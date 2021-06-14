7 международных компаний, куда реально попасть. Опыт наших за рубежом

Ernst&Young





Зарина Акбердина, город — Вильнюс, Литва, старший консультант Ernst&Young, @zarina_akb

Мой переезд в Литву состоялся только благодаря работе. От момента подачи заявки на вакансию в EY и до финального оффера прошло примерно три месяца и три раунда собеседований. После этого еще три месяца ушло на получение рабочей визы. Я в этот момент находилась в Казахстане, все бюрократические вопросы взяла на себя компания.

Не могу сказать, что заполучить работу в Литве было особенно сложно. Но у меня к этому моменту за плечами уже был как опыт работы в смежной области, так и большой опыт подачи заявлений на работу, составления CV, прохождения тестов и собеседований.

Поэтому главный мой совет тем, кто только начинает поиск работы — потренироваться. Если у вас есть компания мечты, но нет опыта работы, сначала подайте заявки в другие компании на похожие должности, походите на собеседования. Это даст возможность понять, какие качества и навыки больше всего ценятся в вашей профессиональной области. Также вы сможете сформировать собственную базу самых частых вопросов рекрутеров и ваших самых удачных на них ответов.

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Peugeot

Баян Изим, город — Париж, бизнес-аналитик, @bayana.paris

Во время обучения я подрабатывала няней, официанткой и даже уборщицей. Считаю, что в этом нет ничего постыдного, так как я училась платно и не хотела сильно напрягать родителей. Еще это помогло посмотреть на французскую культуру изнутри.

Настоящий профессиональный опыт я получила недавно, когда поступила на магистратуру второго года по программе alternance. Это специальная программа, которая позволяет учиться и работать одновременно. Сложность в том, что нужно найти компанию, которая готова будет тебя нанять, и тем самым, профинансировать твою учебу. Но если у вас получится - это прекрасная возможность учиться во Франции, которую я советую всем.

Найти контракт оказалось непростой задачей. В начале я получала одни отказы. Но в итоге, сходила на интервью в восемь компаний и получила согласие от Air France, Microsoft и Société General.

Я выбрала Microsoft, проработала там больше года. Но даже alternance не гарантирует стопроцентное трудоустройство. Некоторые позиции в компаниях специально создаются для студентов и предполагают ежегодный конвейер. К тому же началась пандемия, которая еще больше уменьшила мои шансы получить желаемую должность аналитика. У меня была возможность остаться и работать в другом направлении, но я четко знала, чего хочу. Поэтому параллельно искала постоянную работу.

Получить первую работу нелегко даже самим французам. Обычно кандидаты проходят специальную стажировку — stage de fin d'études, на последнем курсе обучения. После этого есть высокий шанс получить работу на постоянной основе. Я выбрала эту опцию и устроилась в Peugeot, чтобы получить дополнительный опыт и дальнейшее трудоустройство.

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IBM

Анжела Кунанбаева, город — Остин, Data Scientist в IBM, @aq.qu





Мне повезло и я уже через четыре месяца после переезда нашла высокооплачиваемую работу. Как правило, поиск работы здесь занимает в среднем три-шесть месяцев, а для людей без местного опыта еще больше. Но я была в поиске всего пару недель, неделю оформляла документы и три месяца проходила обучение.

Я окончила университет в Великобритании по специальности: «Менеджмент и системы», работала в сфере бизнеса, управляя небольшой компанией в Казахстане. По приезду начала рассылку резюме на открытые вакансии по своей профессии. Возможно, я могла бы продолжить работу в этой сфере, так как меня сразу начали приглашать на собеседования. Меня заинтересовала сфера искусственного интеллекта. Я узнала, что можно пройти трехмесячный интенсивный курс по прикладному Data Science. Подала заявку, прошла экзамены и начала свое обучение.

Занятия были интенсивные, часто приходилось заниматься до ночи. Но я приобрела технические навыки, которые сегодня ценны для любой компании. Сейчас многие ищут возможности внедрения искусственного интеллекта во всевозможные сферы.

