6 советов от успешных руководителей и предпринимателей, чтобы найти свой путь

Как добиться успеха в жизни
Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway, миллиардер
Четыре совета 20-летним, которые помогут им в жизни:
― найдите работу, которой вы будете восхищаться каждый день
― научитесь общаться
― учитесь по книгам и больше читайте
― не измеряйте успех деньгами или славой.
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Как грамотно строить свою карьеру
Барбара Френкель, вице-президент региона Европа компании Porsche
Какие качества нужны для построения успешной карьеры в большой компании:
― пробуйте себя в разных дисциплинах
― важно умение быстро адаптироваться
― встаньте на сторону клиента
― ищите баланс между новым опытом и определенным уровнем стабильности
― не бойтесь неудач
― развитие всегда вне зоны комфорта.
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Как выбрать идею для бизнеса
Марк Рэндольф, сооснователь и первый гендиректор Netflix
Я твердо убежден, что хороших идей не существует. Любая идея — это плохая идея. Ни одна идея не сработает так, как вы ожидаете, когда она столкнется с реальностью. Поэтому надо перестать думать о вещах и просто начать их делать. Только так можно понять, хорошая это идея или плохая.
Люди, которые долгое время держат идею в голове, совершают ужасную ошибку. Секрет успеха в том, чтобы как можно быстрее остановиться на одной из плохих идей и опробовать ее.
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Как вести бизнес
Джек Ма, предприниматель, основатель Alibaba Group
Список советов от предпринимателя:
― будьте оптимистом, перестаньте жаловаться, окружайте себя оптимистично настроенными людьми
― найдите тех, кто в вас верит
― будьте готовы трудиться долго и тяжело
― растите топ-менеджеров самостоятельно
― ошибайтесь и учитесь на чужих ошибках
― делайте все возможное и невозможное, чтобы начать бизнес.
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Как правильно работать с командой
Мелоди Вайлдинг, карьерный коуч
Влияние — это когда вы подаете пример и вдохновляете других ему следовать. Вот несколько ключевых навыков, которые вам помогут:
― поддерживайте прозрачность во всем
― поддерживайте преданность коллективу
― подавайте пример
― остерегайтесь трясины перфекционизма.
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Как стартапу стать мировой компанией
Джефф Безос, предприниматель, основатель Amazon
Как Джефф Безос превратил обычный книжный онлайн-магазин в крупнейшего интернет-ритейлера планеты? В основе всего — три простых принципа:
— ставить клиентов превыше всего
— воспринимать каждый день как первый
— смотреть на бизнес как на марафон, а не спринт.
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