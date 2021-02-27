Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/8da/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/8da0f89196fa47b624f11d054f631bbf.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
6-sovetov-ot-uspeshnyh-rukovoditeley-i-predprinimateley-chtoby-nayti-svoy-put
6 советов от успешных руководителей и предпринимателей, чтобы найти свой путь
20
/
/

27.02.2020

6 советов от успешных руководителей и предпринимателей, чтобы найти свой путь

Как добиться успеха в жизни


Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway, миллиардер

warren buffett

Четыре совета 20-летним, которые помогут им в жизни:

― найдите работу, которой вы будете восхищаться каждый день

― научитесь общаться

― учитесь по книгам и больше читайте

― не измеряйте успех деньгами или славой.

Подробнее здесь.

Как грамотно строить свою карьеру


Барбара Френкель, вице-президент региона Европа компании Porsche

barbara_frenkel

Какие качества нужны для построения успешной карьеры в большой компании:

― пробуйте себя в разных дисциплинах

― важно умение быстро адаптироваться

― встаньте на сторону клиента

― ищите баланс между новым опытом и определенным уровнем стабильности

― не бойтесь неудач

― развитие всегда вне зоны комфорта.

Подробнее здесь.

Как выбрать идею для бизнеса


Марк Рэндольф, сооснователь и первый гендиректор Netflix

Marc_Randolph_(34037128381).jpg

Я твердо убежден, что хороших идей не существует. Любая идея — это плохая идея. Ни одна идея не сработает так, как вы ожидаете, когда она столкнется с реальностью. Поэтому надо перестать думать о вещах и просто начать их делать. Только так можно понять, хорошая это идея или плохая.

Люди, которые долгое время держат идею в голове, совершают ужасную ошибку. Секрет успеха в том, чтобы как можно быстрее остановиться на одной из плохих идей и опробовать ее.

Подробнее здесь.

Как вести бизнес


Джек Ма, предприниматель, основатель Alibaba Group

DCzWhG_XUAEPNy7.jpg

Список советов от предпринимателя:

― будьте оптимистом, перестаньте жаловаться, окружайте себя оптимистично настроенными людьми

― найдите тех, кто в вас верит

― будьте готовы трудиться долго и тяжело

― растите топ-менеджеров самостоятельно

― ошибайтесь и учитесь на чужих ошибках

― делайте все возможное и невозможное, чтобы начать бизнес.

Подробнее здесь.

Как правильно работать с командой


Мелоди Вайлдинг, карьерный коуч

melodywilding

Влияние — это когда вы подаете пример и вдохновляете других ему следовать. Вот несколько ключевых навыков, которые вам помогут:

― поддерживайте прозрачность во всем

― поддерживайте преданность коллективу

― подавайте пример

― остерегайтесь трясины перфекционизма.

Подробнее здесь.

Как стартапу стать мировой компанией


Джефф Безос, предприниматель, основатель Amazon

джефф безос

Как Джефф Безос превратил обычный книжный онлайн-магазин в крупнейшего интернет-ритейлера планеты? В основе всего — три простых принципа:

— ставить клиентов превыше всего

— воспринимать каждый день как первый

— смотреть на бизнес как на марафон, а не спринт.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #советы #предприниматели #карьера #успех
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Хореканский прогноз. Что будет дальше
1234
Адилет Ауганбаев о том, как проводить крупнейшие форумы в Казахстане
2911
Как изменилось поведение потребителей в Казахстане при посещении ресторанов и кафе
2222