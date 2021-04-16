Девушка из Казахстана о том, как переехала во Францию в 18 лет, и о стажировках в Microsoft и Peugeot

Баян Изим, 26 лет, город — Париж, бизнес-аналитик, @bayana.paris





О переезде

Я окончила школу в 17 лет и поступила в КазНУ на международное право. Спустя год поняла, что это абсолютно не мое, и начала поиск возможностей обучения за рубежом. Друзья семьи посоветовали подать документы в Парижскую школу бизнеса, мотивировав это тем, что у меня будет возможность учиться на английском и попутно выучить французский язык.

Учеба за рубежом на первый взгляд может показаться прихотью. Но на самом деле это отличная возможность стать самостоятельным и выйти из зоны комфорта. Мне хотелось получить качественное образование и изучить другую культуру. Поэтому я благодарна родителям, что они поддержали мое стремление.

Сейчас я живу в Париже. Прохожу стажировку в компании Peugeot в качестве Digital and Business Analyst.

Об адаптации и сложностях

Весь процесс поступления я прошла самостоятельно. Напрямую контактировала с университетом, проходила собеседование с деканом и подавала документы на визу. Чтобы получить долгосрочную студенческую визу, мне нужно было жилье, которого на тот момент у меня не было. Поэтому в посольство я предоставила лишь бронь в гостинице на один день и письмо, что в моих же интересах не остаться на улице и я сделаю все возможное, чтобы найти его.





В результате визу я получила, но вопрос о том, где жить, остался. Арендовать жилье в Париже не так-то просто. Нужно подготовить крупную сумму денег на аренду и залог, иметь «гарант» — человека с французским гражданством, который поручится за тебя. В итоге в последний момент мне удалось найти комнату в квартире семейной пары из России, которые впоследствии стали моими близкими людьми в Париже и помогали со всеми вопросами. Мне повезло, поэтому я бы не советовала никому так рисковать.

Когда я приехала во Францию, абсолютно никого здесь не знала. Не было ни знакомых, ни друзей, которые могли бы встретить меня и помочь в первое время. Многие говорили, что Париж мне не понравится, и я готовилась к худшему. Может быть, поэтому по приезде у меня не возникло чувство разочарования. Медленно, но верно Париж сумел меня покорить. Каждый уголок города — отдельное произведение искусства, все здесь пропитано культурой. Но надо знать, где ее искать.

Каждый уголок города — отдельное произведение искусства







Знакомые в Париже часто в шутку спрашивали меня: «Что ты сделала со своими родителями, что они отпустили тебя в Париж?». Этому есть причины. Во Франции сильно развита бюрократия, а некоторые районы Парижа довольно грязные и криминальные. А оказаться в 18 лет в незнакомой среде без знания языка — то еще испытание. Если бы мы с семьей знали о некоторых нюансах заранее, мы бы хорошо подумали, прежде чем выбирать эту страну.

Например, чтобы открыть банковский счет, получить сим-карту и продлить вид на жительство, нужно иметь жилье — адрес проживания. Без адреса не будет ни карточки, ни документов, ни связи. Вдобавок эти процессы могут длиться неделями. А если вы забудете прикрепить к списку документов для продления визы, например, фискальные марки — вас могут просто не пустить в административный орган.





Больше всего здесь мне нравится отношение людей к жизни. Они умеют наслаждаться моментами и ценить свое время. Но был и момент, когда я устала от Парижа. Тогда я вернулась в Казахстан и думала, что никогда больше не буду жить во Франции. Спустя два года я снова приехала сюда и продолжила обучение в магистратуре. Это было хорошее решение. За два года в Казахстане я получила профессиональный опыт перед дальнейшей учебой, а также накопила деньги на оплату своего обучения.

Мой совет: если вам хочется уехать, то не стоит бояться предпринимать реальные шаги в этом направлении. Вначале будет некомфортно, но зато вы поймете, действительно ли сможете жить вдали от дома в долгосрочной перспективе.

О развитии и карьере

Во время обучения я подрабатывала няней, официанткой и даже уборщицей. Считаю, что в этом нет ничего постыдного, так как я училась платно и не хотела сильно напрягать родителей. Еще это помогло посмотреть на французскую культуру изнутри.





Настоящий профессиональный опыт я получила недавно, когда поступила на магистратуру второго года по программе alternance. Это специальная программа, которая позволяет учиться и работать одновременно. Сложность в том, что нужно найти компанию, которая готова будет тебя нанять и тем самым профинансировать твою учебу. Но если у вас получится, это прекрасная возможность учиться во Франции, которую я советую всем.

Найти контракт оказалось непростой задачей. В начале я получала одни отказы. Но в итоге сходила на интервью в восемь компаний и получила согласие от Air France, Microsoft и Société General.

Я выбрала Microsoft, проработала там больше года. Но даже alternance не гарантирует стопроцентное трудоустройство. Некоторые позиции в компаниях специально создаются для студентов и предполагают ежегодный конвейер. К тому же началась пандемия, которая еще больше уменьшила мои шансы получить желаемую должность аналитика. У меня была возможность остаться и работать в другом направлении, но я четко знала, чего хочу. Поэтому параллельно искала постоянную работу.

Советую нарабатывать нетворкинг, общаться с большим количеством людей







Получить первую работу нелегко даже самим французам. Обычно кандидаты проходят специальную стажировку — stage de fin d'études — на последнем курсе обучения. После этого есть высокий шанс получить работу на постоянной основе. Я выбрала эту опцию и устроилась в Peugeot, чтобы получить дополнительный опыт и дальнейшее трудоустройство.

Советую нарабатывать нетворкинг, общаться с большим количеством людей, чтобы быть в курсе последних новостей рынка. Во Франции высокая конкуренция. К тому же местные компании, которые нанимают иностранного специалиста, должны убедить государственные органы, что на это место не было подходящего кандидата из числа французов. Поэтому нужно доказать, что ты действительно лучший из лучших. Это подстегивает постоянно развиваться.

Также нужно прокачивать soft skills и постоянно тренироваться в прохождении интервью. Знать французский язык. Даже если компания международная, но в ней работают французы, все встречи и переговоры будут проходить исключительно на французском. Местные редко подстраиваются под иностранцев, если только это не топ-менеджер.





Есть известный сериал «Эмили в Париже». Там рабочая культура в стране показана в слегка утрированном виде. Работники во Франции хорошо защищены, вас не могут уволить просто так. Атмосфера и отношения с коллегами зависят от компании, но бывало и такое, когда мимо проходили коллеги и намеренно не реагировали на мое приветствие. А когда им было что-то нужно, становились любезными. Тем не менее, в Париже есть и открытые люди, которые зовут тебя на обед, интересуются другими культурами. В основном это те, кто имеет какой-то международный опыт.

В целом у меня сложилось впечатление, что путь к французским коллегам лежит через постоянное усилие. Но как только ты узнаешь их поближе и тебе удается проломить эту едва заметную стену отчуждения, они становятся самыми милыми и душевными людьми.

Как повлиял переезд

Переезд и жизнь во Франции повлияли на меня исключительно в положительном ключе. Я стала намного смелее, организованнее и настойчивее. Учусь не зацикливаться только на работе и учебе, а находить время на маленькие приятные вещи вроде чтения книги в парке у фонтана, прогулок по красивым местам.

Париж не перестает восхищать меня своей красотой. Я по сей день чувствую себя здесь туристом, хотя с момента моего первого прибытия во Францию прошло уже восемь лет.