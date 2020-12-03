Кому принадлежит бренд Gucci, и кто ввел моду на классические брюки с лампасами

История модного дома Gucci — это череда взлетов и падений. Но компания до сих пор занимает лидирующие позиции на мировой арене моды. И хоть управляющие больше не связаны с домом кровными узами, они продолжают творить с душой, как это делал сам основатель бренда — Гуччио Гуччи.







О бренде





. Принадлежит французскому конгломерату Kering и является второй крупнейшей по объемам продаж компанией-производителем модных товаров.

замшевые мокасины с металлическими застежками, ставшие «фирменными» изделиями компании.

Дом моды «Гуччи» был основан Гуччио Гуччи во Флоренции в 1904 году

В молодости Гуччио жил в Лондоне, где работал официантом в отеле «Савой». Кожаные сумки и чемоданы постояльцев произвели на него такое впечатление, что, когда он вернулся во Флоренцию, открыл мастерскую, которая занималась изготовлением седел, сапог для верховой езды и чемоданов. В 1938 году Гуччио открыл первый фирменный магазин в Риме. 1947 год — год рождения сумки с бамбуковыми ручками, в 1950-е годы появились ткань с узором из переплетенных лент и

После смерти Гуччио в 1953 году основанное им дело перешло к его сыновьям Альдо и Родольфо, каждый из которых получил по 50 % компании. Альдо переехал из Италии в США, где смог расширить дело, открыв магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, а затем, в конце 1960-х — в Гонконге, Токио и Сеуле.

В 1960-х выходят линии одежды для женщин. Изделия Gucci начали мелькать в кино. Например, в картине «Римские каникулы» Одри Хепберн появляется в фирменном шарфике и известных мокасинах с металлической пряжкой.





В 1987 году бренд Gucci перестал быть семейным бизнесом и перешел во владения крупной компании Investcorp. Зато в 90-х годах на пост креативного директора пришел талантливый американский дизайнер Том Форд. Правильные назначения, приглашения самых лучших профи, грамотно простроенная стратегия смогли вернуть Gucci былую славу.В октябре 1995 года компания стала публичной и выпустила акции на AEX и NYSE по 22 $ за каждую. 1997 год также оказался весьма удачным для компании — она приобрела часовую компанию Severin-Montres, переименованную впоследствии в Gucci Timepieces.





В чем уникальность





Альдо Гуччи заключил соглашение с компанией American Motors: автомобиль Hornet 1972 года, укомплектованный фургоном Sportabout, стал одним из первых американских автомобилей, выпускавшихся в специальной комплектации, созданной дизайнером из мира моды. Салон был обшит бежевой тканью в зеленую и красную полоску с логотипами Gucci, цвет кузова был специально подобран согласно дизайнерскому решению.

В октябре 2017 года модный дом Gucci объявил о решении отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях, начиная с 2018 года. Такое решение обусловлено желанием сделать экологичность неотъемлемой частью бизнеса компании.

Дом Gucci занимается благотворительностью. Например, 25% средств с продажи футболок и аксессуаров GG Flag уходят на помощь нуждающимся семьям в странах Азии. Также компания основала проект Chime for Change, который помогает женщинам получить образование, поправить здоровье и в прочих тяжелых ситуациях.

Модный дом в 1999 году попал в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самый быстрый взлет Дома моды».

Моду на классические брюки с лампасами ввел именно бренд Gucci.





Источник: wikipedia.org, alamode.ru, soberger.ru