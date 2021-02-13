Сооснователь Netflix о том, почему не стоит долго думать, чтобы начать бизнес

Марк Рэндольф — сооснователь и первый гендиректор Netflix. Более 20 лет назад он вместе с Ридом Хастингсом отказался продавать компанию Джеффу Безосу за несколько миллионов долларов. Предприниматели не прогадали: сейчас у Netflix более 150 млн подписчиков по всему миру, а рыночная капитализация компании в 2019 году составила 129 млрд $.

После ухода из Netflix Рэндольф основал полдюжины других успешных стартапов, в том числе Looker Data Sciences. Начал консультировать начинающих предпринимателей. Inc Russia опубликовал его рассказ из шоу Тима Ферриса о том, с чего начинался Netflix и почему он убежден, что хороших идей не существует.





«Со временем я перешел от мысли «Нет такой вещи, как плохая идея» к мысли «Да, некоторые идеи плохие». Но теперь я твердо убежден, что хороших идей не существует. Любая идея — это плохая идея. Ни одна идея не сработает так, как вы ожидаете, когда она столкнется с реальностью. И чем больше я узнаю, тем больше убеждаюсь, что так это и есть. И это заставило меня сказать: «Я должен перестать думать о вещах и просто начать их делать. Только так я смогу понять, хорошая это идея или плохая», — заявил Рэндольф.

По словам предпринимателя, люди, которые долгое время держат идею в голове, совершают ужасную ошибку. Идею можно трансформировать, применять к другим сферам, и в итоге «выстроить этот огромный замок в своей голове». Но когда придет время ее реализовать, она станет «слишком большой и сложной». Секрет успеха в том, чтобы как можно быстрее остановиться на одной из плохих идей и опробовать ее.

Секрет успеха в том, чтобы как можно быстрее остановиться на одной из плохих идей и опробовать ее







До того, как появилась идея с онлайн-прокатом DVD-дисков, основатели Netflix перепробовали несколько безумных бизнес-идей. Одной из них было производство персонализированного шампуня. По задумке Рэндольфа, покупатель должен был отрезать прядь своих волос и отправлять ее в компанию по почте. Затем команда ученых-профессионалов должна была разработать индивидуальную смесь, которую клиенты получали бы по подписке.

Другая идея Рэндольфа — персонализированный корм для собак. Он предложил Хастингсу создавать корм с учетом породы, пола и уровня активности животного, но тот решил, что это «довольно глупо», так что дальше дело не зашло.

После, по словам Рэндольфа, появилась идея с прокатом видео по почте. Но это был 1997 год, фильмы выходили на кассетах VHS, и их доставка была «неудобным и дорогим удовольствием». Позже в том же году предприниматели впервые услышали о технологии DVD, у них в голове возникла идея смахнуть пыль со старой идеи и отправлять клиентам по почте диски.

Вместо того чтобы говорить «Какая хорошая идея, давай проведем небольшое исследование», начать работать над бизнес-планом или делать презентацию, Рэндольф и Хастингс развернули машину на полпути и поехали в город, чтобы попытаться найти DVD. Их еще не было на рынке, поэтому предприниматели купили использованный музыкальный компакт-диск и отправили его домой Хастингсу в Санта-Крус по цене почтовой марки.

«Он (Хастингс) получил этот компакт-диск менее чем за 24 часа по цене почтовой марки. Это и был наш способ узнать, хорошая это идея или плохая. Я видел это тысячу, если не миллион раз. То, что ты считаешь великолепной идеей, ужасно. То, что ты считаешь ужасным, великолепно. Это невозможно узнать, пока не попробуешь», — объяснил предприниматель.