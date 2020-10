5 книг, которые Уоррен Баффетт рекомендует каждому

Уоррен Баффетт тратит 80% своего времени на чтение, и многое из прочитанного рекомендует другим. Но некоторые книги занимают в его библиотеке особое место. Их Баффетт особенно любит и советует прочитать всем без исключения. Вот они.





1. Книга, которую Баффетт подарил Биллу Гейтсу





19 лет назад Билл Гейтс спросил у Уоррена Баффетта, какую книгу он любит больше других. Тот в ответ отправил свою копию бестселлера «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит» (Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street) Джона Брукса. По признанию Гейтса, теперь это и его любимая книга о бизнесе.

Свой сборник историй для журнала New Yorker Брукс впервые опубликовал в 1969 году. В книге подробно излагаются такие события, как запуск автомобильной марки Edsel и взлет Xerox в те времена, когда копировальным машинам требовался полноценный оператор, а Стив Джобс еще не заявил о себе. Мир бизнеса сильно поменялся с 1969 года. Но Гейтс отмечает, что «глубокие инсайты Брукса ничуть не потеряли своей актуальности».





2. Книга, изменившая жизнь Баффетта





Баффетт прочитал «Анализ ценных бумаг» Бенджамина Грэхема и Дэвида Лефевра Додда, когда получал образование в Колумбийском университете. «Эта книга и эти люди изменили мою жизнь», — написал он. С тех пор Баффетт всегда следовал инвестиционной стратегии Грэхема и Додда, которая, по его словам, продолжает работать и сегодня. Кстати, именно он написал предисловие к последнему изданию этой книги. Баффетт также обожает работу Грэхема под названием «Разумный инвестор». По его мнению, это «лучшая из когда-либо написанных книг об инвестировании».





3. Книга, которую Баффетт опубликовал





По информации Barron’s, сооснователь Oaktree Capital Management Говард Маркс планировал издать свои заметки для клиентов отдельной книгой уже после выхода на пенсию. Но Баффетт был в восторге от рассуждений и наблюдений своего коллеги. Он убедил Маркса издать его заметки раньше, пообещав написать к ним шикарную аннотацию. Книга «О самом важном» (The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor) увидела свет в 2011 году, а позже вышла и ее расширенная версия. Баффетт окрестил работу Маркса «на редкость полезной книгой».





4. Книга, которую написал партнер Баффетта





Многие привыкли считать Баффетта мозгом Berkshire Hathaway. На самом деле он уже десятки лет управляет компанией в тандеме с ее вице-президентом Чарли Мангером — еще одним блестящим инвестором и таким же общительным человеком. В 2005 году Мангер опубликовал «Альманах бедного Чарли» (Poor Charlie’s Almanack) — позже вышла расширенная версия. Это сборник его выступлений и презентаций. Среди всего прочего в книге есть объяснение, почему люди склонны переплачивать на вечеринках Tupperware и аукционах. «Ученые давно спорят, не является ли Чарли реинкарнацией Бенджамина Франклина. Эта книга должна расставить точки над i», — написал Баффетт.





5. Книга, написанная самим Баффеттом





Ежегодные послания Баффетта к акционерам Berkshire Hathaway ждет с нетерпением все инвестиционное сообщество. Обычно из них получается неплохое чтиво. На сайте компании можно ознакомиться с каждым письмом, начиная с 1977 года. Но раз в пару лет Баффетт издает их в виде сборника, который включает и послания, написанные десятью годами раньше. Последнее такое издание увидело свет в 2019 году.





