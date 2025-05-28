Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0a4/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/ql6phsg65tsqh11c2zpcploh2gtgjnyu.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
pochemu-pavil-on-turkmenistana-stal-neozhidannym-hitom-na-expo-2025
logo
Почему павильон Туркменистана стал неожиданным хитом на Expo 2025
Новости Центральной Азии и мира

20.05.2025

Почему павильон Туркменистана стал неожиданным хитом на Expo 2025

На Expo 2025 в Осаке десятки национальных павильонов борются за внимание. Но один из Центральной Азии — павильон Туркменистана — неожиданно оказался в центре внимания, удивив многих посетителей.

Павильон Туркменистана, спроектированный и построенный ХО Belli, стал одним из самых обсуждаемых объектов на выставке. От реакций японских посетителей в социальных сетях до упоминаний в местных медиа — это трехэтажное здание стабильно вызывает интерес и, порой, искреннее удивление.


Павильон, как из вымышленного мира

Туркменистан

Главное, что выделяет павильон — это не масштаб и не технологии, а атмосфера. Посетители описывают его как «дворец», «что-то нереальное», «будто сцена из фильма». Пространство сочетает традиционный орнамент с современными архитектурными решениями.

Форма павильона вдохновлена гюляка — традиционным туркменским ожерельем. Овальное основание и треугольная крыша символизируют непрерывность, гармонию и движение — темы, которые прослеживаются и в визуальных материалах внутри павильона.


Центральноазиатская концепция, реализованная с японской точностью

Павильон

По информации, предоставленной проектной группой, павильон разработан туркменской строительной и архитектурной компанией Belli. Для реализации проекта в Японии компания открыла филиал в этой стране, получила местные лицензии на строительство и сотрудничала с японскими архитектурными и инженерными бюро.

В результате был построен трехэтажный стальной павильон, соответствующий японским сейсмическим стандартам.


Павильон, о котором пишут все

Выставка

Первые публикации о павильоне начали появляться в японском сегменте X (ранее Twitter) уже в апреле. Один пользователь написал:
« С павильоном Туркменистана что-то невероятное. Казалось, это вымысел» — @neko_nekomajin

Другой отметил:
«Павильон Туркменистана был в тренде, и даже вечером там стояла приличная очередь» — @mamimumemomima

Очереди к павильону фиксируются даже в будние дни. Несколько японских блогов и архитектурных порталов включили его в списки «неожиданных фаворитов» выставки.

Павильон также заметили международные авторы. Американский блогер R Dub, специализирующийся на малоизвестных направлениях, назвал его «миражом в пустыне с характером» и одним из самых запоминающихся экспо-опытов.


Признание в японских СМИ

Инновации

Павильон Туркменистана стал заметным не только в социальных сетях — его отметили и в японских новостях. В недавнем репортаже телеканала ABC Television — Asahi Broadcasting Corporation, был проведен опрос среди 100 посетителей Expo: какой национальный павильон им понравился больше всего.

Туркменистан занял третье место, уступив только Франции и Кувейту — и опередив США и Австралию.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#expo #строительство #выставка #pr #туркменистан
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Almaty Geek Games Expo 2024 — многожанровый фестиваль поп-культуры и игр
Almaty Geek Games Expo 2024 — многожанровый фестиваль поп-культуры и игр
Жавохир Синдаров вышел в полуфинал турнира по шахматам Фишера, победив пятикратного чемпиона США
Жавохир Синдаров вышел в полуфинал турнира по шахматам Фишера, победив пятикратного чемпиона США
Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week в Ташкенте
Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week в Ташкенте
Битрикс24 представил Коллабы, AI-аналитику и другие новинки для эффективной работы команд
Битрикс24 представил Коллабы, AI-аналитику и другие новинки для эффективной работы команд
Зеленые горизонты Казахстана: каким будет устойчивое развитие нашей страны
Зеленые горизонты Казахстана: каким будет устойчивое развитие нашей страны