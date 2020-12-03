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Кто есть кто: Александр Белович — основатель корпорации BAZIS-A
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Сегодня в 21:50

Кто есть кто: Александр Белович — основатель корпорации BAZIS-A

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Александре Беловиче, казахстанском предпринимателе, почетном строителе Казахстана, который основал корпорацию BAZIS-A.


О карьере


Александр Белович — основатель корпорации BAZIS-A, казахстанский предприниматель, председатель совета директоров компании BAZIS, председатель Комитета строительства и ЖКХ НПП «Атамекен», председатель совета директоров Национальной ассоциации строительной отрасли Казахстана, почетный строитель Казахстана и вице-президент Федерации плавания РК.

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Сейчас он вместе с сыном Павлом владеют строительной корпорацией. Также семья владеет долями в Bazis International Inc, зарегистрированной в Торонто, Канада. Корпорация управляет такими зданиями, как БЦ «Нурлы Тау», БЦ «Легур» в Алматы, БЦ Q, БЦ Q-2, БЦ «На Водно-зеленом бульваре», БЦ Millenium в Нур-Султане. Александр входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.

BAZIS-A имеет международный опыт строительства и возводит свои объекты не только в Казахстане, но и за рубежом — в Узбекистане, России и Канаде.

Александр Якубович Белович родился 19 августа 1955 года в городе Фрунзе Киргизкой ССР. Окончил Алма-Атинский строительный техникум по специальности «техник-строитель» и Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

С 1976 по 1991 годы работал на разных должностях в управлениях Алматинского домостроительного комбината: монтажник СЖБК 4-го разряда, мастер СМУ-2, прораб СМУ-2, старший прораб СМУ-2, главный инженер СМУ-2, начальник СМУ-3.

В 1991 году основал малое предприятие «БАЗИС», а в 1993 году стал президентом строительной компании «Базис». С 1995 года — президент ТОО «Корпорация Базис-А», с 1998 по 2007 годы — президент ТОО «Холдинговая компания Базис», в период с 2007 по 2009 годы занимает пост советника по строительству в ТОО «Корпорация Базис-А». С 2009 года по настоящее время — председатель совета директоров ТОО «Строительная компания Базис» с совмещением должности советника. С 2015 года Александр Белович занимает пост председателя совета директоров ТОО «Холдинговой компании BAZIS».


Что изменил


За 29 лет деятельности BAZIS-A возведено больше 15,5 миллиона квадратных метров жилых и административных зданий, более сотни объектов социального и инфраструктурного назначения, километры автомобильных и железных дорог.

BAZIS-A приучил казахстанцев к качественному жилью. Компания не занималась строительством жилья эконом-класса, за исключением периода 92-94-х годов. Политика компании с 90-х годов определяла создание такого продукта на рынке жилья, которого не было в Казахстане до этого никогда. Стремлением корпорации было и остается строительство наиболее комфортных и высококачественных объектов.

В 1998 BAZIS-A стал генеральным подрядчиком строительства здания Министерства финансов. Это было первым здание такого уровня и класса в новой столице, которое начали строить с нуля — до этого все сидели в старых, реконструированных.


Источник: cyclowiki.org, kapital.kz


Цитаты


«Астана подняла не только нас, она подняла очень многих, и не только строителей. Потому что это гигантский инвестиционный проект»


«Любой бизнес — это риск. Всегда казалось, что зерновой бизнес — это сказка, конфетка такая. Бизнес — это такая штука, что ты всегда должен быть готов к удару сбоку. У нас в эти четверть века разный бизнес был, и мы много потеряли. Но если ты не терял, то не понимаешь ничего. Без потерь не бывает побед. К сожалению»

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#бизнес #строительнаякомпания #bazisa #александрбелович
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