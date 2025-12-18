22 фильма Центральной Азии, покорившие мировые кинофестивали в 2025 году

В 2025 году кинематограф Центральной Азии продолжил уверенно заявлять о себе на мировой сцене. Мы собрали картины из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые получили престижные награды на международных фестивалях и привлекли внимание зрителей и критиков.

Казахстан

«Кажымукан»

Исторический фильм «Кажымукан» одержал триумфальную победу на XXIX Международном кинофестивале IPAAF — Apoxiomeno в Италии, получив все ключевые награды: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». Кроме того, картина была отмечена на международном кинофестивале в Сеуле, где получила Гран-при в номинации «Лучший фильм» и премию «Лучший главный актер».

Режиссер Канагат Мустафин посвятил более десяти лет исследованию, собирая архивные материалы и исторические данные для создания достоверного и захватывающего фильма.

«Малика»

Фильм, созданный в совместном производстве Казахстана, Молдовы и Ирландии, принял участие в международном кинофестивале в Пусане в секции дебютов и авторских проектов Vision и получил премию NETPAC.

«Бауырына Салу»

Картина казахстанского режиссера Асхата Кучинчерекова «Бауырына Салу» завоевала главную награду 23 международного кинофестиваля Ischia Film Festival в Италии в номинации «Лучший полнометражный фильм». Ранее картина была признана лучшим молодежным фильмом на Asia Pacific Screen Awards, выиграла главный приз Baku International Film Festival в Азербайджане и получила специальную награду на французском Cinema Heritage Festival. Оператор Жанарбек Елеубек получил премию «Лучший оператор» на Asia World Film Festival.

Кроме того, фильм официально выдвигался от Казахстана на премию «Оскар-2025» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Қаш»

«Қаш» был отмечен на церемонии Golden Panda Awards в китайском городе Чэнду. Картина получила премию «Лучшая операторская работа», которой был удостоен выпускник академии Азамат Дулатов.

«Летом в деревне у дедушки»

История, снятая студентом Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Амиром Какеном, стала победителем международного кинофестиваля Whittier Film Festival в США. Картина была признана лучшей короткометражной лентой и отмечена в категории Best Short Drama. Ранее фильм уже получил награду на российском фестивале «Взрослеем вместе» в номинации «Короткометражный художественный фильм».

«Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда»

Документальный фильм «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» получил награду Sikay Tang Critical Lens Award на 48 Asian American International Film Festival в США. Картина выделяется глубиной и новаторским подходом к исследованию социальных и культурных тем, что и стало причиной ее признания жюри.

«Авель»

Дебютная картина «Авель» Елзата Ескендира завоевала награды на 31 Международном фестивале азиатского кино в Везуле — FICA, включая Гран-при жюри, приз NETPAC и приз жюри критиков.

Кыргызстан

«Кара Кызыл Сары», @karakyzylsary

Фильм режиссера Актана Арым Кубата «Кара Кызыл Сары» получил широкое международное признание. 21 июня 2025 года картина удостоилась главного приза Шанхайского международного кинофестиваля в основной программе — награды «За лучший полнометражный фильм». Также картина официально представлена Кыргызстаном в конкурсе Американской киноакадемии на премию «Оскар» в категории Best International Feature Film.

«Долгий путь на летовку»

Короткометражный документальный фильм кыргызского режиссера Ильгиза-Шернияза Турсунбек уулу «Долгий путь на летовку» выдвинут на рассмотрение премии «Оскар». Картина попала в программу Best of Fests крупнейшего фестиваля документального кино IDFA и получила мировое признание после победы на Международном фестивале короткометражного кино в Оберхаузене, где впервые кыргызский фильм удостоили Гран-при и Второй премии Министерства культуры и науки Северного Рейна — Вестфалии. Эти награды сделали фильм квалификационным для «Оскара» и открыли путь на IDFA.

«Качкын», @kachkyn_film

Фильм «Качкын» завоевал признание на международной арене в 2025 году, получив несколько престижных наград. На Международном фестивале кино Азии в Везуле, Франция, картина была отмечена призом международного жюри, премией Марка Хааза и наградой Музея Гиме, получив сразу три значимые награды. Также фильм получил Гран-при за лучший фильм на Фестивале азиатского кино в Дананге и Гран-при жюри на Фестивале азиатского кино в Камбодже.

