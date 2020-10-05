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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 интервью с успешными женщинами о том, как быть бизнесвумен и иметь семью
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Вчера в 13:50

7 интервью с успешными женщинами о том, как быть бизнесвумен и иметь семью

Гаухар Каппарова, город — Алматы, соучредитель и СЕО компании G&G, @gg_almaty,
@gg_nursultan


гаухар каппарова.jpg


Я бизнесвумен, мама, дочь, сестра и друг.

Главное качество, которое определяет меня в жизни и в бизнесе — это эмпатия. Стараюсь понимать, что чувствует и думает другой человек, ставить себя на его место.

Подробнее здесь.

Анна Яковлева, город — Алматы, совладелица и генеральный директор Actual Optic, основатель Optical Academy и центра профилактики и восстановления зрения Pro-Vision, @anna_v_yakovleva


Анна яковлева.jpeg


Я мама. Бизнес сильно наполняет мою жизнь, но для любой женщины главная роль — это роль мамы. У меня двое дочерей, три родные сестры и замечательные родители. Достижения целей и успехи близких людей делают меня счастливее. Я переживаю и всегда внимательна к сестрам и детям.

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Алия Аубакирова, 45 лет, город — Нур-Султан, руководитель киностудии RedMark, facebook

Алия Аубакирова.jpg


Я стараюсь совмещать семью и творчество, работу. У меня есть супруг и две дочери: старшая — студентка третьего курса, обучается в Праге, младшей 13 лет, она еще школьница.

В январе этого года мы проводили фестиваль короткометражных фильмов «Отау 2020». Первый фестиваль состоялся в 2018 году, его проводила искусствовед Айгуль Ибраева совместно с университетом «Шабыт». Когда мы начали организовывать этот фестиваль, было много вопросов: зачем нам это нужно, зачем вкладываться деньгами и временем, что это нам даст.

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Айнура Умаева, 38 лет, город — Алматы, генеральный директор ТОО «Тайный Советник», facebook


Айнура Умаева.jpg


Я специалист по коммуникациям, предприниматель, владелец и директор агентства «Тайный советник». Это то, чем я занимаюсь последние 15 лет. На протяжении пяти лет мы с партнером организовываем самый крупный в Центральной Азии фестиваль «Вкусная Алма-Ата». В этом году его не было по понятным причинам, но это также знаковый проект.

Важная часть моей жизни — семья: муж, дети, родные. То, кем я являюсь для них, тоже определяет меня как человека.

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Сабина Хамраева, город — Душанбе, предприниматель, основатель бренда @_pari_collection

Сабина хамраева.jpg

Оптимистка. Отношусь ко всем делам с энтузиазмом. И поэтому все проекты, которые создаю, получаются легко. Мне кажется, я хороший человек. Одно из главных качеств — целеустремленность. Для меня важно ставить цели, задачи и достигать их, несмотря ни на что. Если что-то захочу, то не успокоюсь, пока не добьюсь результата. Даже если это провальное дело, я понимаю, что сделала все, что могла, и только потом иду дальше.

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Аниса Хасанова, 34 года, город — Ташкент, предприниматель, @roseinisa


Аниса Хасанова.jpg


По жизни я оптимизатор, дарующий энергию человек. Всегда ищу возможности привнести новое, улучшить процессы и облегчить жизнь.

Я меняла род деятельности несколько раз в жизни. Мы все больше будем понимать, что одного образования, одной работы, одних навыков недостаточно. И в течение жизни мы будем менять сферу деятельности несколько раз. Это нормально.​

Для меня важна семья, работа и я сама. Самая глобальная ценность — созидать и приносить пользу.

Подробнее здесь.

Фирия Галиева, родной город — Самара, основатель компании, бизнесмен, @firiya_galiyeva

фирия галиева.jpg


Я амбициозный и энергичный человек. Поэтому не скромничаю в мечтах и целях. Я родилась в селе, но с восьми лет мечтала объехать весь мир. В мои почти 50 лет я достигаю этого.

У меня хороший муж, мы создаем друг друга и нашу семью. Он позволяет мне реализовывать себя. Дети также не останавливают, а способствуют достижению целей. Мама и сестры радуются, когда я исполняю свои мечты. И великолепная команда, которую я ращу на своем примере.

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#казахстан #алматы #семья #воспитание #воспитаниедетей
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