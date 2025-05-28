Почему павильон Туркменистана стал неожиданным хитом на Expo 2025

На Expo 2025 в Осаке десятки национальных павильонов борются за внимание. Но один из Центральной Азии — павильон Туркменистана — неожиданно оказался в центре внимания, удивив многих посетителей.
Павильон Туркменистана, спроектированный и построенный ХО Belli, стал одним из самых обсуждаемых объектов на выставке. От реакций японских посетителей в социальных сетях до упоминаний в местных медиа — это трехэтажное здание стабильно вызывает интерес и, порой, искреннее удивление.
Павильон, как из вымышленного мира
Главное, что выделяет павильон — это не масштаб и не технологии, а атмосфера. Посетители описывают его как «дворец», «что-то нереальное», «будто сцена из фильма». Пространство сочетает традиционный орнамент с современными архитектурными решениями.
Форма павильона вдохновлена гюляка — традиционным туркменским ожерельем. Овальное основание и треугольная крыша символизируют непрерывность, гармонию и движение — темы, которые прослеживаются и в визуальных материалах внутри павильона.
Центральноазиатская концепция, реализованная с японской точностью
По информации, предоставленной проектной группой, павильон разработан туркменской строительной и архитектурной компанией Belli. Для реализации проекта в Японии компания открыла филиал в этой стране, получила местные лицензии на строительство и сотрудничала с японскими архитектурными и инженерными бюро.
В результате был построен трехэтажный стальной павильон, соответствующий японским сейсмическим стандартам.
Павильон, о котором пишут все
Первые публикации о павильоне начали появляться в японском сегменте X (ранее Twitter) уже в апреле. Один пользователь написал:
« С павильоном Туркменистана что-то невероятное. Казалось, это вымысел» — @neko_nekomajin
Другой отметил:
«Павильон Туркменистана был в тренде, и даже вечером там стояла приличная очередь» — @mamimumemomima
Очереди к павильону фиксируются даже в будние дни. Несколько японских блогов и архитектурных порталов включили его в списки «неожиданных фаворитов» выставки.
Павильон также заметили международные авторы. Американский блогер R Dub, специализирующийся на малоизвестных направлениях, назвал его «миражом в пустыне с характером» и одним из самых запоминающихся экспо-опытов.
Признание в японских СМИ
Павильон Туркменистана стал заметным не только в социальных сетях — его отметили и в японских новостях. В недавнем репортаже телеканала ABC Television — Asahi Broadcasting Corporation, был проведен опрос среди 100 посетителей Expo: какой национальный павильон им понравился больше всего.
Туркменистан занял третье место, уступив только Франции и Кувейту — и опередив США и Австралию.