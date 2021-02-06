Как грамотно строить свою карьеру: 10 советов от вице-президента Porsche

«Тот, кто работает с удовольствием и страстью, способен увлечь других», — считает Барбара Френкель, вице-президент региона Европа компании Porsche. Она рассказала Forbes Woman о том, какие качества нужны для построения успешной карьеры в большой автомобильной компании.

До прихода в Porsche Френкель работала в таких крупных компаниях-поставщиках, как Helsa Werke, Valeo и TRW Automotive. В Porsche она пришла почти 20 лет назад и занимала руководящие должности в сфере качества, глобального обучения и продаж. Сегодня Френкель отвечает за рынки Европы — от Норвегии до Израиля и от Португалии до России, а также за Турцию.









1. Пробуйте себя в разных дисциплинах





Я всегда следовала своим интересам и делала выбор в пользу той работы, которая была мне интересна. Главное — это честная заинтересованность в теме, в работе и предприятии, на котором мы трудимся. Ведь если нам что-то нравится, мы это делаем, как правило, хорошо. Дополнительно мне помогло разностороннее образование, свою карьеру я строила в международных компаниях в различных отраслях. Молодежи я советую не сосредотачиваться слишком быстро на какой-то одной сфере. В первые годы своей работы молодым людям лучше попробовать себя в максимально большом количестве областей, чтобы понять, в чем заключаются их сильные стороны.

Тот, кто работает с удовольствием и страстью, способен увлечь других. Решение о выборе работы следует принимать тогда, когда мы понимаем, что она нам действительно нравится и что в настоящий момент невозможно представить себе более привлекательную деятельность. Не стоит идти на работу, уже думая о другом возможном месте выше по карьерной лестнице.





2. Важно умение быстро адаптироваться





Мир переживает невероятные изменения. В такое беспокойное время все важнее становятся навыки работы с людьми — в особенности умение быстро адаптироваться, мыслить и действовать в соответствии с корпоративными задачами, а также понимать свои сильные стороны. С другой стороны, во всем мире расширяются взаимосвязи между людьми. Поэтому я считаю очень важной межкультурную компетентность и понимание особенностей других стран. И наконец, в цифровую эпоху необходимо знание IT-систем и умение работать с ними и цифровой техникой. Во всех названных сферах все мы можем постоянно совершенствоваться в ходе своей профессиональной деятельности.





3. Встаньте на сторону клиента





В продажах важно понимать наших клиентов и уметь смотреть на вещи с их точки зрения. К этому в моем случае добавляются, прежде всего, межкультурные способности и профессиональное понимание и знание тонкостей продаж. Также полезны технические знания о наших продуктах. В расширении этих знаний мне помогают контакты с различными людьми — ведь так я постоянно знакомлюсь с новыми перспективами. В том числе поэтому у нас в компании работают такие разные люди. Например, некоторые наши сотрудники в области продаж ранее работали в гастрономии. Это позволяет им смотреть на вещи свежим взглядом со стороны.





4. Ищите баланс





Главное — это сбалансированное соотношение между новым опытом и определенным уровнем стабильности. Я думаю, каждый должен поработать как минимум три года в одном месте, чтобы хорошо узнать все грани работы. Через пять лет зачастую бывает полезно покинуть зону комфорта и идти новыми путями. Смена пройдет легче, если один из компонентов останется неизменным. Так бывает, если, например, кто-то меняет отдел, но работает на том же предприятии. Или же остается неизменной область работы, но в другой компании.

Окружающий мир динамично меняется — все быстрее и быстрее. Без готовности к изменениям мы не можем активно принимать участие в этих изменениях. Разумеется, есть профессии, в которых большие изменения не происходят на регулярной основе. Но и здесь мы можем двигаться вперед небольшими шагами, сохраняя свою способность к изменениям.





5. Не будьте заносчивыми





Решающим фактором является цельность натуры. Сказанное должно совпадать с моими принципами и ценностями и с тем, что я делаю. Важной способностью менеджера является также умение подобрать команду. Каждый человек хотел бы быть частью сильной команды. И наконец, менеджер, по моему мнению, должен уметь признавать ошибки и не быть слишком заносчивым.

Руководитель несет ответственность за все предприятие. Чтобы принимать хорошие решения, надо знать и понимать требования разных подразделений и накладываемые ими ограничения. Если я как человек, занимающийся продажами, могу понять, что важно для коллег из отдела разработок или на производстве, то вероятность принятия хорошего совместного решения очень высока. Если же я буду игнорировать потребности коллег, то это, как правило, ведет к «местечковому мышлению» и конфликту интересов.













6. Работодатель должен подстраиваться под запросы сотрудников





Миллениалы стремятся, прежде всего, к гибкости. Это означает, что они хотят свободно выбирать, когда и где работать. Многие молодые сотрудники хотят сбалансированности между работой и отдыхом. Поэтому работодателям полезно создавать на предприятиях соответствующую инфраструктуру — например, фитнес-залы, центры здоровья или уголки отдыха. Одновременно молодое поколение хочет чего-то добиться на работе и быстро развиваться. Руководители должны понимать эти стремления. При этом важно поддерживать молодежь в ее энтузиазме и создавать структуру, в которой они могут гибко работать в оптимальном для них ритме. Кроме того, для молодого поколения важна регулярная обратная связь, это дает им ориентиры и является свидетельством признания их работы.





7. В графике всегда должны быть свободные окна





Если целый день занят встречами, то для творческой работы времени не остается. Я охотно использую свободное от встреч время, чтобы разрабатывать стратегии или в непринужденной обстановке обмениваться мнениями с моими коллегами. Кроме того, личным встречам следует придавать не меньшее значение, чем рабочим.





8. Не бойтесь неудач





Дети любопытны. Взрослея, мы часто теряем эту способность. Поэтому нам следует стимулировать эту природную любознательность и способствовать ее сохранению. По моему мнению, решающим фактором успеха по-прежнему является индивидуальная работоспособность. Поэтому я объясняю своим детям, насколько важно настойчиво работать над тем, во что вы верите. При этом не нужно бояться неудач. Нам следует поддерживать своих детей в желании настойчиво работать над достижением своих целей.





9. Развитие всегда вне зоны комфорта





Развитие всегда происходит вне зоны комфорта, поэтому мы должны регулярно покидать ее. Разумеется, есть профессии, в которых большие изменения не происходят на регулярной основе. Но и здесь мы можем двигаться вперед небольшими шагами, сохраняя свою способность к изменениям.





10. Нужно быть «голодным»





«Быть голодным» означает для стартапов, прежде всего, быть инновационным. Они хотят большей частью добиться чего-то лучшего по сравнению с тем, что есть сейчас. Мы являемся инновационным предприятием, и нас это тоже касается. Новаторский дух является составной частью генов Porsche. Мы стремимся предлагать новые решения, дальнейшие улучшения, наилучшие продукты и впечатления для клиентов. Мы хотим снова и снова вызывать восторг и удивлять клиентов чем-то новым. Одновременно мы должны расти, чтобы не потерять землю под ногами. При всем «голоде» и при всех успехах, предприятия не должны забывать о своих корнях. Компания Porsche уже переживала трудные времена, но мы всегда оставались верными своей сути.