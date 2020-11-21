Каких сотрудников нанимать на работу ― 3 совета от Джеффа Безоса

Сразу после того, как Amazon стала публичной, ее основатель Джефф Безос написал акционерам, что одним из наиболее важных элементов успеха компании была и будет оставаться высокая планка при найме сотрудников. Предприниматель признает: работать в компании непросто, но именно эффективная команда определяет результаты компании. Прежде чем нанять нового сотрудника, Безос предлагает задать себе три вопроса, которые помогут понять, что вы не ошиблись в кандидате. Об этом пишет IncRussia.









1. Мы будем восхищаться этим человеком?





Еще в 1998 году Безос писал, что ищет людей, которые не просто компетентны.

Я всегда старался работать только с людьми, которыми восхищаюсь. Это те люди, у которых вы можете учиться сами и брать с них пример





Одно из главных качеств таких сотрудников, по словам Безоса, ― постоянное развитие. «Самые умные люди постоянно пересматривают проблему, которую они, как казалось, уже решили. Они открыты для новых точек зрения, новой информации, новых идей, противоречий и вызовов своему собственному мышлению», ― считает он.

Эти качества на собеседовании можно проверить, задав вопрос: «Расскажите о случае, в результате которого вы получили обратную связь, заставившую вас изменить свою стратегию». Кандидаты, которые хотят работать в Amazon, должны показать, что они открыты для новых идей, а также, что принятые решения являются результатом совместной работы, пишет издание.





2. Увеличит ли этот человек эффективность группы?





«Мы хотим бороться с энтропией, ― неоднократно подчеркивал Безос. ― И наша планка должна постоянно расти. Я прошу людей визуализировать компанию через пять лет».

Кроме того, во время собеседования с кандидатами Amazon привлекает к работе специалистов, которые оценивают, как сотрудник будет способствовать развитию корпоративной культуры. Они смотрят на то, насколько этот человек соответствует 14 принципам лидерства Amazon. Любой, кто готовится к собеседованию, должен усвоить эти принципы и продемонстрировать, что их квалификация соответствует этой философии.

Рекрутеры также спрашивают кандидатов, как именно они будут способствовать изменениям в своей группе. Например, могут уточнить, какие показатели кандидаты будут использовать, чтобы изменить ситуацию, и будут ли они принимать решение без данных.





3. Этот человек ― суперзвезда?





Третье качество, которое Amazon ищет в соискателях, ― способность быть «суперзвездой».

Суперзвезды могут быть «индивидуалистами», «немного радикальными или даже мятежниками», говорил предприниматель на одном из выступлений в 2018 году. Один из 14 принципов лидерства Amazon гласит: «Лидеры думают иначе». Именно «суперзвезды» могут посмотреть на вещи под другим углом, считают в компании.

Многие люди обладают уникальными навыками, интересами и взглядами, которые обогащают рабочую среду для всех





Чтобы понять, как устроено мышление кандидата, специалисты по найму могут спросить: «Как вы думаете, что есть особенного именно в вас?». Еще один способ ― смоделировать ситуацию: «Представьте, что Джефф Безос заходит к вам в офис и говорит, что дает вам 1 млн $ на реализацию вашей лучшей предпринимательской идеи. Что вы предложите?». В компании считают, что, отвечая на этот вопрос, лучшие кандидаты покажут свое нестандартное мышление.