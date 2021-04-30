Семья из Казахстана о переезде в США, адаптации и работе в IBM

Анжела Кунанбаева, 37 лет, город — Остин, Data Scientist в IBM, @aq.qu





О переезде

Мы с семьей живем в штате Техас в США. Переехали два года назад. Долго изучали перспективные города, выбрали Остин и не ошиблись. К тому же на тот момент здесь проживал брат моего супруга.

Мы давно рассматривали варианты переезда, хотелось дать детям больше возможностей для будущего. Среди возможных стран были Канада, Австралия и США. Я год училась в Австралии после окончания школы и обожаю эту страну. Но волею судьбы нам повезло получить Green Card в США. Поэтому мы, долго не думая, собрали все документы и в течение полутора лет переехали в страну возможностей.

Нам повезло, потому что сразу после переезда нас приютили брат мужа и его замечательная жена. Они присматривали за нашими детьми, пока мы искали квартиру и оформляли документы. Сейчас они переехали в Нью Йорк, и мы по ним скучаем. Иметь родных в другой стране — здорово.

Об адаптации и сложностях

Говорят, что иммиграция по уровню стресса равносильна потере родного человека. Честно признаюсь, что это действительно был сильнейший стресс, который мне когда-либо приходилось испытывать. Переезд стал огромным испытанием, через которое пришлось пройти нашей семье.





Нас удивляло и до сих пор удивляет многое. Например, насколько здесь открытые люди. Они любят рассказывать о себе и своей семейной жизни. Дети не скованы предрассудками, могут подойти и заговорить о чем угодно, задать вопрос, если им что-то интересно, не опасаясь взрослых. Незнакомцы спокойно могут сделать комплимент, к примеру, «Мне нравится твоя прическа» или «Мне нравится твоя обувь». Люди невероятно вежливы. Здесь не принято давать советы. Люди лишь делятся своим опытом или говорят от первого лица, что бы они сделали в этой ситуации. Возможно, именно эта политкорректность и чувствительность к другим взращивает свободных личностей.

Мне нравится, что Остин — зеленый город. Здесь много разной живности живет по соседству с людьми. Мы часто видим оленей, лис и белок, просто прогуливающихся по нашему парку. В городе много зеленых полудиких парков, ухоженных детских площадок и полей для любого вида спорта. Все сделано для людей, продумано и предусмотрено до мелочей.

Нас удивляло и до сих пор удивляет многое







Если говорить о сложностях, то в США для любого действия, в том числе для аренды жилья, необходим кредитный рейтинг. Поэтому при переезде стоит открыть кредитную карту. В самом начале можно оформить ее на небольшую сумму, таким образом будет положено начало кредитной истории. Для оформления жилья нам также понадобилась справка из банка о наличии средств.

Еще один лайфхак: даже если вы переезжаете в конце учебного года, постарайтесь оформить детей в школы. Мы выбирали жилье согласно распределению по школам. Как правило, чем выше рейтинг школы, тем дороже район. Мы нашли хорошую школу и оформили детей сразу, как въехали. Они проучились там буквально неделю, но их зачислили на месяц в летнюю школу. Это помогло им подтянуть английский язык перед началом следующего учебного года.

О развитии и карьере

Мне повезло, и я уже через четыре месяца после переезда нашла высокооплачиваемую работу. Как правило, поиск работы здесь занимает в среднем 3-6 месяцев, а для людей без местного опыта — еще больше. Но я была в поиске всего пару недель, неделю оформляла документы и три месяца проходила обучение.





Я окончила университет в Великобритании по специальности «менеджмент и системы», работала в сфере бизнеса, управляя небольшой компанией в Казахстане. По приезде начала рассылку резюме на открытые вакансии по своей профессии. Возможно, я могла бы продолжить работу в этой сфере, так как меня сразу начали приглашать на собеседования. Но на тот момент меня заинтересовала сфера искусственного интеллекта. Я узнала, что можно пройти трехмесячный интенсивный курс по прикладному Data Science. Подала заявку, прошла экзамены и начала свое обучение.

Занятия были интенсивные, часто приходилось заниматься до ночи. Но я приобрела технические навыки, которые сегодня ценны для любой компании. Сейчас многие ищут возможности внедрения искусственного интеллекта во всевозможные сферы.

Я уже через четыре месяца после переезда нашла высокооплачиваемую работу



Главная особенность этих курсов в том, что людей также обучают поиску работы. По окончании учебы я разослала резюме, и меня пригласили на собеседование в несколько компаний. Больше всего меня впечатлила IBM. Во-первых, мне пришлось пройти несколько отборочных туров, которые включали в себя собеседование с искусственным интеллектом во избежание дискриминации, несколько технических задач. Все это я успешно прошла, и компания пригласила меня на интервью в качестве последнего этапа в Северную Каролину. Представители IBM приобрели для меня авиабилет, забронировали отель, чтобы можно было отдохнуть после перелета и рано утром отправиться на интервью. Как я могла отказаться? Это один из лучших опытов для меня не только потому, что я собеседовалась в компании со 100-летним опытом, но и потому что в компании работает много женщин. Все люди дружелюбные и готовы в любой момент прийти на помощь. Это стало немаловажным фактором в моем решении принять их предложение.

После того как грянула пандемия, я ощутила сильную поддержку от IBM и коллег. Все понимают, что работать из дома, тем более с детьми, которые учатся в начальной школе, сложно. Поэтому старались делать созвоны короткими, по мере возможности давать свободное время, чтобы покормить детей, позаниматься с ними. Считаю, что компания действительно ценит своих сотрудников. Мой супруг тоже присоединился к IBM, работает в сфере Software.





Знания и опыт всегда в цене. Не надо бояться переезда, главное, верить в свои силы. Сейчас я прохожу онлайн-магистратуру по искусственному интеллекту. Совмещаю работу, учебу и уход за детьми.

Как повлиял переезд

В Остине большое казахское сообщество, что помогает меньше скучать по дому. Недавно мы собирались на Наурыз. Было здорово попить Наурыз коже, повспоминать Родину.

Во время карантина мы купили здесь дом и очень вовремя, потому что сейчас цены колоссально подскочили. Многие едут в Остин за Илоном Маском.

До карантина я часто ездила в командировки. Мы с семьей путешествовали по штатам. Поэтому хочется, чтобы карантин быстрее закончился и мы возобновили поездки.