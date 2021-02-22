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6 самых модных брендов одежды у современной молодежи
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Вчера в 18:53

6 самых модных брендов одежды у современной молодежи

Gucci


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Gucci — итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. Дом моды «Гуччи» был основан Гуччио Гуччи во Флоренции в 1904 году.

Модный дом в 1999 году попал в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самый быстрый взлет Дома моды».

Моду на классические брюки с лампасами ввел именно бренд Gucci.

Подробнее здесь.


Balenciaga


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Balenciaga — всемирно известный французский модный дом, основанный дизайнером испанского происхождения Кристобалем Баленсиагой.

Кристобаль Баленсиага основал собственный лейбл одежды в 1914 году, а первый бутик открыл в 1918 году в Сан-Себастьяне, Испания. Его одежда мгновенно раскупалась. И позже он открыл еще два бутика в Мадриде и Барселоне.

В августе 1937 года Баленсиага открыл собственный модный дом в Париже, на авеню Георга V. На первом показе мод Balenciaga представил стиль ампир, считавшийся новинкой для того времени. Успех последовал незамедлительно. В течение первых двух лет после открытия французская пресса писала о Баленсиаге как о революционере, его идеи были востребованы.

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Alexander McQueen


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Alexander McQueen — дом высокой моды, основанный владельцем, дизайнером Ли Александром Маккуином в 1992 году. Специализируется на производстве мужской и женкой одежды, обуви и аксессуарах. Выпускает также парфюмерию и нижнее белье. Относится к люксовому сегменту рынка.

Модное шоу «Атлантида Платона» весна-лето 2010 года стало самым обсуждаемым показом за все творчество дизайнера Александра Маккуина. На создание модельера вдохновили инопланетяне, природа и змеи. Во время показа моделей на больших экранах демонстрировались видео с природными явлениями, созданием Земли, движением воды и ползанием змей. Сами же наряды были снабжены сложными узорами с элементами рыб, змей и животных. Сложным был и крой изделий с широкими плечами, объемными рукавами и овальным подолом. Для этой коллекции Александр Маккуин создал свои знаменитые Armadillo heels, что напоминали туфли-копытца на высокой платформе с каблуком в 30 сантиметров.

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Off-White


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Off-White — итальянский бренд streetwear-одежды премиум-класса.

Бренд основан американским дизайнером Вирджилом Абло в Милане в 2012 году. Абло создает культовую одежду, которая объединяет уличную культуру с премиальным стилем.

В рисунках на одежде Абло часто использует кавычки " ", чтобы передать отчуждение от общества и социальных норм. В разное время бренд выпускал черное платье с надписью «Черное платье», шнурки с надписью «Шнурки» и шарф с надписью «Шарф».

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Calvin Klein


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Calvin Klein — американский бренд одежды, который создали Барри Шварц и Кельвин Кляйн.

Calvin Klein включает в себя: женские платья и костюмы, мужские предметы одежды и деловые костюмы, мужскую и женскую спортивную одежду, одежду для гольфа, джинсовую одежду, нижнее белье, парфюмерию, очки, одежду для деловых женщин, трикотаж, носки, обувь, купальные костюмы, ювелирные изделия, часы, верхнюю одежду, сумки, кожаные аксессуары и товары для дома, в том числе мебель.

В 1982 году бренд начал выпуск мужского нижнего белья, которое впоследствии стало легендарным. Широкая резинка с надписью Calvin Klein сделала белье марки узнаваемым и даже культовым.

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Michael Kors


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Michael Kors — насквозь американский бренд, потому что и основан американцем, и штаб находится в Нью-Йорке, и стиль соответствует американской утилитарной концепции. Марка производит одежду, аксессуары и парфюмерию, а популярность ее вышла далеко за пределы Соединенных Штатов.

В 1999 году случается знаменательное событие в истории бренда — Майкл Корс получает самую престижную в мире моды награду CFDA как лучший женский дизайнер одежды. А в 2003 году он становится дважды обладателем CFDA как дизайнер уже мужской коллекции.

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