7 бизнесменов из Казахстана, чья деятельность меняет страну к лучшему

Еркин Татишев











Еркин Татишев входит в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов в Казахстане.



В 2002 году Еркин Татишев создал промышленно-инвестиционный холдинг Kusto Group. Философия Kusto — командный дух, партнерство, открытость, реинвестирование и самосовершенствование. В компании горизонтальная структура управления. Стратегически группа нацелена на развитие стартапов и трансформацию кризисных бизнесов, которым предоставляются лучшие практики, опыт и команда.

В 2017 году Еркин Татишев открыл в Алматы High Tech Academy — школу, основанную на принципах проектного обучения. Учебное заведение больше похоже на строительную площадку, где тестируются теории и жизненные ситуации. Дети учатся критически мыслить, анализировать и нести ответственность за решения.

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Александр Гарбер









Александр Гарбер — основатель крупнейшей в Казахстане торгово-розничной сети Magnum Cash&Carry. В начале 2020 года бизнесмен вышел из состава акционеров ТОО Magnum Cash&Carry. Также он контролирующий владелец дистрибьюторского ТОО «Прима Дистрибьюшн», работающего в Казахстане и Кыргызстане. Ему также принадлежит доля в ТОО Tea House — казахстанско-индийской компании по производству чая. Входит в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана.

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Питер Фостер









Питер Фостер — президент авиакомпании Air Astana родился 16 июля 1960 года в Англии.



За время руководства Питером Фостером Air Astana выросла из локального перевозчика в лидеры Центрально-Азиатского региона и Индии по версии Skytrax. Air Astana несколько раз становилась обладателем рейтинга «4 звезды» как «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии», а также удостаивалась премии за «Лучшее бортовое обслуживание в Центральной Азии и Индии». Казахстанская авиакомпания — единственная среди авиакомпаний СНГ и Восточной Европы, удостоенная такого рейтинга.

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Александр Белович









Александр Белович вместе с сыном Павлом владеют строительной корпорацией BAZIS-A. Также семья владеет долями в Bazis International Inc, зарегистрированной в Торонто, Канада. Корпорация управляет такими зданиями, как БЦ «Нурлы Тау», БЦ «Легур» в Алматы, БЦ Q, БЦ Q-2, БЦ «На Водно-зеленом бульваре», БЦ Millenium в Нур-Султане. Александр входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.



BAZIS-A приучил казахстанцев к качественному жилью. Компания не занималась строительством жилья эконом-класса, за исключением периода 92-94-х годов. Политика компании с 90-х годов определяла создание такого продукта на рынке жилья, которого не было в Казахстане до этого никогда. Стремлением корпорации было и остается строительство наиболее комфортных и высококачественных объектов.

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Умут Шаяхметова









Умут Болатхановна имеет 19-летний опыт работы в банковском секторе, из них 12 лет работает в Народном банке.



С июня 2015 года Умут Шаяхметова руководит Советом деловых женщин города Алматы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Всячески поддерживает женщин, инициирует программы по поддержке женского предпринимательства. В 2019 году Народный банк объявил о кредитовании бизнес-леди и выдал первый миллиард тенге под 5% годовых. Эта программа, после того как ее объявили, разошлась в течение первых двух месяцев. После этого поступило много просьб продолжить такое кредитование, и банк выдал еще один транш.

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Ерлик Балфанбаев









Ерлик Балфанбаев — основатель и президент Alina Group, многоотраслевого холдинга. Также входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.



В 2010 году Балфанбаев купил бывший пионерлагерь в Талгарском районе в абсолютно непригодном для эксплуатации состоянии и построил горнолыжный курорт Oi-Qaragai Lesnaya Skazka и самый большой в Казахстане горнолыжный парк.

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Сержан Жумашов











Сержан Жумашов — мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners. В партнерстве с Кайратом Боранбаевым владеет долями в ТРЦ Esentai Mall, БЦ Esentai Tower. Также ему принадлежат доли в отелях «Ренессанс Атырау» и «Ренессанс Актау», курортном отеле Six Senses Kaplankaya на побережье Эгейского моря в Турции, в сети пекарен и ресторанов French Bakery. Соучредитель школ Haileybury Almaty и Haileybury Astana, сооснователь Образовательного фонда Алакольского района Алматинской области. Участник образовательного проекта IQanat.



Входит в список топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.

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