Как правильно работать с командой: 4 навыка успешных лидеров

Карьерный коуч Мелоди Вайлдинг объясняет, как помочь команде добиться большего, не прибегая к принуждению и манипуляциям, особенно если сами вы — достигатор. Перевод статьи опубликовала редакция Forbes Woman.





Влияние — это когда вы подаете пример и вдохновляете других ему следовать. Ключевое слово здесь ― вдохновение. Влиять нужно без давления и без прямых указаний. Но и не манипулируя. Влияние сродни дару убеждения в самой чистой его форме. Сюда относится и то, как вы преподносите себя, и то, что чувствуют люди, следуя за вами. Как же вести свою команду к цели, поддерживать энтузиазм коллег и помогать им в выполнении поставленных задач?

Если вы из числа тех, кого я называю чувствительными достигаторами, должно быть, у вас уже есть инструменты, которых у менее чутких лидеров может и не быть. Члены вашей команды понимают, что их ценности важны для вас, как ваши собственные, — ведь вы умеете их считывать и проецировать этот опыт на себя. Преимущество дает вам и развитая эмпатия: вы знаете, что важно для команды. Все это создает пространство согласованности, взаимопонимания и доверия. С подобным фундаментом вы будете с легкостью вдохновлять других на большие свершения и станете еще более успешным лидером. Вот несколько ключевых навыков, которые вам помогут.









Поддерживайте прозрачность во всем





Чтобы стать более влиятельным руководителем, необходимо оставаться открытым и честным человеком. Особенно важно дать остальным возможность озвучивать вопросы и сомнения и отвечать на них с максимальной ясностью.

Легко быть честным, когда новости хорошие, но оставаться на 100% честным, когда дела не очень, иногда бывает весьма трудно. Самые грамотные лидеры сохраняют прозрачность в общении абсолютно во всех случаях. Если вам задают вопрос, на который вы пока не готовы дать ответ, просто скажите: «Прежде чем я отвечу, мне нужно удостовериться, что вся имеющаяся у меня информация верна. Дайте мне все перепроверить, и в конце дня мы снова поговорим». Обязательно дайте обратную связь сразу же, как разберетесь в ситуации.

Отвечайте в положительном ключе и с открытым сердцем, ― и вы получите команду, разделяющую ваши устремления. А если возникнут проблемы, ваше умение проявлять эмпатию станет для всех путеводной звездой.





Поддерживайте преданность коллективу





Для успешного лидерства жизненно важно внушить команде чувство сопричастности. К этому можно прийти, мотивируя сотрудников и делая их профессиональную жизнь ярче. Узнавайте, чего они добились, и открыто говорите об их достижениях.

Не забывайте, что ваш собственный успех заключается еще и в качествах людей, которым вы помогаете развиваться в компании. Если кто-то в вашем коллективе делает сверх ожидаемого, выражайте свою благодарность. Ваша гордость за успехи команды не только мотивирует работников, но и способствует тому, что в вас они признают настоящего лидера.













Подавайте пример





Целеустремленности чувствительным достигаторам не занимать. Показывайте другим пример своей уверенностью и сосредоточенностью на результате. Лидер, сомневающийся в себе и переживающий из-за неудач, задает неверный тон и может спровоцировать в команде хаос.

Когда появляется проблема, сохраняйте непреклонность и положительный настрой. Это крайне важно, хоть и нелегко, ― особенно если на кону ваша репутация.

Если поддержание или восстановление позитивной атмосферы дается вам с трудом, вспомните, что вы в состоянии изменить образ мышления. Отношение к ситуации — это ваш выбор, которым станут руководствоваться и сотрудники. Когда препятствия превращаются в невероятные возможности, это вселяет в коллектив уверенность и вдохновляет на движение вперед.





Остерегайтесь трясины перфекционизма





Чувствительные достигаторы зачастую еще и перфекционисты. Конечно, щепетильность к деталям и стремление продолжать, пока не будет «идеально», во многом являются залогом вашего успеха. Тем не менее порой случается так, что ваша тяга к «правильности» порождает лишь тревогу. Как говорит писательница Брене Браун: «Перфекционизм разрушителен хотя бы потому, что ничего идеального не существует. Перфекционизм — это недостижимая цель».

Ожидая совершенства от собственной команды, вы тем самым вредите боевому духу своего коллектива. Чтобы избежать провала, сконцентрируйтесь на том, что действительно работает и что можно взять под контроль. В этом случае итог с большей долей вероятности окажется предсказуемым.





Способность влиять на остальных ― одно из обязательных качеств для лидера. Если осваивать это дело неспешно, с умом и не забывая о профессиональной этике, вы добьетесь успеха — как для себя, так и для компании вообще. Когда речь заходит о влиянии на окружающих, у чувствительных достигаторов есть неоспоримое преимущество. Они выделяются из толпы своим высоким эмоциональным интеллектом, энтузиазмом и рвением. Благодаря таким людям остальные объединяются ради общей цели и получают стимул к тому, чтобы делать свою работу как можно лучше.