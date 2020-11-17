Кто есть кто: Александр Гарбер — основатель торгово-розничной сети Magnum Cash&Carry в Казахстане

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Александре Гарбере, казахстанском предпринимателе, который основал крупнейшую в Казахстане торгово-розничную сеть Magnum Cash&Carry.

О карьере





Александр Гарбер — основатель крупнейшей в Казахстане торгово-розничной сети Magnum Cash&Carry. В начале 2020 года бизнесмен вышел из состава акционеров ТОО Magnum Cash&Carry. Также он контролирующий владелец дистрибьюторского ТОО «Прима Дистрибьюшн», работающего в Казахстане и Кыргызстане. Ему также принадлежит доля в ТОО Tea House — казахстанско-индийской компании по производству чая. Входит в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана.

Александр Гарбер родился 16 мая 1962 года в городе Талдыкорган. Получил образование в Алматинском институте народного хозяйства по специальности «экономика».

Первым местом работы в 1985 году стала должность экономиста в Министерстве внутренних дел Казахской АССР, где Александр занимался контролем экспорта сельхозоборудования в управлении по исправительным работам. С 1987 по 1991 год руководил проектом в коммерческом департаменте газеты «Караван».

В 1991 году одним из первых начал работать в качестве брокера. Параллельно в этом же году основал компанию «Астана-Фуд», развивая дистрибуцию и складскую логистику. В 1993 году компания «Астана-Фуд» была переименована в «Прима Дистрибьюшн». С 1993 года и по настоящее время один из ее акционеров.

С 1995 года по настоящее время один из акционеров казахстанско-индийской совместной компании Tea House. С 1996 по 2017 год — генеральный директор и один из акционеров компании ТОО «Магнум».

Источник: forbes.kz

Что изменил





Построил в Казахстане крупнейшую торгово-розничную сеть, первый магазин которой был открыт 14 сентября 2007 года. Основная деятельность компании — реализация товаров широкого потребления. За десять лет работы в Magnum Cash&Carry Александр постоянно поддерживал отечественных производителей, «Магнум» в числе первых реализовал акцию «Сделано в Казахстане».

Александр Гарбер также развивает местное производство за счет компании Tea House, которая занимается фасовкой чая и выпуском продукции под марками «Ассам», «Симба», «Наурыз», «Индира», «Тенгри».

Источник: kursiv.kz

Цитаты

«Кто не работает, тот не ошибается»





«Вы посмотрите на Южную Корею. Там человек с детства борется за место под солнцем. Селекция начинается с детского сада и преследует их всю жизнь. Конечно, это тяжело, так как человек все время в стрессе. Это гонка с большой дистанцией по имени жизнь, когда ты должен всем и всегда доказывать, что ты лучший, когда ты претендуешь на ту или иную позицию. В Казахстане этого абсолютно нет, у нас как бы полная противоположность Южной Корее»

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