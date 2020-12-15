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Кто есть кто: Умут Шаяхметова
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Сегодня в 17:49

Кто есть кто: Умут Шаяхметова

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Умут Шаяхметовой, председателе правления АО «Народный банк Казахстана».


О карьере


Умут Болатхановна родилась 19 марта 1969 года в городе Алматы.

Имеет 19-летний опыт работы в банковском секторе, из них 12 лет работает в Народном банке.

В 1993 году окончила Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы с присвоением квалификации «бакалавр экономических наук». В 1996 году окончила Rutgers University, США, Нью-Джерси, с присвоением степени МВА.

Начала трудовую деятельность в банковском секторе в 1997 году с позиции специалиста структурного финансирования в ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстан».

В 2001 году вошла в состав Экспертного совета Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

22 января 2009 года назначена на должность председателя правления АО «Народный банк Казахстана». А 7 мая 2009 года вошла в состав Совета директоров АО «Народный банк Казахстана».

В ноябре 2012 года избрана членом Международного совета UnionPay International. А с июня 2016 года председатель Регионального совета UnionPay International в регионе Восточной Европы, Центральной Азии, России и Кавказа.

В 2016 году победила в номинации «Банкир года в Восточной Европе» по версии международного издания International Banker.

В сентябре 2018 года вошла в состав совета директоров АО Altyn Bank.


Источник: wikipedia.org, forbes.kz, kursiv.kz


Что изменила


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Умут Шаяхметова с июня 2015 года руководит Советом деловых женщин города Алматы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Всячески поддерживает женщин, инициирует программы по поддержке женского предпринимательства. В 2019 году Народный банк объявил о кредитовании бизнес-леди и выдал первый миллиард тенге под 5% годовых. Эта программа, после того как ее объявили, разошлась в течение первых двух месяцев. После этого поступило много просьб продолжить такое кредитование, и банк выдал еще один транш.

С мая 2011 года по настоящее время руководит Федерацией гимнастики Республики Казахстан, является членом Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Казахстана. Также член наблюдательного совета КазНУ им. аль-Фараби, член Попечительского совета Назарбаев Университета.


Источник: smebanking.news


Цитаты


«20 процентов по правилу Парето для меня — это идеи, креатив и творчество»


«И еще очень важно в работе не сломаться, не поддаться каким-то искушениям и соблазнам, причем соблазны в банковском деле — большие. К сожалению, не каждый может устоять»


«Настоящее удовлетворение получаешь, когда совпадают и результаты, и полномочия, и ответственность. И еще когда ты видишь уважение клиентов, коллег, конкурентов. Надо любить свою работу, если не любишь — меняй. В тот момент, когда тебя тошнит от офиса — это значит, надо что-то менять»


«Возможно, наше поколение просто не понимает, что могут быть долго спокойные времена. Возможно, для нас это является той силой, которая нас мотивирует, ведь мы все время живем в состоянии напряжения, даже во время бурного роста»

hipo.kz

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