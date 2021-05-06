Даулет Уранхаев о жизни в Швейцарии и работе в УЕФА

Даулет Уранхаев, 21 год, Швейцария, Travel & Accommodation, UEFA, @daulet__u





О переезде

Я родился в городе Семей, на родине казахстанского футбола. Может быть, поэтому с раннего детства люблю этот спорт. Должен признать, что играть в футбол у меня получалось крайне плохо. Но с тех детских лет я загорелся желанием быть в центре этой индустрии.

В подростковом возрасте начинаешь понимать, что не все дается так легко, как казалось прежде. Чем раньше снимаете розовые очки, тем лучше. Ведь маловероятно, что в один день ты проснешься и найдешь под подушкой контракт на работу, обернутый в бантик. В этот период для меня было важно не ошибиться с направлением. В 2016 году, поступив в швейцарский вуз, я был замотивирован переехать в страну, где базируются ведущие спортивные организации мира, такие как УЕФА, ФИФА, ФИДЕ и Международный олимпийский комитет.

Учеба в Швейцарии — это огромный карт-бланш со стороны родителей. Я благодарен им за возможность отучиться и проявить себя впоследствии.

Об адаптации и сложностях

Условия в университете были отличными, но все же первые недели выдались сложными в плане коммуникации. Признаюсь честно, с первых дней я создал свою зону комфорта, из которой не хотел выходить — это было моей ошибкой.

Мой кругозор расширился кратно, как только я вышел из этого пузыря в середине первого семестра. Я перестал стесняться вести диалоги на английском, стал параллельно практиковать испанский и итальянский языки. Спустя четыре года эти простые навыки коммуникации значительно помогли мне при устройстве на работу.

По-настоящему вызывает восхищение то, как швейцарцы относятся к природным ресурсам своей страны. К примеру, знаменитое Женевское озеро, вдоль которого расположено с десяток городов, имеет кристально чистую воду круглый год.





За последние пять лет у меня получилось объездить практически всю страну, и ни разу я не увидел и намека на стихийные свалки или что-то подобное. Жесткая система штрафов и самодисциплина местных жителей благоприятно влияют на состояние флоры и фауны по всей стране.

Другой пример, вы не сможете купить рыбку в зоомагазине, пока не принесете пробу воды из домашнего аквариума — нужно доказать достаточную чистоту воды. Также, по закону, можно покупать морских свинок только по парам, так как в одиночестве они испытывают сильнейший стресс.

В каждой стране в мире есть свои специфические правила и законы, которые нельзя игнорировать. После пяти лет за границей могу сказать, что самыми простыми и эффективными лайфхаками являются умение спрашивать и слушать.

Самыми простыми и эффективными лайфхаками являются умение спрашивать и слушать





Это нормально, если вы чего-то не знаете. Задавая правильный вопрос знающему человеку, вы можете получить несколько лайфхаков на один конкретный случай.

Например, я не знал, что можно ездить в соседнюю Францию за продуктами, чтобы экономить до 25% на мясной продукции, пока не начал интересоваться у своих соседей, где они предпочитают закупаться.

О развитии и карьере

Первый опыт работы я получил в 12 лет, снимаясь в сериале вместе со своим младшим братом Асылханом. Роли были эпизодическими, но эти моменты запомнились на всю жизнь.

Нам с детства прививали тягу к честному труду. Поэтому в последующие годы у меня получилось набраться опыта, стажируясь в пятизвездочных отелях Нур-Султана и Москвы, в павильоне ООН на ЭКСПО-2017, а также в одном из крупнейших футбольных клубов Восточной Европы — ФК «Спартак-Москва».





В первую очередь, важно суметь материализовать свою цель. Как только вы поймете, чем вы хотите заниматься и к чему у вас лежит душа, то сразу станет намного легче спланировать дальнейшие действия.

Как говорится: засыпай с мечтой, а просыпайся с целью. И от вашей цели напрямую зависит то, какие навыки вам нужно развивать.

Уже пошел второй год, как я работаю в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций — УЕФА. Для меня большая честь быть единственным казахстанцем, работающим в сердце европейского футбола.

Для меня честь быть единственным казахстанцем, работающим в сердце европейского футбола





Отбор проходил в несколько этапов, подготовку к которым я начал за несколько лет. Понимая уровень конкуренции на каждую позицию, всегда держал себя в тонусе, чтобы быть готовым к интервью в любой момент.

Нам, казахстанцам, тяжело получить европейскую рабочую визу. Поэтому советую по возможности поступать в университет в той же стране, где находится компания или организация, в которой вы хотели бы работать.

Как повлиял переезд

Я стал более дисциплинированным, сформировал четкие взгляды на жизнь.

Будучи выбранным в число 30 финалистов проекта «100 новых лиц Казахстана 2021», ощущаю кредит доверия, полученный от проголосовавших за меня людей и членов жюри. В скором времени планирую объявить о запуске социального проекта в родном городе Семей.