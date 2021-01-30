10 советов Джека Ма о том, как вести бизнес

Джек Ма — предприниматель, основатель Alibaba Group. По оценкам Hurun Research Institute, Джек Ма, чье состояние составляет 58, 8 миллиарда $, занимает первое место в списке самых богатых людей Китая. MC Today опубликовали список из 10 советов от предпринимателя.





1. Будьте оптимистом, перестаньте жаловаться, окружайте себя оптимистично настроенными людьми





Джек Ма лично знаком с самыми богатыми людьми планеты. Он ставит в пример Ларри Пейджа, Уоррена Баффета, Билла Гейтса, Марка Цукерберга, которые оптимистично смотрят в будущее и вместо жалоб на жизнь стараются решать проблемы других людей.

«Вы должны быть оптимистами. Всегда. Хороший предприниматель с оптимизмом смотрит в будущее».





Джек убежден, что возможности всегда находятся там, где сосредоточены жалобы большинства людей. Важно не только оптимистично смотреть на мир, но и окружать себя целеустремленными оптимистами.





2. Найдите тех, кто в вас верит





Идея торговой онлайн-площадки пришла Джеку в 1994 году. В то время у большинства населения Китая не было даже компьютера, не говоря уже о подключении к интернету.

Но Джеку удалось найти людей, которые поверили в него. За первые три года работы компания не получила ни одного доллара прибыли, но все участники во главе с Джеком продолжали свою работу. Почему? Они верили. А еще клиенты присылали письма благодарности с просьбами продолжать работу и пожеланиями успеха.

«Если считаете, что ваша идея хороша, найдите людей, с которыми будете вместе работать, и убедитесь, что эти люди верят в вашу идею. Не важно, верят ли в нее ваши инвесторы, друзья, родители. Главное, что верите вы и ваша команда и вы вместе день и ночь работаете над своей идеей».





3. Будьте готовы трудиться долго и тяжело





«Не думайте «что я получу». Спросите себя «что я дам». Я выиграю через 3 года или через 10 лет? Если у вас есть отличная идея, готовьтесь к 10 годам упорного труда».





Компании Alibaba, с годовым доходом 72 миллиарда долларов, в этом году исполняется 22 года. Ее основатель не считает свое детище успешным. По мнению Джека, успех наступит, когда компании исполнится 102 года — период времени, охватывающий три столетия.





4. Растите топ-менеджеров самостоятельно





«Когда вы собираетесь внедрить мастодонтов своего дела в свою развивающуюся компанию, это все равно, что взять мотор от Boeing 747 и поставить его на трактор. Ваш трактор никогда не взлетит, а, скорее всего, разлетится на кусочки».





Джек Ма рекомендует находить людей с такими же ценностями, как у вас, и обучать их, вместо того чтобы нанимать лучших из лучших. Сотрудники, которых вы вырастите, останутся с вами навсегда, а приглашенные топы уйдут к кому-то еще.

Важно развивать свою команду, понимать, чем живут и дышат сотрудники, заботиться об их благосостоянии и здоровье. В офисе Alibaba работают рестораны здорового питания, тренажерные залы, спортивные площадки.

Джек Ма обожает вдохновлять команду неожиданными выступлениями. На праздновании годовщины Alibaba Ма появлялся на сцене в образе панк-рокера, перевоплощался в Элтона Джона и Майкла Джексона, мастерски копируя их стиль исполнения.

5. Нанимайте как можно больше женщин





Джек Ма убежден, что женщины гораздо быстрее адаптируются к новым обстоятельствам, обладают гибкостью и практичностью, необходимыми для ведения бизнеса. По официальным источникам, благодаря Alibaba миллионы женщин в Китае и за его пределами стали предпринимателями. Сегодня более 50% всех продавцов на Taobao — женщины.

«Женщины — сила XXI века. В прошлом веке сила измерялась мышцами, а в этом — мудростью».







Треть из 18 основателей Alibaba Group — женщины, многие из которых возглавляют бизнес-подразделения Alibabа. Девять из 30 членов Alibaba Partnership — женщины, более 40% сотрудников и примерно 35% руководителей составляют женщины.





6. Ошибайтесь и учитесь на чужих ошибках





«Дело не в том, чего мы достигли в жизни, а в том, как мы пережили трудные дни и ошибки».





Ма рассказывает о своих ошибках и неудачах с гордостью. Он убежден, что ошибки развивают, придают уверенность и силу. Бизнесмен рекомендует не увлекаться изучением чужих историй успеха, но обязательно изучить ошибки, которые совершили успешные компании.





7. Делайте все возможное и невозможное, чтобы начать бизнес





В книге Дункана Кларка «Алибаба. Дом, который построил Джек Ма» бизнесмен рассказывает забавную историю из жизни его проекта Taobao. В 2003 он попросил свою команду найти любые четыре вещи, чтобы продать их на сайте. Таким образом, удалось собрать 21 товар, которые сами сотрудники месяц продавали и покупали между собой, чтобы показать пользователям эффективность платформы.

Когда другие люди начали выставлять свои товары, сотрудники тоже покупали их, обрастая кучей ненужных вещей. В итоге бизнес начал работать, а через три года мировой гигант интернет-коммерции eBay — конкурент Taobao — закрыл китайское подразделение из-за нерентабельности.

Чтобы победить eBay, Джек Ма создал свою философию: «eBay — это акула в океане. Мы — крокодил в Янцзы. Если мы будем сражаться в океане, мы проиграем. Но если мы будем сражаться в реке, мы победим».





8. Фокусируйтесь на клиентах, служите сотрудникам, учитесь у конкурентов





«Клиент отдает вам свои деньги, а значит, делает вас счастливым. Если вы вместо клиентов думаете об акционерах, то, прежде всего, вы думаете о прибыли, а не о пользе, которую приносите людям».





Джек Ма считает, что акционеры зациклены на доходе и, как только наступают трудные времена, они уходят. В то же время клиенты и сотрудники остаются с вами навсегда. Они помогают воплотить ваши мечты.





9. Держите дистанцию с властью





В интервью Wall Street Journal Ма охарактеризовал свои отношения с правительством Китая таким предложением: «Любите их, но не женитесь на них». Бизнесмен считает, что важно сохранять контроль над своим бизнесом, а любые уступки со стороны власти могут на это повлиять.





10. Жизнь — это не только бизнес, живите полной жизнью, воплощайте мечты





Джек Ма увлекается китайским боевым искусством тайцзицюань и считает тайцзи философией, применимой для бизнеса. Вместе с актером Джетом Ли он основал онлайн-академию «Тайцзи Дзен», которая обучает боевому искусству и медитации.

В детстве основатель Alibaba Group мечтал сразиться с лучшими мастерами боевых искусств. В 2017 году он воплотил свою мечту в короткометражном фильме «Хранители боевых искусств». Его персонаж Мастер Ма поочередно пытается победить знаменитых в Китае мастеров боевых искусств.