Почему павильон Туркменистана стал неожиданным хитом на Expo 2025

На Expo 2025 в Осаке десятки национальных павильонов борются за внимание. Но один из Центральной Азии — павильон Туркменистана — неожиданно оказался в центре внимания, удивив многих посетителей.

Павильон Туркменистана, спроектированный и построенный ХО Belli, стал одним из самых обсуждаемых объектов на выставке. От реакций японских посетителей в социальных сетях до упоминаний в местных медиа — это трехэтажное здание стабильно вызывает интерес и, порой, искреннее удивление.





Павильон, как из вымышленного мира





Главное, что выделяет павильон — это не масштаб и не технологии, а атмосфера. Посетители описывают его как «дворец», «что-то нереальное», «будто сцена из фильма». Пространство сочетает традиционный орнамент с современными архитектурными решениями.

Форма павильона вдохновлена гюляка — традиционным туркменским ожерельем. Овальное основание и треугольная крыша символизируют непрерывность, гармонию и движение — темы, которые прослеживаются и в визуальных материалах внутри павильона.





Центральноазиатская концепция, реализованная с японской точностью





По информации, предоставленной проектной группой, павильон разработан туркменской строительной и архитектурной компанией Belli. Для реализации проекта в Японии компания открыла филиал в этой стране, получила местные лицензии на строительство и сотрудничала с японскими архитектурными и инженерными бюро.

В результате был построен трехэтажный стальной павильон, соответствующий японским сейсмическим стандартам.





Павильон, о котором пишут все





Первые публикации о павильоне начали появляться в японском сегменте X (ранее Twitter) уже в апреле. Один пользователь написал:

« С павильоном Туркменистана что-то невероятное. Казалось, это вымысел» — @neko_nekomajin

Другой отметил:

«Павильон Туркменистана был в тренде, и даже вечером там стояла приличная очередь» — @mamimumemomima

Очереди к павильону фиксируются даже в будние дни. Несколько японских блогов и архитектурных порталов включили его в списки «неожиданных фаворитов» выставки.

Павильон также заметили международные авторы. Американский блогер R Dub, специализирующийся на малоизвестных направлениях, назвал его «миражом в пустыне с характером» и одним из самых запоминающихся экспо-опытов.





Признание в японских СМИ





Павильон Туркменистана стал заметным не только в социальных сетях — его отметили и в японских новостях. В недавнем репортаже телеканала ABC Television — Asahi Broadcasting Corporation, был проведен опрос среди 100 посетителей Expo: какой национальный павильон им понравился больше всего.

Туркменистан занял третье место, уступив только Франции и Кувейту — и опередив США и Австралию.





