Правила бизнеса и управления основателя Nike Фила Найта

Основатель Nike Фил Найт — живое воплощение американской мечты. Бегун-любитель, начавший с продажи японских кроссовок из багажника машины, стал одним из самых удачливых и богатых производителей спортивной обуви в мире. Его личное состояние оценивают в 33,4 млрд $, а капитализация компании Nike приблизилась к 150 млрд $. Inc. собрал главные высказывания легендарного предпринимателя и филантропа о жизни, бизнесе и спорте.









О призвании, рисках и неудачах

Жизнь — это рост. Ты либо растешь, либо умираешь.

Создавай историю или стань ее частью.

Какова наша цель? Победа. Любой ценой. Без победы мы не выживем.

Борись не чтобы побеждать, а чтобы избежать поражения.

Голиафом быть неплохо. Но действовать нужно как Давид.

Не бойтесь рисковать — чтобы не зарыть свой талант.

Даже если все назовут твою идею безумной. Просто продолжай двигаться… Что бы ни случилось, не останавливайся. Мир сотворили безумные идеи.

Не останавливайся. Просто даже не вздумай останавливаться, пока не достигнешь цели. И не надо слишком много думать о том, где же эта цель.

Следуй своему призванию. Тогда станет легче переносить усталость, разочарования превратятся в топливо, а вершины окажутся такими, каких ты никогда еще не достигал.

Лекарство от любой усталости и изнеможения есть. Надо просто упорнее работать.

Мечтай дерзко. Не бойся падать. Действуй безотлагательно.

На работе и в жизни существует неизменный конфликт, постоянная борьба между миром и хаосом. Ни один из них не может победить до конца, но оба могут влиять на вас. То, как вы справляетесь с этим, — ключ к успеху.

Вас помнят из-за правил, которые вы нарушаете.

Уверенность — вот что нужно человеку. Она важнее, чем собственный капитал и ликвидность.

Не позволяй незначительным неудачам поколебать тебя. Кстати, почти все неудачи в мире незначительны.

Я надеялся, что если потерплю неудачу, то это произойдет быстро. То есть у меня окажется достаточно времени, чтобы реализовать все с трудом завоеванные уроки. Я никогда особо не интересовался постановкой целей, но именно эта конкретная цель мелькала в моей голове каждый день, пока не стала моим кредо: падай быстро.





О рекламе, спорте и неизвестности

Я Фил Найт, и я не верю в рекламу.

Самое важное для нас — продвижение продукта на рынке. Nike — компания, ориентированная на маркетинг, а продукт — наш самый важный маркетинговый инструмент.

Неважно, скольких людей вы заденете, пока донесете месседж до своих потребителей. Тем, кто не хочет никого обидеть, я всегда говорю: с таким подходом вам будет очень сложно создать хоть сколько-нибудь осмысленную рекламу.

Люди ошибаются, считая спортсменами великих олимпийцев. Спортсменом является каждый. Если у вас есть тело, вы — спортсмен.

Я все еще очень нервничаю, когда выступаю больше, чем перед двумя людьми.

Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью.

В каждой жизни наступает момент, когда прошлое отступает, а будущее открывается. В этот миг вы поворачиваетесь лицом к неизвестному. Одни поворачивают назад, где все знакомо, другие — шагают вперед, в неопределенность. Я не могу сказать, какой путь верный, — зато точно знаю, какой веселее.

В уме новичка таится множество возможностей. В уме знатока — лишь несколько.

Единственный и простейший способ узнать, как вы относитесь к человеку, — попрощаться с ним.





О бизнесе и управлении компанией

Вся моя работа состоит в том, чтобы выслушивать идеи и иногда придумывать свои собственные. А еще — принимать решения, основываясь на том, что хорошо для акционеров и для компании.

Мы привыкли думать, что все начинается в лаборатории. Теперь мы понимаем, что все исходит от потребителя.

Искусство конкуренции заключается в умении забывать. Эту истину я познал еще на беговой дорожке. Ты должен забыть о пределах собственных возможностей, своих сомнениях, боли и прошлом.

Я задумался о фразе «это просто бизнес». Но так не бывает и никогда не будет. А если когда-нибудь и станет «просто бизнесом» — значит, это будет очень плохой бизнес.

Те, кто призывает предпринимателей никогда не сдаваться — шарлатаны. Иногда приходится это делать. И в понимании того, когда стоит сдаться и попробовать что-то еще, заключается гениальность. Но это не означает остановку. Никогда не останавливайся.

Если вы видите только проблемы — вы толком ничего не видите.

Тяжелая работа имеет решающее значение. Хорошая команда необходима, мозги и решительность — бесценны, но именно удача может решить исход.