Айгерим Аженова о переезде в Нидерланды и работе в международной компании Shell

Айгерим Аженова, 32 года, город — Гаага, инженер-технолог Shell





О переезде

Я родом из города Атырау. Окончила там Институт Нефти и Газа и устроилась в иностранную компанию, которая сейчас называется НКОК. В то время, НКОК принимал выпускников колледжей и вузов и взращивал для работы в компании. Я проработала там почти девять лет. Сейчас работаю инженером-технологом в компании Shell в Нидерландах. Живу вместе с семьей в городе Гаага, на юге страны.

В Нидерланды я переехала три года назад. Страну не выбирала, мой супруг — гражданин Нидерландов. Мы встретились посреди Каспийского моря на острове Д — это Кашаганский проект. А когда его контракт в Казахстане подошел к концу, мы переехали.

Об адаптации и сложностях

Думаю, главная сложность в периоде адаптации заключается в изучении языка. В данном случае, голландский язык сильно отличается от привычных нам казахского, русского и английского языков. Конечно, здесь можно обойтись и английским, который знает большинство голландцев. Но я считаю, что знание голландского языка помогает влиться в общество, понять и принять местную культуру, а самое главное, не чувствовать себя чужим.





Приехав в Нидерланды, я сразу же устроилась инженером в химическую компанию. Из всего коллектива нас было всего пятеро иностранцев. Поэтому вся документация, собрания, деловая переписка были на голландском языке. Для человека, только приехавшего в страну, это нелегко. Ты можешь быть отличным специалистом, но, если не понимаешь, о чем говорят на собрании, это повлияет на твою работу. Компания оплатила мне трехнедельные языковые курсы. А первое время у меня всегда был открыт Google Translate на втором мониторе.

Даже сейчас, спустя время, я не перестаю удивляться, открываю для себя эту страну снова и снова. Наверное, больше всего удивила голландская организованность. Здесь невозможно попасть в гости без предварительной записи минимум за три недели, а иногда и более. Голландцы ценят свое и чужое время. Почти у каждого есть календарь, куда они записывают где, когда и что будут делать. И если предлагаешь встретиться, они открывают свой календарь, и вместе вы решаете, когда вам обоим будет удобно это сделать.

Голландцы ценят свое и чужое время







При переезде, главное быть открытым. Открытым к новому, даже если иногда это новое может показаться непонятным и странным. Постараться завести друзей. Ну, и самое важное, полюбить голландский язык. Именно полюбить и постараться выучить.

О развитии и карьере

Думаю, инженерам несложно найти работу в Нидерландах. А знание местного языка в несколько раз увеличит ваши шансы. Зачастую, не HR решает — подходите ли вы компании, а именно ваш будущий начальник. На интервью важны не столько ваши технические умения, а тот факт, подходите ли вы этой команде. Но не только вы должны понравиться компании, но и компания должна понравиться вам.





Cейчас я работаю инженером-технологом в компании Shell на проектах платформ в Северном море. В компании и в стране в целом ценится честность, открытость. Любой сотрудник может выразить свое мнение на любую тему, которая его даже не касается.

Другая отличительная особенность, которую стоит упомянуть — уважение не приходит с должностью, оно должно быть заслужено. Так, если приходит новый начальник, то прежде чем его начнут уважать, он должен доказать, что достоин уважения.

Я работаю инженером-технологом в компании Shell на проектах платформ в Северном море







Могу отметить гибкий рабочий график. Работодатель дает возможность выбрать удобный вариант. Например, есть люди, которые работают с шести утра до двух часов дня. Ну, и конечно же, никаких овертаймов. Здесь это не принято.

Как повлиял переезд

Я стала больше ценить свое время. Поняла, как важно заряжаться новой энергией, занимаясь тем, что любишь, проводить время с родными и друзьями.

Жизнь в Нидерландах научила меня открыто и прямо выражать свое мнение, говорить о погоде, есть только кусок хлеба с сыром на обед и ездить на велосипеде в проливной дождь.