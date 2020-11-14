7 правил продуктивности от Илона Маска

Акции Tesla продаются по цене более чем 1,4 тыс $. Для сравнения, в середине марта они стоили минимальные для компании 360 $. Капитализация производителя электрокаров превышает Toyota, Volkswagen и Hyundai вместе взятые. При этом Toyota продала в 2019 году более 10 млн автомобилей, а Tesla — 368 тыс. Inc.com рассказывает о 7 правилах продуктивности Илона Маска.





Перестаньте проводить крупные совещания

«Ненужные совещания — это болезнь крупных компаний, и со временем она становится только более запущенной, — сказал Маск в письме сотрудникам Tesla в 2019 году. — Пожалуйста, откажитесь от всех крупных собраний, если не уверены, что они приносят пользу всем участникам. Тогда делайте их очень короткими».

Если по итогу совещания вы не находите решения или не разрабатываете план действий, значит, это вы впустую потратили время.





Перестаньте часто проводить совещания





«Еще избавьтесь от частых встреч, — добавил Маск. — Если только вы не имеете дело с чрезвычайно срочным вопросом. Частота встреч должна сразу же снизиться, как только срочный вопрос будет решен».

У одного собрания должна быть одна конкретная повестка. Например, дата запуска продукта или выбор разработчика ПО для изменения дизайна базы данных. Для решения вопроса понадобится лишь одна встреча.





Не стесняйтесь уходить с совещаний





«Уходите со встречи или прекращайте разговор, как только становится очевидно, что вы не добавляете ценности. Уйти — это не грубо. Грубо — заставлять кого-то остаться и тратить время зря».





Прекратите использовать сокращения и модные словечки





«Все, что требует объяснения, мешает общению. Мы не хотим, чтобы людям приходилось заучивать глоссарий только для того, чтобы работать в Tesla».





Прекратите работать в соответствии с вертикалью управления





«Коммуникация должна осуществляться по кратчайшему пути, необходимому для выполнения работы, а не по вертикали управления. Любой менеджер, который пытается навязать коммуникацию в соответствии с иерархией, скоро обнаружит, что работает в другом месте». Требуйте прямой коммуникации.





Перестаньте препятствовать общению между отделами





«Основной источник проблем — плохая связь между отделами. Чтобы решить проблему, нужно обеспечить свободный обмен информацией между всеми уровнями. Если сотрудник, чтобы что-то сделать, должен поговорить с менеджером, который пойдет к директору, который направится к вице-президенту, который поговорит с другим вице-президентом, который общается с директором, который советуется с менеджером, который на связи с тем, кто выполняет реальную работу, тогда будут происходить супертупые вещи. Для людей должно быть нормально говорить прямо и просто делать то, что нужно».





Прекратите следовать глупым правилам





«Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, — посоветовал Маск. — Если следовать правилу компании в конкретной ситуации, очевидно, нелепо, тогда правило следует изменить». Руководитель должен дать сотрудникам в полной мере выполнять свою работу, создавая соответствующую культуру, где каждый остается продуктивен.