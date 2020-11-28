Alibaba. Как корпоративная культура помогла компании стать успешной

Сооснователь технологического гиганта Alibaba Group Джо Цай рассказал о трех особенностях корпоративной культуры компании, которые помогли ей расти на протяжении 21 года и добиться оценки в 697 млрд $. Об этом пишет IncRussia.

В основе корпоративной культуры компании лежат три понятия — миссия, видение и ценности.









Миссия

По словам Цая, прежде всего для Alibaba важно понимать, что у нее есть миссия. «У компании есть и другие причины для существования, помимо получения прибыли», — пояснил он. Миссия Alibaba — «сделать так, чтобы бизнес было легко вести в любом месте и любому человеку».

Она возникла из-за того, что соучредитель и бывший генеральный директор компании Джека Ма разделяет ценности культуры «Ся и», ставшей известной благодаря китайскому писателю Цзинь Юну. Этот термин переводится как «чувство справедливости и помощь слабым».





Видение

Вторая важная особенность корпоративной культуры — видение будущего, сказал предприниматель. «Какой вы хотите видеть компанию? Где она должна оказаться? Это могут быть цели компании на пять или на десять лет», — продолжил он.













Ценности

Третья — ценности компании. «Какими ценностями вы живете? Как должны вести себя сотрудники в офисе и за его пределами? Эти три вещи формируют культуру Alibaba», — сказал Цай. По его словам, по мере того, как расширяется бизнес, его владельцы «должны тратить больше времени на людей».

«Чтобы быть хорошим начальником, нужно не только находить подходящих людей, но и выбирать для них подходящие роли», — добавил Цай. «В Alibaba мы всегда говорим, что талантов, которые ценнее других, не бывает. Есть нужные таланты, которые применяют в нужном месте, в нужное время», — добавил он.