Кому принадлежит бренд Gucci, и кто ввел моду на классические брюки с лампасами

История модного дома Gucci — это череда взлетов и падений. Но компания до сих пор занимает лидирующие позиции на мировой арене моды. И хоть управляющие больше не связаны с домом кровными узами, они продолжают творить с душой, как это делал сам основатель бренда — Гуччио Гуччи.
О бренде
Дом моды «Гуччи» был основан Гуччио Гуччи во Флоренции в 1904 году. В молодости Гуччио жил в Лондоне, где работал официантом в отеле «Савой». Кожаные сумки и чемоданы постояльцев произвели на него такое впечатление, что, когда он вернулся во Флоренцию, открыл мастерскую, которая занималась изготовлением седел, сапог для верховой езды и чемоданов. В 1938 году Гуччио открыл первый фирменный магазин в Риме. 1947 год — год рождения сумки с бамбуковыми ручками, в 1950-е годы появились ткань с узором из переплетенных лент и
Дом моды «Гуччи» был основан Гуччио Гуччи во Флоренции в 1904 году
После смерти Гуччио в 1953 году основанное им дело перешло к его сыновьям Альдо и Родольфо, каждый из которых получил по 50 % компании. Альдо переехал из Италии в США, где смог расширить дело, открыв магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, а затем, в конце 1960-х — в Гонконге, Токио и Сеуле.В это время появляется современный логотип компании — переплетенные буквы GG, шелковый шарф Flora, который носила Грейс Келли, и сумка с ручкой через плечо Jackie O, которую сделала знаменитой Джеки Кеннеди.
В 1960-х выходят линии одежды для женщин. Изделия Gucci начали мелькать в кино. Например, в картине «Римские каникулы» Одри Хепберн появляется в фирменном шарфике и известных мокасинах с металлической пряжкой.
В октябре 1995 года компания стала публичной и выпустила акции на AEX и NYSE по 22 $ за каждую. 1997 год также оказался весьма удачным для компании — она приобрела часовую компанию Severin-Montres, переименованную впоследствии в Gucci Timepieces.
В чем уникальность
В октябре 2017 года модный дом Gucci объявил о решении отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях, начиная с 2018 года. Такое решение обусловлено желанием сделать экологичность неотъемлемой частью бизнеса компании.
Дом Gucci занимается благотворительностью. Например, 25% средств с продажи футболок и аксессуаров GG Flag уходят на помощь нуждающимся семьям в странах Азии. Также компания основала проект Chime for Change, который помогает женщинам получить образование, поправить здоровье и в прочих тяжелых ситуациях.
Модный дом в 1999 году попал в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самый быстрый взлет Дома моды».
Моду на классические брюки с лампасами ввел именно бренд Gucci.
Источник: wikipedia.org, alamode.ru, soberger.ru