6 советов от успешных руководителей и предпринимателей, чтобы найти свой путь

Как добиться успеха в жизни





Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway, миллиардер





Четыре совета 20-летним, которые помогут им в жизни:

― найдите работу, которой вы будете восхищаться каждый день

― научитесь общаться

― учитесь по книгам и больше читайте

― не измеряйте успех деньгами или славой.

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Как грамотно строить свою карьеру





Барбара Френкель, вице-президент региона Европа компании Porsche





Какие качества нужны для построения успешной карьеры в большой компании:

― пробуйте себя в разных дисциплинах

― важно умение быстро адаптироваться

― встаньте на сторону клиента

― ищите баланс между новым опытом и определенным уровнем стабильности

― не бойтесь неудач

― развитие всегда вне зоны комфорта.

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Как выбрать идею для бизнеса





Марк Рэндольф, сооснователь и первый гендиректор Netflix





Я твердо убежден, что хороших идей не существует. Любая идея — это плохая идея. Ни одна идея не сработает так, как вы ожидаете, когда она столкнется с реальностью. Поэтому надо перестать думать о вещах и просто начать их делать. Только так можно понять, хорошая это идея или плохая.

Люди, которые долгое время держат идею в голове, совершают ужасную ошибку. Секрет успеха в том, чтобы как можно быстрее остановиться на одной из плохих идей и опробовать ее.

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Как вести бизнес





Джек Ма, предприниматель, основатель Alibaba Group





Список советов от предпринимателя:

― будьте оптимистом, перестаньте жаловаться, окружайте себя оптимистично настроенными людьми

― найдите тех, кто в вас верит

― будьте готовы трудиться долго и тяжело

― растите топ-менеджеров самостоятельно

― ошибайтесь и учитесь на чужих ошибках

― делайте все возможное и невозможное, чтобы начать бизнес.

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Как правильно работать с командой





Мелоди Вайлдинг, карьерный коуч





Влияние — это когда вы подаете пример и вдохновляете других ему следовать. Вот несколько ключевых навыков, которые вам помогут:

― поддерживайте прозрачность во всем

― поддерживайте преданность коллективу

― подавайте пример

― остерегайтесь трясины перфекционизма.

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Как стартапу стать мировой компанией





Джефф Безос, предприниматель, основатель Amazon





Как Джефф Безос превратил обычный книжный онлайн-магазин в крупнейшего интернет-ритейлера планеты? В основе всего — три простых принципа:

— ставить клиентов превыше всего

— воспринимать каждый день как первый

— смотреть на бизнес как на марафон, а не спринт.

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