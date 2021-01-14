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4 совета 20-летним от миллиардера Уоррена Баффетта
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Сегодня в 10:55

4 совета 20-летним от миллиардера Уоррена Баффетта

Глава Berkshire Hathaway, миллиардер Уоррен Баффетт редко дает интервью, но, выступая на онлайн-церемонии вручения дипломов Университета Небраски-Линкольна, он дал четыре совета выпускникам, которые помогут им построить карьеру и добиться успеха в жизни.

warren buffett

1. Найдите работу, которой вы будете восхищаться каждый день


«Не соглашайтесь на меньшее ― работайте в компании или на людей, которыми вы восхищаетесь. Даже если вы не остро нуждаетесь в деньгах, выберите такую работу, на которую вы с радостью будете вставать по утрам. Мне посчастливилось иметь такую, и могу вам сказать: это ни с чем несравнимо. Ваше дело становится уже не работой, а именно тем, что вы с нетерпением ждете каждый день».


2. Научитесь общаться


«Развитие коммуникативных навыков ― это очень важно. Вы должны уметь хорошо писать и хорошо говорить. Заполняйте голову. Сейчас вы проживаете самое прекрасное время в своей жизни, это лучший период, чтобы каждый день приходить к новому знанию, которое раньше вам было недоступно».


3. Учитесь по книгам и больше читайте


«Нет ничего лучше чтения, если вы хотите иметь пытливый ум. Люди иногда спрашивают у меня: «Если бы вы могли пообедать только с одним человеком, живым или мертвым, кого бы вы выбрали?». Читая книги, вы можете пообедать с Бенджамином Франклином и любой другой великой личностью в мировой истории. Этот обед может длиться сколько угодно, а вы ― получить удовольствие от множества идей, с которыми вы познакомитесь за это время».


4. Не измеряйте успех деньгами или славой


«За свои 90 лет я знал много людей, которые стали очень богатыми, но их жизнь не была успешной. Я знал людей, которые были очень известны своими делами и не были успешными. Но я не знал никого, кто дожил бы до 70 лет, окруженный любовью близких людей и не считал бы это успехом. Ваши дети, партнер, коллеги ― если они будут любить вас, когда вам будет 65 или 70 лет, вы добились успеха. Я видел много людей, у которых, возможно, было больше таланта, больше денег и славы, но, если у них не было любви ― их жизнь была пуста».

Источник: incrussia.ru

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