роберт М. Розенберг, CEO Dunkin’ Donuts









Розенберг определил видение, миссию, цели, задачи, стратегию и тактику компании. Каждое из этих понятий он связал друг с другом. В результате получился четкий план, который позволил значительно поправить дела компании.

«Видение — это про то, какой, по мнению руководства, компания может реально стать в течение одного поколения — в 30-летней перспективе». Это конечная точка, в которой вы хотите оказаться. Это долгий-долгий путь.

«Миссия — это про то, какой ваша компания должна стать в ближайшие три-пять лет». Миссия определяет краткосрочный план действий, которые позволят вам когда-нибудь реализовать свое видение.

Цели — это то, что вы хотите иметь. Стратегические инициативы — это то, как в общих чертах вы этого добьетесь. Тактика — детальный план действий, которые предусмотрены вашими инициативами.

Как сформировать корпоративную культуру





Джо Цай, сооснователь Alibaba Group





По словам Цая, прежде всего, для Alibaba важно понимать, что у нее есть миссия: «сделать так, чтобы бизнес было легко вести в любом месте и любому человеку».

Вторая важная особенность корпоративной культуры — видение будущего.

Третья — ценности компании. По мере того, как расширяется бизнес, его владельцы «должны тратить больше времени на людей».

Каких сотрудников нанимать на работу





Джефф Безос, основатель Amazon





Прежде чем нанять нового сотрудника, Безос предлагает задать себе три вопроса, которые помогут понять, что вы не ошиблись в кандидате:

1. Мы будем восхищаться этим человеком?

2. Увеличит ли этот человек эффективность группы?

3. Этот человек ― суперзвезда?

Как создать сверхэффективную талантливую команду мечты





Рид Хастингс, CEO Netflix









У каждого есть крупица таланта. Когда у нас было 120 сотрудников, среди них встречались и невероятно одаренные люди, и просто способные. Можно сказать, что общее количество таланта, распределенное среди персонала, в компании было довольно большим. После увольнений, когда в штате осталось 80 наиболее способных человек, количество таланта в целом сократилось, но зато повысилась его концентрация.

Вскоре мы обнаружили: компания с высокой концентрацией таланта — это место, где хотят работать все. Звезды любят, когда их окружают другие звезды.

Фил Найт, основатель Nike





Как продолжать делать свое дело





Даже если все назовут твою идею безумной. Просто продолжай двигаться… Что бы ни случилось, не останавливайся. Мир сотворили безумные идеи.

Следуй своему призванию. Тогда станет легче переносить усталость, разочарования превратятся в топливо, а вершины окажутся такими, каких ты никогда еще не достигал.

Лекарство от любой усталости и изнеможения есть. Надо просто упорнее работать.

Не позволяй незначительным неудачам поколебать тебя. Кстати, почти все неудачи в мире незначительны.

Подробнее здесь.