В течение одного фестивального года «Качкын» участвовал в фестивалях класса А, таких как Международный кинофестиваль «Фаджр» в Иране и Индийский международный кинофестиваль в Гоа, а также в престижных кинофестивалях: Asian World Film Festival, Международный кинофестиваль в Коттбусе, Международный кинофестиваль в Бенгалуру, SXSW London и десятках других.





«Курак»

Фильм «Курак» из Кыргызстана добился значимого успеха на Пусанском международном кинофестивале, завоевав сразу две награды. Картина режиссеров Эрке Жумакматовой и Эмиля Атагельдиева получила приз «Июльская мемориальная премия Бангладеша» и награду The Kim Jiseok Award, учрежденную Республикой Вьетнам в память об основателе фестиваля.

«От», @ot_kino

Фильм «От» кыргызстанского режиссера Радика Эшимова удостоен специальной награды жюри на престижном Fantasia International Film Festival, который прошел в Монреале, Канада. Картина стала первой из Кыргызстана, попавшей в конкурсную программу фестиваля, и сразу получила признание от Ассоциации кинокритиков Квебека.

Фильм «Бешкемпир»

Кыргызский фильм «Бешкемпир» режиссера Актана Арым Кубата включен в список 100 лучших азиатских фильмов за последние 30 лет по версии Пусанского международного кинофестиваля. Список был составлен на основе опроса 161 эксперта из 34 стран и опубликован к 30-летию фестиваля в сборнике Asian Cinema 100.

«Өч», @och_film

Картина режиссеров Ильгиза Куватбека и Шамиля Бекболсун уулу завоевала две награды на Los Angeles Crime & Horror Film Festival в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

«Сон разума»

Фильм Талгара Замир-Сеита — «Сон разума» — получил награду за лучшую операторскую работу на VI Международном кинофестивале LifeStyle Cinema в России. Картина выделяется необычным подходом: она полностью снята на мобильный телефон.

Проект реализован совместно Кыргызстаном, Японией, Узбекистаном и Россией и уже успел получить международное признание, завоевав награды в категориях «Лучший экспериментальный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая музыка» на различных кинофестивалях по всему миру.

Узбекистан

«Суюнчи»

Художественный фильм известного режиссера Мелиса Абзалова «Суюнчи» получил приз «Лучший фильм» на международном Incheon International Folk Film Festival в Южной Корее, где соревновались картины из 40 стран. В фильме раскрываются богатое культурное наследие узбекского народа, древние традиции и ценности семейных отношений.

«Тайметов. Вестник победы»

Исторический фильм Эльдара Юлдашева получил Press Award на международном Eurasia International Film Festival, обойдя 90 конкурсных работ. Кроме того, картина была признана лучшим документальным фильмом на Лондонском Independent International Film Festival & Awards SIFFA UK.

«В поисках весны»

На Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге фильм завоевал сразу две награды. Эркина Азама получил приз за лучший сценарий, а главная актриса картины Рано Шодиева была признана лучшей в женской роли.

«Махтумкули Фраги»

Совместная кинокартина Узбекистана и Туркменистана «Махтумкули Фраги» продолжает завоевывать международные награды. После признания в Лондоне и Казани фильм получил Гран‑при XIII Международного кинофестиваля в Болгарии. Режиссер Музаффар Эркинов, картина посвящена жизни и творчеству великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

«Путешествие по Великому Шелковому пути» и «Томарис»

Анимированные работы узбекских авторов получили спецприз Award of Distinction на международном кинофестивале в Индии Noida International Film Festival.

Таджикистан





«Черный кролик, белый кролик»

Совместный таджикско‑эмиратский мистический драматический фильм Шахрама Мокри «Черный кролик, белый кролик» выиграл главный приз — Best Picture, на Golden Coconut Awards VII Международного кинофестиваля на острове Хайнань в Китае. Таджикистан также выдвинул этот фильм на премию «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».

«Рыба на крючке»

Фильм таджикского режиссера Мухиддина Муззаффара получил Гран‑при на II Международном кинофестивале Toji Somon в Душанбе. Картина также получила приз за лучшую музыку — композитор Фардин Халатбари, на том же фестивале.