Главная особенность этих курсов в том, что людей также обучают поиску работы. По окончании учебы я разослала резюме и меня пригласили на собеседование в несколько компаний. Больше всего меня впечатлила IBM. Во-первых, мне пришлось пройти несколько отборочных туров, которые включали в себя собеседование с искусственным интеллектом, во избежание дискриминации, несколько технических задач. Все это я успешно прошла, и компания пригласила меня на интервью в качестве последнего этапа в Северную Каролину. Представители IBM приобрели для меня авиабилет, забронировали отель, чтобы можно было отдохнуть после перелета и рано утром отправиться на интервью. Как я могла отказаться? Это один из лучших опытов для меня не только потому, что я собеседовалась в компании со 100-летним опытом, но и потому, что в компании работает много женщин. Все люди дружелюбные и готовы в любой момент прийти на помощь. Это стало немаловажным фактором в моем решении принять их предложение.

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UEFA

Даулет Уранхаев, Швейцария, Travel & Accommodation, UEFA, @daulet__u





Нам с детства прививали тягу к честному труду. Поэтому в последующие годы у меня получилось набраться опыта, стажируясь в пятизвездочных отелях Нур-Султана и Москвы, в павильоне ООН на ЭКСПО-2017, а также в одном из крупнейших футбольных клубов Восточной Европы ФК «Спартак-Москва».

В первую очередь, важно суметь материализовать свою цель. Как только вы поймете, чем вы хотите заниматься и к чему у вас лежит душа, то сразу станет намного легче спланировать дальнейшие действия.

Как говорится: засыпай с мечтой, а просыпайся с целью. И от вашей цели напрямую зависит то, какие навыки вам нужно развивать.

Уже пошел второй год, как я работаю в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций — УЕФА. Для меня большая честь быть единственным казахстанцем, работающим в сердце европейского футбола.

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Shell





Айгерим Аженова, город — Гаага, инженер-технолог Shell





Инженерам несложно найти работу в Нидерландах. А знание местного языка в несколько раз увеличит ваши шансы. Зачастую, не HR решает — подходите ли вы компании, а именно ваш будущий начальник. На интервью важны не столько ваши технические умения, а тот факт, подходите ли вы этой команде. Но не только вы должны понравиться компании, но и компания должна понравиться вам.

Cейчас я работаю инженером-технологом в компании Shell на проектах платформ в Северном море. В компании и в стране в целом ценится честность, открытость. Любой сотрудник может выразить свое мнение на любую тему, которая его даже не касается.

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Amazon





Дастан Иемберген, город — Берлин, Software development engineer, @iyembergen.d





Мой путь за рубежом только начался, как и моя карьера. До этого я проходил стажировки в казахстанских компаниях и в «Яндексе». Параллельно с учебой совмещал работу преподавателя программирования в школе ФизМат в Нур-Султане.

В любой сфере нужно прокачивать Soft Skills: коммуникабельность, умение выражать свои мысли, работать в команде, лидерские качества. Работодатель сразу отмечает это во время собеседования. Также нужно иметь терпение, не сдаваться. Я, например, получил больше 100 отказов от разных компаний и лишь одно предложение о работе.

Разработчикам я бы посоветовал решать задачки на leetcode.com. На собеседовании дают примерно такие же задания. Также советую проходить много стажировок во время учебы, так как университет дает только теорию, а работа требует дополнительной практики.

Сейчас я работаю разработчиком программного обеспечения в Amazon Web Services. Моя команда поддерживает платформу, где разработчики могут запускать и управлять своими веб-сервисами, использовать наши компьютерные мощности, хранилища и разные облачные сервисы. Например, наши продукты использует Netflix.

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Google





Батырхан Орынкул, город — Маунтин-Вью, Software Engineer, Google





Я стажировался в компании Google летом 2019 года, после первого курса. Ближе к концу стажировки компания предлагает стажерам три варианта дальнейшего сотрудничества. Первый вариант: основываясь на результатах работы стажера, его рассматривают как кандидата на стажировку в следующем году, при условии, что он все еще будет студентом. Второй вариант: стажера рассматривают как кандидата на работу на full time позицию по окончанию университета, при условии, что кандидат сможет выпуститься до конца следующего года. Здесь важны не только результаты стажировки, также проводятся два дополнительных технических интервью. Третий вариант: завершить сотрудничество. В этом случае кандидату придется начать процесс трудоустройства с нуля, если он захочет вернуться.

Я выбрал второй вариант. После двух дополнительных интервью и долгого процесса найма, в декабре 2019 года я получил предложение о работе.

Во время технических интервью, мне помогли навыки решения задач на алгоритмы и структуры данных. Один из эффективных способов развить этот навык — решать как можно больше задач. Есть много платформ с наборами задач и тестирующей системой, которая может моментально проверить предоставленное решение. Одна из самых популярных платформ — leetcode.com.



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