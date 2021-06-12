Программист из Казахстана в США: об отказах, подготовке к интервью и работе в Google

Батырхан Орынкул, город — Маунтин-Вью, Software Engineer, Google





О переезде

Сейчас я живу в США, в штате Калифорния и работаю программистом в Google.

Переехал в Штаты в августе 2018 года, когда после окончания университета поступил на программу PhD. Переезд был спонтанным. Все решилось за две недели. У меня появилась хорошая возможность поехать на учебу в США, и я ею воспользовался. Друг порекомендовал меня профессору Калифорнийского университета в городе Мерсед. Я прошел интервью, отправил нужные документы и получил приглашение на обучение.

Об адаптации и сложностях

Сложностей, с которыми можно столкнуться при переезде в США много: культурный шок, языковой барьер, непривычная еда, тоска по дому и так далее.

Для меня самой большой сложностью в первое время стал неразвитый общественный транспорт. Было трудно передвигаться по городу, а за город я выезжал только на арендованной машине. Простая поездка за продуктами занимала несколько часов из-за неоптимального маршрута и долгих пересадок. К счастью, проблема легко решается покупкой машины, в США доступные цены на подержанные автомобили. Поэтому к концу первого учебного года у меня уже была машина.

Рекомендую сохранять позитивный настрой и терпение







Других сложностей у меня не было. В то время в университете уже учились несколько студентов из Казахстана, и они всегда были рады мне помочь. Благодаря им переезд прошел гладко. Я легко нашел жилье, решил все вопросы с документами.

Рекомендую сохранять позитивный настрой и терпение. При переезде все сталкиваются с теми или иными трудностями. Поэтому важно не сдаваться, много работать для достижения своих целей. А открытость ко всему поможет быстро адаптироваться к новому месту. Под открытостью я подразумеваю непредубежденность, толерантность по отношению к людям и их культуре.





Также я рекомендую решить все проблемы со здоровьем до переезда в США. Если у вас не будет хорошей страховки — медицина здесь дорогая. Лечение или обследование может обойтись в круглую сумму, особенно если это связано с зубами.

О развитии и карьере

Первые два года в США я учился на PhD программе и занимался наукой в сфере теоретической информатики. После второго года учебы принял решение завершить учебу со степенью магистра, не получив степень PhD и начать работать.

Я чувствовал, будто попал в эпицентр развития информационных технологий, в место, где каждый пытается сделать мир лучше с помощью науки и технологии. Поэтому уже во время учебы я начал подавать заявки на стажировки в разные компании. Получил много отказов и одно предложение — от Google.

Я получил много отказов и одно предложение — от Google

Я стажировался в компании Google летом 2019 года, после первого курса. Ближе к концу стажировки компания предлагает стажерам три варианта дальнейшего сотрудничества. Первый вариант: основываясь на результатах работы стажера, его рассматривают как кандидата на стажировку в следующем году, при условии, что он все еще будет студентом. Второй вариант: стажера рассматривают как кандидата на работу на full time позицию по окончанию университета, при условии, что кандидат сможет выпуститься до конца следующего года. Здесь важны не только результаты стажировки, также проводятся два дополнительных технических интервью. Третий вариант: завершить сотрудничество. В этом случае кандидату придется начать процесс трудоустройства с нуля, если он захочет вернуться.

Я выбрал второй вариант. После двух дополнительных интервью и долгого процесса найма, в декабре 2019 года я получил предложение о работе.

Во время технических интервью, мне помогли навыки решения задач на алгоритмы и структуры данных. Один из эффективных способов развить этот навык — решать как можно больше задач. Есть много платформ с наборами задач и тестирующей системой, которая может моментально проверить предоставленное решение. Одна из самых популярных платформ — leetcode.com.





Также во время интервью большую роль играет умение выражать свои мысли и правильно объяснять решение задач. Научиться этому можно, практикуясь с другим человеком. Если у вас нет подходящих знакомых, можно так же воспользоваться специальными платформами.

На данный момент я работаю в отделе Google Ads. Моя команда работает над внутренним проектом. Наши клиенты — это другие команды компании. Мы помогаем значительно ускорить разработку их приложений.

Google твердо верит в то, что счастливые сотрудники продуктивны и креативны. Поэтому компания стремится создать все условия, чтобы сделать рабочее место чем-то большим, чем просто работой. Креативность и инициативы всегда приветствуются. Сотрудники могут свободно выражать свое творчество, предлагая новые решения для тех же проблем или просто в своей работе.

Мне нравится, что много решений в рамках компании принимаются только после тщательного исследования. Например, проводятся опросы среди сотрудников, по результатам которых выявляются проблемы или направления для развития.

Как повлиял переезд

Я многому научился у жителей США. Самое главное — усердно работать, каждый день узнавать что-то новое и сохранять баланс между работой и личной жизнью.