Как пройти отбор в международную компанию Ernst & Young и строить карьеру в Европе

Зарина Акбердина, 27 лет, город — Вильнюс, Литва, старший консультант Ernst & Young, @zarina_akb





О переезде

Впервые за рубеж я переехала сразу после окончания школы для учебы в университете в Великобритании. Спустя четыре года я вернулась в Казахстан, в родной город Караганда, где работала в экономическом департаменте крупной горнодобывающей компании на протяжении двух с половиной лет. Однако казахстанские кочевнические корни, видимо, дали о себе знать, и в 2018 году мне захотелось снова попробовать себя в другой стране. На этот раз не в качестве студента, а в роли профессионала.

Для переезда я рассматривала страны ЕС. Хотелось жить относительно недалеко от семьи и пользоваться преимуществами европейского вида на жительство: испробовать на себе другой уровень и уклад жизни, иметь возможность беспрепятственно путешествовать по европейским странам. После подачи заявок на интересные мне вакансии в разных странах я выбрала Литву и компанию, в которой работаю сейчас — Ernst & Young.

Об адаптации и сложностях

Главная сложность, с которой я столкнулась в первые месяцы после переезда — литовский язык. Я живу в Вильнюсе, где практически любой человек говорит на одном из известных мне языков. Молодежь — на английском, люди старше 35-40 — на русском. Но государственный и основной язык общения все-таки литовский. Чтобы помочь мне адаптироваться и интегрироваться в местное сообщество, компания организовала для меня курсы. Там я овладела базовыми знаниями, и это помогло снизить уровень стресса от переезда.





Больше всего меня поразила литовская зима. Несмотря на то, что температура воздуха зимой здесь намного выше, чем в Караганде, погода более промозглая за счет влажности воздуха. И если в центральном Казахстане зима в основном морозная, но солнечная, то в Вильнюсе с ноября по март солнце — большая редкость. Думаю, это нужно учитывать тем, кто планирует переезд сюда и зависим от погоды.

Есть распространенное мнение, что прибалты — холодные и закрытые люди. Так действительно может показаться при первой встрече. Но при более длительном общении понимаешь, что все-таки в целом мы похожи, а степень открытости и дружелюбия зависит от конкретного человека.

Я живу в Вильнюсе, где практически любой человек говорит на одном из известных мне языков







Еще могу отметить, что Литва — не самое популярное место для иммиграции. Согласно статистике, всего 2% проживающих в Литве — иностранцы. С одной стороны, это удобно. Приезжие всегда вызывают неподдельный интерес, на этой почве легко завести новые знакомства, дружбу. С другой, означает, что рынку услуг для иностранцев еще есть куда развиваться. Например, не все полезные государственные сайты переведены на английский. Иногда поиск нужной информации занимает больше времени, чем хотелось бы.

О развитии и карьере

Мой переезд в Литву состоялся только благодаря работе. От момента подачи заявки на вакансию в EY и до финального оффера прошло примерно три месяца и три раунда собеседований. После этого еще три месяца ушло на получение рабочей визы. Я в этот момент находилась в Казахстане, все бюрократические вопросы взяла на себя компания.





Не могу сказать, что заполучить работу в Литве было особенно сложно. Но у меня к этому моменту за плечами уже был как опыт работы в смежной области, так и большой опыт подачи заявлений на работу, составления CV, прохождения тестов и собеседований. Поэтому главный мой совет тем, кто только начинает поиск работы — потренироваться. Если у вас есть компания мечты, но нет опыта работы, сначала подайте заявки в другие компании на похожие должности, походите на собеседования. Это даст возможность понять, какие качества и навыки больше всего ценятся в вашей профессиональной области. Также вы сможете сформировать собственную базу самых частых вопросов рекрутеров и ваших самых удачных на них ответов.

Я работаю в качестве старшего консультанта в отделе Global Compliance and Reporting. Наша команда предоставляет услуги бухучета, налоговой и финансовой отчетности клиентам по всему миру.

Не секрет, что работа в компаниях Big4 иногда испытывает тебя на прочность. Но опыт, который ты имеешь возможность получить здесь, настолько разнообразный и ценный, что все усилия стоят того.

EY — глобальная компания с сильной корпоративной культурой





EY — глобальная компания с сильной корпоративной культурой. Уклад и особенности работы в ней отличаются от среднестатистической литовской компании. Общение с коллегами, стоящими выше тебя по карьерной лестнице, строится на взаимном уважении. Мнение младших коллег тоже имеет значение и учитывается при принятии решений. Большое внимание уделяется развитию и обучению персонала, оптимизации внутренних процессов.





Я также ценю внерабочие активности, которые организует EY. Например, вместо обычного новогоднего корпоратива в 2020 году наш департамент поучаствовал в онлайн-мастер-классе по созданию рождественского венка. Каждому на дом доставили набор с еловыми ветками, украшениями, инструкцией, и мы, разделившись на небольшие группы, провели пару часов, общаясь и создавая рождественское настроение.

Как повлиял переезд

Я думаю, переезд в другую страну сложен тем, что ты, как правило, остаешься один на один с собой. Важно четко осознавать, ради чего ты переезжаешь, чтобы в итоге не разочароваться.

Благодаря этому опыту я стала более самостоятельной в бытовых вопросах, а также более эмоционально независимой. Поняла, насколько ценно иметь возможность в любое время быть рядом со своей семьей.

В планах продолжать обустраивать жизнь и карьеру в Литве, а дальше — кто знает.