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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 предпринимателей, которые создают современный Кыргызстан
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06.12.2019

8 предпринимателей, которые создают современный Кыргызстан

Жамиля Иманкулова — основатель и управляющий партнер компании El Group Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма», ТМ Ecomade

Я достаточно независимый человек, у меня есть собственное мнение, которое не всегда можно было выразить в рамках международной организации. И в один момент пришло понимание — есть то, о чем я могу сказать сама. Я взяла перерыв, ушла с работы и примерно полгода вообще ничего не делала. Мне нужно было найти свою точку «А». Когда пришло осознание, что вся моя предыдущая деятельность была связана с HR, управлением человеческими ресурсами, появилась компания El Group Consulting.

Динара Руслан — основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг

Для меня важно создавать проекты в социальной сфере, потому что, когда ты видишь, как своими действиями, своей работой приносишь пользу и меняешь жизни большого количества людей, это дает невероятные эмоции. Вместе со своей командой я хочу показать, что проекты в социальной сфере, которая заведомо считается непопулярной, не прибыльной, могут быть успешными.

Урмат Насыкулов — основатель Change Fitness и фонда «Тонус»

Дело моей жизни — улучшать жизни людей, укреплять их здоровье, делать их более успешными, счастливыми, помогать им обретать мечту.

Дастан Омуралиев — предприниматель, генеральный директор ОсОО «Экопродукт Азия»

Текущее дело, которому я посвящаю все свое время — это компания «ЭкоПродукт Азия». Идея пришла спонтанно. 1 января 2013 года мы поздравляли родственников с праздником, и на столе у двоюродного брата я увидел упаковку сока. Брат рассказал, что это натуральный, хороший сок без химии, который ему привезли из Европы. Я попробовал, мне очень понравился вкус, и в голове сразу засела идея — почему бы не создать такое производство в Кыргызстане. Здесь есть хорошая сырьевая база, можно привезти оборудование и собрать команду. Спустя два месяца я зарегистрировал компанию, через полгода мы уже начали производить соки прямого отжима.

Руслан Кыдырмышев — предприниматель, общественный деятель

Я создал Федерацию национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» после того, как побывал на турнире по MMA, который проводился в Казахстане, Алматы. Увидев уровень мероприятия и самой федерации, я подумал, что кыргызстанскому MMA нужны еще долгие десятилетия, чтобы хотя бы приблизиться.

Азис Абакиров — основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии

Говорят, что за свою жизнь человек должен построить дом, воспитать сына и посадить дерево. Мы смогли посадить не одно дерево, а парк — Парк высоких технологий, где выросло много компаний. Воспитали сотни программистов, талантливых ребят. Построили Кыргызскую ассоциацию разработчиков, которая послужила для многих компаний домом.

Данияр Аманалиев — Бишкек, креативная экономика, соучредитель группы компаний ololo

У меня есть два партнера: супруга Айнура и Атай. В 2016 году мы начали работу над проектом ololo с минимальными инвестициями — 150 $.

Сегодня ololo состоит из трех частей: коворкинги ololohaus, компания Liberterra и акселератор John Galt.

Адылбек Асанов — предприниматель

За 15 лет я прошел путь от коммерсанта, который торговал на рынке, до предпринимателя с несколькими успешными компаниями. Сейчас у меня две строительные фирмы: «Нурзаман» и «АртВин», я занимаюсь поставками текстиля, и, кроме того, у нас есть фабрика по пошиву одежды.

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