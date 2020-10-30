CEO Google о том, какие принципы помогли ему стать успешным

Сундар Пичаи @sundarpichai приехал в США 27 лет назад, чтобы поступить в Стэнфорд. После выпуска он успел поработать в компании, которая занималась полупроводниками, и побыть консультантом в McKinsey, но быстро понял, что будущее за IT. Сейчас Пичаи является исполнительным директором Alphabet и Google.





Свою историю CEO Google рассказал, выступая перед выпускниками 2020 года на мероприятии Dear Class of 2020. По словам Сундара Пичаи, в его семье не было телефона, пока ему не исполнилось 10. После того как он получил степень бакалавра в Индийском технологическом институте, Пичаи отправился в США, чтобы поступить в Стэнфорд. Но приехав в Америку, он узнал, что стоимость рюкзака в США эквивалентна месячной зарплате его отца в Индии.

Светлым пятном для меня в то время были вычисления. Впервые в своей жизни я мог работать за компьютером, когда хотел. И это полностью взорвало мой разум





Оглядываясь назад, Пичаи уверен, что его успех заключается в «глубокой страсти и объективности». Он следовал плану, в котором всего два пункта. Но, по словам CEO Google, придерживаясь этих принципов, можно найти свой собственный путь к успеху, независимо от того, хотите вы построить карьеру в компании или открыть собственный бизнес.





1. Найдите свою страсть





Этот шаг требует мужества, ведь определиться с собственными приоритетами гораздо сложнее, чем следовать советам родителей, опыту ваших сверстников или общественным стереотипам.

Найдите время, чтобы определиться и понять, что вас действительно волнует





«Если бы я продолжил обучение в Стэнфорде, наверное, сейчас у меня уже была бы докторская степень. И мои родители действительно бы гордились этим. Но тогда я бы, наверное, упустил возможность поделиться технологиями со многими другими. И уж точно не стоял бы здесь в качестве директора Google», ― сказал он.

Страсть выходит далеко за рамки мимолетного интереса к определенной теме или области. Она поглощает и дает вам твердое убеждение, что ваша работа в этом направлении сделает мир лучше, уверен топ-менеджер.





2. Следуйте своей страсти, но оставайтесь объективным





Второй шаг к построению успешной карьеры, по словам Пичаи, ― объективно следовать своей страсти. Когда он понял, что его страсть ― технологии, он постоянно просчитывал, куда именно она может его привести.

После завершения обучения в Стэнфорде Пичаи устроился в компанию, которая занимается полупроводниками. Однако позже он изменил курс, поняв, что это не та траектория, которая приведет его к цели.

Мне потребовалось время, чтобы понять, что интернет будет единственным способом сделать технологии доступными для большего количества людей





Поиски привели его в Google, где он в том числе занимался развитием браузера Chrome и других продуктов: «Будьте уверены, что вы можете сделать мир лучше, даже если пока точно не знаете, как. Важно быть открытыми, но при этом объективно воспринимать реальность. Это поможет вам найти то, что вы действительно любите».





Источник: incrussia.ru