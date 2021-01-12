Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-pravil-no-rabotat-s-komandoy-4-navyka-uspeshnyh-liderov
Как правильно работать с командой: 4 навыка успешных лидеров
582
/
/

10.01.2021

Как правильно работать с командой: 4 навыка успешных лидеров

Карьерный коуч Мелоди Вайлдинг объясняет, как помочь команде добиться большего, не прибегая к принуждению и манипуляциям, особенно если сами вы — достигатор. Перевод статьи опубликовала редакция Forbes Woman.


Влияние — это когда вы подаете пример и вдохновляете других ему следовать. Ключевое слово здесь ― вдохновение. Влиять нужно без давления и без прямых указаний. Но и не манипулируя. Влияние сродни дару убеждения в самой чистой его форме. Сюда относится и то, как вы преподносите себя, и то, что чувствуют люди, следуя за вами. Как же вести свою команду к цели, поддерживать энтузиазм коллег и помогать им в выполнении поставленных задач?

Если вы из числа тех, кого я называю чувствительными достигаторами, должно быть, у вас уже есть инструменты, которых у менее чутких лидеров может и не быть. Члены вашей команды понимают, что их ценности важны для вас, как ваши собственные, — ведь вы умеете их считывать и проецировать этот опыт на себя. Преимущество дает вам и развитая эмпатия: вы знаете, что важно для команды. Все это создает пространство согласованности, взаимопонимания и доверия. С подобным фундаментом вы будете с легкостью вдохновлять других на большие свершения и станете еще более успешным лидером. Вот несколько ключевых навыков, которые вам помогут.

Фото Getty Images


Поддерживайте прозрачность во всем


Чтобы стать более влиятельным руководителем, необходимо оставаться открытым и честным человеком. Особенно важно дать остальным возможность озвучивать вопросы и сомнения и отвечать на них с максимальной ясностью.

Легко быть честным, когда новости хорошие, но оставаться на 100% честным, когда дела не очень, иногда бывает весьма трудно. Самые грамотные лидеры сохраняют прозрачность в общении абсолютно во всех случаях. Если вам задают вопрос, на который вы пока не готовы дать ответ, просто скажите: «Прежде чем я отвечу, мне нужно удостовериться, что вся имеющаяся у меня информация верна. Дайте мне все перепроверить, и в конце дня мы снова поговорим». Обязательно дайте обратную связь сразу же, как разберетесь в ситуации.

Отвечайте в положительном ключе и с открытым сердцем, ― и вы получите команду, разделяющую ваши устремления. А если возникнут проблемы, ваше умение проявлять эмпатию станет для всех путеводной звездой.


Поддерживайте преданность коллективу

Для успешного лидерства жизненно важно внушить команде чувство сопричастности. К этому можно прийти, мотивируя сотрудников и делая их профессиональную жизнь ярче. Узнавайте, чего они добились, и открыто говорите об их достижениях.

Не забывайте, что ваш собственный успех заключается еще и в качествах людей, которым вы помогаете развиваться в компании. Если кто-то в вашем коллективе делает сверх ожидаемого, выражайте свою благодарность. Ваша гордость за успехи команды не только мотивирует работников, но и способствует тому, что в вас они признают настоящего лидера.


работа


Подавайте пример


Целеустремленности чувствительным достигаторам не занимать. Показывайте другим пример своей уверенностью и сосредоточенностью на результате. Лидер, сомневающийся в себе и переживающий из-за неудач, задает неверный тон и может спровоцировать в команде хаос.

Когда появляется проблема, сохраняйте непреклонность и положительный настрой. Это крайне важно, хоть и нелегко, ― особенно если на кону ваша репутация.

Если поддержание или восстановление позитивной атмосферы дается вам с трудом, вспомните, что вы в состоянии изменить образ мышления. Отношение к ситуации — это ваш выбор, которым станут руководствоваться и сотрудники. Когда препятствия превращаются в невероятные возможности, это вселяет в коллектив уверенность и вдохновляет на движение вперед.


Остерегайтесь трясины перфекционизма


Чувствительные достигаторы зачастую еще и перфекционисты. Конечно, щепетильность к деталям и стремление продолжать, пока не будет «идеально», во многом являются залогом вашего успеха. Тем не менее порой случается так, что ваша тяга к «правильности» порождает лишь тревогу. Как говорит писательница Брене Браун: «Перфекционизм разрушителен хотя бы потому, что ничего идеального не существует. Перфекционизм — это недостижимая цель».

Ожидая совершенства от собственной команды, вы тем самым вредите боевому духу своего коллектива. Чтобы избежать провала, сконцентрируйтесь на том, что действительно работает и что можно взять под контроль. В этом случае итог с большей долей вероятности окажется предсказуемым.


Способность влиять на остальных ― одно из обязательных качеств для лидера. Если осваивать это дело неспешно, с умом и не забывая о профессиональной этике, вы добьетесь успеха — как для себя, так и для компании вообще. Когда речь заходит о влиянии на окружающих, у чувствительных достигаторов есть неоспоримое преимущество. Они выделяются из толпы своим высоким эмоциональным интеллектом, энтузиазмом и рвением. Благодаря таким людям остальные объединяются ради общей цели и получают стимул к тому, чтобы делать свою работу как можно лучше.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #работа #руководитель #карьера #лидер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как работать помощником руководителя в Казахстане, Сингапуре, США и получать 43 000 $...
12203
О преимуществах и сложностях работы в международных компаниях в Кыргызстане
4622
Агрономы Центральной Азии о востребованности и ценности профессии
2641